Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Temmuz Karikutal'ın Son Hali Şaşırttı

2007 yılında yayın hayatına başlayan dizi, okul koridorlarında geçen hikayeleri, gençlerin yaşadığı sosyal sorunları ve güçlü oyuncu kadrosuyla yıllarca büyük ilgi gördü. Yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitleyen yapım, birçok genç oyuncunun da kariyerinde önemli bir basamak oldu.

Bu isimlerden biri de dizide canlandırdığı Yadigar Kutlu karakteriyle hafızalara kazınan Temmuz Karikutal'dı. Karikutal da doğal oyunculuğuyla özellikle genç izleyicilerin beğenisini kazanmış, dizinin unutulmayan yüzlerinden biri haline gelmişti.

Arka Sıradakiler sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Temmuz Karikutal, dizinin ardından oyunculuk kariyerini sürdürmesi beklenen isimlerden biri olarak gösteriliyordu. Ancak hayatını değiştiren ağır bir trafik kazası, kariyer planlarını da tamamen değiştirdi.

Geçirdiği kazanın ardından uzun bir iyileşme süreci yaşayan Karikutal, bir süre sonra setlere dönmeme kararı aldı. Oyunculuk kariyerini noktalayan eski oyuncu, ekran önünden uzaklaşsa da sektörle bağını koparmadı.

Yeni bir sayfa açan Karikutal, oyuncu menajerliği ve dijital iletişim alanında çalışmaya başladı.