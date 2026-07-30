Kaliteli Bir Uyku İçin Akşam Yemeğinin Yenmesi Gereken Saat Açıklandı

Böylece gece boyunca daha kesintisiz bir uyku mümkün oluyor.

Uyku tıbbı uzmanı Dr. Alex Dimitriu ise erken akşam yemeği trendinin bilimsel olarak da desteklendiğini belirtiyor. Dimitriu'ya göre erken yemek yemek, gece boyunca sindirim faaliyetini azaltırken asit reflüsü riskini de düşürüyor. Bu da uyku kalitesini doğrudan olumlu etkiliyor.

Diyetisyen Julia Zumpano da erken akşam yemeğinin kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olduğunu vurguluyor. Böylece kişi, sindirimi devam eden ağır bir öğün veya yüksek kan şekeriyle yatağa girmemiş oluyor. Zumpano, bu alışkanlığı benimseyen birçok kişinin daha kaliteli uyuduklarını ifade ettiğini söylüyor.