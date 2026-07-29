Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Uzun Bir Aradan Sonra Görüntülendi!

Turizm sektöründe çalışırken yönetmen Osman Sınav'la yollarının kesişmesi, hayatını tamamen değiştirdi. 2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ise onu kısa sürede Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri haline getirdi.

Derin devlet, mafya ve istihbarat ekseninde ilerleyen hikâyesiyle yıllarca reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi, yalnızca Türkiye'de değil birçok ülkede de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Necati Şaşmaz da dizinin simgesi haline gelen Polat Alemdar karakteriyle milyonların hafızasında yer etti.

Başarılı oyuncu daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de aynı karaktere hayat vermeyi sürdürdü. Bunun yanı sıra Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin filmlerinde de başrolü üstlenerek serinin sinema ayağında da yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra kardeşi Raci Şaşmaz ile kurduğu Pana Film çatısı altında yapımcılık ve senaristlik çalışmalarına da imza attı.