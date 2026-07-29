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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Uzun Bir Aradan Sonra Görüntülendi!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Uzun Bir Aradan Sonra Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2026 - 13:16
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Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle milyonların hafızasına kazınan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Yıllarca ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan başarılı oyuncu, bu kez yeni bir projeyle değil, kameralara yansıyan son haliyle gündeme geldi. Yaklaşık bir buçuk yıl aranın ardından katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Şaşmaz'ın aklaşan saçları ve doğal görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz oyuncuları arasında gösterilen Necati Şaşmaz, kariyerine aslında ekran önünde başlamayı planlamıyordu.

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz oyuncuları arasında gösterilen Necati Şaşmaz, kariyerine aslında ekran önünde başlamayı planlamıyordu.

Turizm sektöründe çalışırken yönetmen Osman Sınav'la yollarının kesişmesi, hayatını tamamen değiştirdi. 2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ise onu kısa sürede Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri haline getirdi.

Derin devlet, mafya ve istihbarat ekseninde ilerleyen hikâyesiyle yıllarca reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi, yalnızca Türkiye'de değil birçok ülkede de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Necati Şaşmaz da dizinin simgesi haline gelen Polat Alemdar karakteriyle milyonların hafızasında yer etti.

Başarılı oyuncu daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de aynı karaktere hayat vermeyi sürdürdü. Bunun yanı sıra Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmlerinde de başrolü üstlenerek serinin sinema ayağında da yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra kardeşi Raci Şaşmaz ile kurduğu Pana Film çatısı altında yapımcılık ve senaristlik çalışmalarına da imza attı.

Kurtlar Vadisi serisinin sona ermesinin ardından ekranlardan uzak kalan Necati Şaşmaz, son yıllarda kamuoyu önünde çok sık görünmemeyi tercih etti.

Zaman zaman yeni projelerle ilgili iddialar ortaya atılsa da oyuncu, sakin yaşamını sürdürerek magazin dünyasından uzak kalmayı seçti.

Bu nedenle Şaşmaz'ın kamuoyunda görüntülenmesi her seferinde büyük ilgi görüyor. Özellikle Kurtlar Vadisi hayranları, yıllardır Polat Alemdar karakteriyle özdeşleştirdikleri oyuncunun son halini merakla takip ediyor.

Necati Şaşmaz, yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından katıldığı açık hava etkinliğinde objektiflere yansıdı. Oldukça sade bir kombin tercih eden oyuncunun özellikle aklaşan saçları ve doğal görünümü dikkat çekti.

Etkinlik boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Şaşmaz, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Samimi tavırlarıyla beğeni toplayan oyuncunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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