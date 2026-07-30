Kaliteli Bir Uyku İçin Akşam Yemeğinin Yenmesi Gereken Saat Açıklandı
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Kaliteli bir uyku için yalnızca kaç saat uyuduğunuz değil, akşam yemeğini ne zaman yediğiniz de büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yatmadan hemen önce yemek yemenin sindirim sistemini zorlayarak reflü, mide ekşimesi ve uyku bölünmelerine neden olabileceğini belirtiyor. Yapılan değerlendirmelere göre son öğünün yatmadan 4 ila 5 saat öncetüketilmesi, hem daha rahat uykuya dalmaya hem de gece boyunca kesintisiz uyumaya yardımcı olabilir. Peki bilim insanları akşam yemeği için hangi saat aralığını öneriyor?
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Son yıllarda özellikle sosyal medyada popülerleşen "erken akşam yemeği" alışkanlığı, yalnızca kilo kontrolü için değil, uyku kalitesini artırmasıyla da dikkat çekiyor.
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İç hastalıkları uzmanı Dr. Farhan Abdullah'a göre, sindirim sistemi uyumadan önce yeterince dinlenme fırsatı bulduğunda vücut daha rahat gevşiyor ve derin uykuya geçiş kolaylaşıyor.
Her zaman erken yemek yemek mümkün olmayabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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