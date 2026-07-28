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Gözaltına Alınan Burak Çelik'in Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu!

Gözaltına Alınan Burak Çelik'in Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.07.2026 - 14:47
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Son dönemde rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu Burak Çelik, bu kez kariyeriyle değil hakkında yürütülen soruşturmayla gündeme geldi. Tatilde olduğu sırada hakkında başlatılan süreç nedeniyle İstanbul'a dönerek ifade veren oyuncu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmelerin ardından sessizliğini bozdu.

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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündemine gelen Burak Çelik, modellikle başladığı kariyerini televizyon dünyasına taşıyarak son yılların öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündemine gelen Burak Çelik, modellikle başladığı kariyerini televizyon dünyasına taşıyarak son yılların öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.

'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel', 'Hudutsuz Sevda' gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, geçtiğimiz aylarda 7 aylık hamile eşi Ece Bayrak ile yaptığı tatil paylaşımlarıyla konuşulmuştu. Ancak Çelik bu kez yeni bir projesiyle değil, hakkında yürütülen soruşturma ve ardından yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmada adı geçen isimlerden biri de Burak Çelik oldu.

Soruşturma sırasında Antalya'da tatilde bulunan oyuncu, hakkındaki kararın ardından tatilini yarıda keserek İstanbul'a döndü. Avukatıyla birlikte ifade veren Çelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Süreç boyunca kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada, oyuncudan Adli Tıp Kurumu tarafından kan, saç ve idrar örnekleri de alındı.

Bugün (28 Temmuz 2026) soruşturmayla ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Burak Çelik'in kan, saç ve idrar örneklerinde sistemde taranan yasaklı madde veya uyarıcı madde ile ilaç etken maddelerine rastlanmadığı belirtildi.

Bugün (28 Temmuz 2026) soruşturmayla ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Burak Çelik'in kan, saç ve idrar örneklerinde sistemde taranan yasaklı madde veya uyarıcı madde ile ilaç etken maddelerine rastlanmadığı belirtildi.

Oyuncu da bu gelişmenin ardından Adli Tıp raporunu sosyal medya hesabından paylaşarak kendisine destek verenlere teşekkür etti. Paylaşımında, en başından beri yanında olan ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve kendisine inanan herkese teşekkür eden Çelik, peşin hüküm vermeden gerçeğin ortaya çıkmasını bekleyenlere de minnet duyduğunu ifade etti.

'Bugün Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) test sonucumu aldım.

Bu paylaşımı, en başından beri yanımda duran başta ailem, dostlarım, çalışma arkadaşlarım ve bana inanan, desteğini hiç esirgemeyen herkese karşı bir borç bildiğim için yapıyorum.

Bu süreçte peşin hüküm vermeden gerçeğin ortaya çıkmasını bekleyen, dualarıyla ve güzel mesajlarıyla bana güç veren herkese yürekten teşekkür ederim.

İyi ki varsınız. Bunu sizlerle paylaşmak boynumun borcuydu.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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