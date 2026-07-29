Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Uzun Bir Aradan Sonra Görüntülendi!
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Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle milyonların hafızasına kazınan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Yıllarca ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan başarılı oyuncu, bu kez yeni bir projeyle değil, kameralara yansıyan son haliyle gündeme geldi. Yaklaşık bir buçuk yıl aranın ardından katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Şaşmaz'ın aklaşan saçları ve doğal görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz oyuncuları arasında gösterilen Necati Şaşmaz, kariyerine aslında ekran önünde başlamayı planlamıyordu.
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Kurtlar Vadisi serisinin sona ermesinin ardından ekranlardan uzak kalan Necati Şaşmaz, son yıllarda kamuoyu önünde çok sık görünmemeyi tercih etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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