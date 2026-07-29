Psikoloji Bölümünden Mezun Olan Nazlı Sabancı'ya Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisinden Tebrik Mesajı!

Geçmişte Sabancı ailesiyle yaşadığı polemikler ve özellikle Hakan Sabancı ile olaylı ilişkisinin ardından yaptığı açıklamalarla uzun süre magazin gündeminde kalan Aygün Aydın, bu kez herkesi şaşırtan bir yorum yaptı.

Nazlı Sabancı'nın paylaşımının altına, 'Tebrik ederim Nazlı'cım, başarılarının devamını dilerim. Okumak isteyen ama 'Acaba artık geç mi?' diye düşünen tüm kadınlara örnek olsun.' notunu düşen Aydın'ın bu mesajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aygün Aydın'ın bu yorumu, son dönemde Sabancı ailesine yönelik attığı dikkat çeken adımların ardından geldi. Daha önce Arzu Sabancı'nın sosyal medya paylaşımına yaptığı övgü dolu yorum da magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Bu nedenle Nazlı Sabancı'nın mezuniyet paylaşımına yazdığı tebrik mesajı, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Aygün Aydın ile Sabancı ailesi arasındaki buzlar tamamen eridi mi?' yorumlarını da beraberinde getirdi.