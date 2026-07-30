Başrol Aybüke Pusat Ayrılmıştı: Halef: Köklerin Çağrısı Dizisine 'Sürpriz' Bir Kadın Oyuncu Dahil Oldu!

Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı dizi daha yayına başlamadan önce bile büyük etki yaratmış, Uzak Şehir'in aşiret temalı dizilerin açtığı yolda büyük başarı göstermişti. Çekimleri Şanlıurfa'da yapılan dizide hikaye her ne kadar Aybüke Pusat üzerine kurulu gibi görülse de izleyicinin Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen uyumunu daha çok benimsemesi üzerine senaryoda değişiklikler yaşandığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından da Aybüke Pusat'ın fan yorumları ve senaryo değişikliklerinden rahatsız olduğu öne sürülmüş, ünlü oyuncunun ayrılık kararı açıklanmıştı.