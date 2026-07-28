Gözaltına Alınan Burak Çelik'in Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu!

'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel', 'Hudutsuz Sevda' gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, geçtiğimiz aylarda 7 aylık hamile eşi Ece Bayrak ile yaptığı tatil paylaşımlarıyla konuşulmuştu. Ancak Çelik bu kez yeni bir projesiyle değil, hakkında yürütülen soruşturma ve ardından yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmada adı geçen isimlerden biri de Burak Çelik oldu.

Soruşturma sırasında Antalya'da tatilde bulunan oyuncu, hakkındaki kararın ardından tatilini yarıda keserek İstanbul'a döndü. Avukatıyla birlikte ifade veren Çelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Süreç boyunca kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada, oyuncudan Adli Tıp Kurumu tarafından kan, saç ve idrar örnekleri de alındı.