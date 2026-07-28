Gözaltına Alınan Burak Çelik'in Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu!
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Son dönemde rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu Burak Çelik, bu kez kariyeriyle değil hakkında yürütülen soruşturmayla gündeme geldi. Tatilde olduğu sırada hakkında başlatılan süreç nedeniyle İstanbul'a dönerek ifade veren oyuncu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmelerin ardından sessizliğini bozdu.
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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündemine gelen Burak Çelik, modellikle başladığı kariyerini televizyon dünyasına taşıyarak son yılların öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı.
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Bugün (28 Temmuz 2026) soruşturmayla ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Burak Çelik'in kan, saç ve idrar örneklerinde sistemde taranan yasaklı madde veya uyarıcı madde ile ilaç etken maddelerine rastlanmadığı belirtildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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