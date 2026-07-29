Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Temmuz Karikutal'ın Son Hali Şaşırttı
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Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler, unutulmaz karakterleriyle hala hafızalardaki yerini koruyor. Dizide canlandırdığı Yadigar Kutlu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Temmuz Karikutal da o dönemin en sevilen genç oyuncularından biri olmuştu. Oyunculuğu bırakmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Karikutal, yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi. Hem değişen son hali hem de yeni yaşamı dikkat çeken eski oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
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2000'li yılların unutulmaz gençlik dizileri denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan biri hiç kuşkusuz Arka Sıradakiler oluyor.
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Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Temmuz Karikutal, yıllar sonra Bodrum'un Bitez ilçesinde objektiflere yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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