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Son Olarak Bahar'da İzlediğimiz Oyuncu "Tuzlu Kahve" Dizisinin Kadrosunda!

Son Olarak Bahar'da İzlediğimiz Oyuncu "Tuzlu Kahve" Dizisinin Kadrosunda!

yerli dizi Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2026 - 10:37
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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı Tuzlu Kahve dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak Bahar dizisinde rol alan ünlü oyuncu, merakla beklenen yapımda Beste karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Kadrosu şampiyonlar ligini andıran Tuzlu Kahve dizisini Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu kaleme alırken merakla beklenen dizinin başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy paylaşacak.

İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde (Eda Ece) ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in (Buğra Gülsoy) kesişen hayatlarını konu alan dizinin hazırlıkları devam ederken kadroya sürpriz bir isim dahil oldu.

Bahar dizisinde izlediğimiz Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Bahar dizisinde izlediğimiz Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve'ye bir isim daha katıldı. Son olarak Show TV'nin final yapan dizisi Bahar'da izleyici karşısına çıkan Elit Andaç Çam, dizinin kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncu, Tuzlu Kahvede Beste karakterine hayat verecek. Beste, hikayede Gözde (Eda Ece) ile Selin'in (Yasemin Ergene) yakın arkadaşı olarak izleyiciyle buluşacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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