Psikoloji Bölümünden Mezun Olan Nazlı Sabancı'ya Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisinden Tebrik Mesajı!
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Sabancı ailesinin gelini Nazlı Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olarak ikinci üniversite diplomasını almanın mutluluğunu yaşadı. Hukuk eğitiminin ardından yıllar sonra yeniden üniversite sıralarına dönen Sabancı'nın bu başarısı, sosyal medyada binlerce tebrik mesajı aldı. Ancak en çok konuşulan yorum, Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan geldi. Geçmişte Sabancı ailesiyle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Aydın'ın Nazlı Sabancı'ya yazdığı destek mesajı, magazin dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.
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Sabancı ailesinin gelini Nazlı Sabancı, eğitim hayatında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.
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Nazlı Sabancı'nın mezuniyet paylaşımına gelen yüzlerce tebrik mesajı arasında en çok konuşulan isim ise Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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