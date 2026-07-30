Son Olarak Bahar'da İzlediğimiz Oyuncu "Tuzlu Kahve" Dizisinin Kadrosunda!
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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı Tuzlu Kahve dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak Bahar dizisinde rol alan ünlü oyuncu, merakla beklenen yapımda Beste karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.
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Bahar dizisinde izlediğimiz Elit Andaç Çam, Tuzlu Kahve dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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