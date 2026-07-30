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Kaliteli Bir Uyku İçin Akşam Yemeğinin Yenmesi Gereken Saat Açıklandı

Kaliteli Bir Uyku İçin Akşam Yemeğinin Yenmesi Gereken Saat Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 10:08
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Kaliteli bir uyku için yalnızca kaç saat uyuduğunuz değil, akşam yemeğini ne zaman yediğiniz de büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yatmadan hemen önce yemek yemenin sindirim sistemini zorlayarak reflü, mide ekşimesi ve uyku bölünmelerine neden olabileceğini belirtiyor. Yapılan değerlendirmelere göre son öğünün yatmadan 4 ila 5 saat öncetüketilmesi, hem daha rahat uykuya dalmaya hem de gece boyunca kesintisiz uyumaya yardımcı olabilir. Peki bilim insanları akşam yemeği için hangi saat aralığını öneriyor?

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Son yıllarda özellikle sosyal medyada popülerleşen "erken akşam yemeği" alışkanlığı, yalnızca kilo kontrolü için değil, uyku kalitesini artırmasıyla da dikkat çekiyor.

Son yıllarda özellikle sosyal medyada popülerleşen "erken akşam yemeği" alışkanlığı, yalnızca kilo kontrolü için değil, uyku kalitesini artırmasıyla da dikkat çekiyor.

Beslenme ve uyku uzmanları, son öğünün yatma saatinden 4 ila 5 saat önce tüketilmesini öneriyor.

Uzmanlara göre yemek yedikten hemen sonra yatağa uzanmak, sindirim sisteminin hâlâ yoğun şekilde çalışmasına neden oluyor. Özellikle yağlı, ağır veya baharatlı yiyecekler mide asidini artırarak reflü, mide ekşimesi ve şişkinlik riskini yükseltiyor. Bu durum hem uykuya dalmayı zorlaştırıyor hem de gece boyunca sık sık uyanmaya yol açabiliyor.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Farhan Abdullah'a göre, sindirim sistemi uyumadan önce yeterince dinlenme fırsatı bulduğunda vücut daha rahat gevşiyor ve derin uykuya geçiş kolaylaşıyor.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Farhan Abdullah'a göre, sindirim sistemi uyumadan önce yeterince dinlenme fırsatı bulduğunda vücut daha rahat gevşiyor ve derin uykuya geçiş kolaylaşıyor.

Böylece gece boyunca daha kesintisiz bir uyku mümkün oluyor.

Uyku tıbbı uzmanı Dr. Alex Dimitriu ise erken akşam yemeği trendinin bilimsel olarak da desteklendiğini belirtiyor. Dimitriu'ya göre erken yemek yemek, gece boyunca sindirim faaliyetini azaltırken asit reflüsü riskini de düşürüyor. Bu da uyku kalitesini doğrudan olumlu etkiliyor.

Diyetisyen Julia Zumpano da erken akşam yemeğinin kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olduğunu vurguluyor. Böylece kişi, sindirimi devam eden ağır bir öğün veya yüksek kan şekeriyle yatağa girmemiş oluyor. Zumpano, bu alışkanlığı benimseyen birçok kişinin daha kaliteli uyuduklarını ifade ettiğini söylüyor.

Her zaman erken yemek yemek mümkün olmayabilir.

Her zaman erken yemek yemek mümkün olmayabilir.

Uzmanlar bu durumda, yemekten sonra 10-20 dakikalık hafif bir yürüyüş yapmayı ya da ev içinde hareket gerektiren işler yapmayı öneriyor. Hafif fiziksel aktivite sindirimi destekleyerek mide rahatsızlıklarının azalmasına katkı sağlayabiliyor.

Bunun yanında akşam saatlerinde kahve, enerji içeceği gibi kafeinli içeceklerden ve yüksek şeker içeren gıdalardan uzak durmak da daha rahat uykuya geçişi destekleyen önemli alışkanlıklar arasında gösteriliyor. Uzmanlar, düzenli bir uyku rutiniyle birlikte doğru saatlerde yemek yemenin hem uyku kalitesini hem de genel sağlığı olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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