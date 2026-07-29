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Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Temmuz Karikutal'ın Son Hali Şaşırttı

Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Temmuz Karikutal'ın Son Hali Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2026 - 11:54
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Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler, unutulmaz karakterleriyle hala hafızalardaki yerini koruyor. Dizide canlandırdığı Yadigar Kutlu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Temmuz Karikutal da o dönemin en sevilen genç oyuncularından biri olmuştu. Oyunculuğu bırakmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Karikutal, yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi. Hem değişen son hali hem de yeni yaşamı dikkat çeken eski oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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2000'li yılların unutulmaz gençlik dizileri denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan biri hiç kuşkusuz Arka Sıradakiler oluyor.

2000'li yılların unutulmaz gençlik dizileri denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan biri hiç kuşkusuz Arka Sıradakiler oluyor.

2007 yılında yayın hayatına başlayan dizi, okul koridorlarında geçen hikayeleri, gençlerin yaşadığı sosyal sorunları ve güçlü oyuncu kadrosuyla yıllarca büyük ilgi gördü. Yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitleyen yapım, birçok genç oyuncunun da kariyerinde önemli bir basamak oldu.

Bu isimlerden biri de dizide canlandırdığı Yadigar Kutlu karakteriyle hafızalara kazınan Temmuz Karikutal'dı. Karikutal da doğal oyunculuğuyla özellikle genç izleyicilerin beğenisini kazanmış, dizinin unutulmayan yüzlerinden biri haline gelmişti.

Arka Sıradakiler sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Temmuz Karikutal, dizinin ardından oyunculuk kariyerini sürdürmesi beklenen isimlerden biri olarak gösteriliyordu. Ancak hayatını değiştiren ağır bir trafik kazası, kariyer planlarını da tamamen değiştirdi.

Geçirdiği kazanın ardından uzun bir iyileşme süreci yaşayan Karikutal, bir süre sonra setlere dönmeme kararı aldı. Oyunculuk kariyerini noktalayan eski oyuncu, ekran önünden uzaklaşsa da sektörle bağını koparmadı.

Yeni bir sayfa açan Karikutal, oyuncu menajerliği ve dijital iletişim alanında çalışmaya başladı.

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Temmuz Karikutal, yıllar sonra Bodrum'un Bitez ilçesinde objektiflere yansıdı.

Arkadaşlarıyla yemek çıkışında görüntülenen eski oyuncu, hem değişen görüntüsü hem de kullandığı lüks otomobille magazin gündemine oturdu.

Aradan geçen yıllarla birlikte kilo aldığı ve bambaşka bir görünüme kavuştuğu görülen Karikutal'ı ilk bakışta tanımakta zorlananlar olsa da, Arka Sıradakiler hayranları onu kısa sürede fark etti. Sokakta karşılaştığı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan eski oyuncu, yıllar geçmesine rağmen hala 'Yadigar' olarak hatırlanmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 20 milyon TL değerindeki lüks aracıyla da dikkat çeken Karikutal, artık oyunculuk yapmadığını ancak kariyerine farklı bir alanda başarıyla devam ettiğini söyledi. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali ise özellikle dizinin eski izleyicileri arasında nostalji rüzgârı estirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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