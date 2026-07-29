article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Psikoloji Bölümünden Mezun Olan Nazlı Sabancı'ya Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisinden Tebrik Mesajı!

Psikoloji Bölümünden Mezun Olan Nazlı Sabancı'ya Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisinden Tebrik Mesajı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.07.2026 - 12:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sabancı ailesinin gelini Nazlı Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olarak ikinci üniversite diplomasını almanın mutluluğunu yaşadı. Hukuk eğitiminin ardından yıllar sonra yeniden üniversite sıralarına dönen Sabancı'nın bu başarısı, sosyal medyada binlerce tebrik mesajı aldı. Ancak en çok konuşulan yorum, Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan geldi. Geçmişte Sabancı ailesiyle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Aydın'ın Nazlı Sabancı'ya yazdığı destek mesajı, magazin dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabancı ailesinin gelini Nazlı Sabancı, eğitim hayatında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Sabancı ailesinin gelini Nazlı Sabancı, eğitim hayatında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Daha önce İngiltere'deki University of Westminster'da Hukuk Bölümü'nü tamamlayan Sabancı, yıllar sonra kariyer hedeflerini yeniden şekillendirerek üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazandı.

Dört yıllık eğitimin ardından ikinci üniversitesinden başarıyla mezun olan Nazlı Sabancı, kep attığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hamileliğinin son döneminde katıldığı mezuniyet töreninde eşi Hacı Sabancı da kendisini yalnız bırakmadı. Çiftin birlikte verdiği mezuniyet pozları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mezuniyet paylaşımının ardından kayınvalidesi Arzu Sabancı da gelinini sosyal medya hesabından kutladı. Nazlı Sabancı'nın hukuk kariyerini geride bırakıp hayalini kurduğu psikoloji eğitimini tamamlamasını öven Arzu Sabancı'nın paylaşımı da gündem olmuştu.

Nazlı Sabancı'nın mezuniyet paylaşımına gelen yüzlerce tebrik mesajı arasında en çok konuşulan isim ise Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın oldu.

Nazlı Sabancı'nın mezuniyet paylaşımına gelen yüzlerce tebrik mesajı arasında en çok konuşulan isim ise Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın oldu.

Geçmişte Sabancı ailesiyle yaşadığı polemikler ve özellikle Hakan Sabancı ile olaylı ilişkisinin ardından yaptığı açıklamalarla uzun süre magazin gündeminde kalan Aygün Aydın, bu kez herkesi şaşırtan bir yorum yaptı.

Nazlı Sabancı'nın paylaşımının altına, 'Tebrik ederim Nazlı'cım, başarılarının devamını dilerim. Okumak isteyen ama 'Acaba artık geç mi?' diye düşünen tüm kadınlara örnek olsun.' notunu düşen Aydın'ın bu mesajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aygün Aydın'ın bu yorumu, son dönemde Sabancı ailesine yönelik attığı dikkat çeken adımların ardından geldi. Daha önce Arzu Sabancı'nın sosyal medya paylaşımına yaptığı övgü dolu yorum da magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Bu nedenle Nazlı Sabancı'nın mezuniyet paylaşımına yazdığı tebrik mesajı, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Aygün Aydın ile Sabancı ailesi arasındaki buzlar tamamen eridi mi?' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın