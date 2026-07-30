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Başrol Aybüke Pusat Ayrılmıştı: Halef: Köklerin Çağrısı Dizisine 'Sürpriz' Bir Kadın Oyuncu Dahil Oldu!

Başrol Aybüke Pusat Ayrılmıştı: Halef: Köklerin Çağrısı Dizisine 'Sürpriz' Bir Kadın Oyuncu Dahil Oldu!

Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.07.2026 - 09:15
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NOW TV ekranlarında yayınlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran Halef: Köklerin Çağrısı'nda sezon sonunda beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Dizinin başrollerinden Aybüke Pusat'ın diziden ayrılık kararı tüm sevenlerini şaşırtmış, Pusat'ın değişen hikayeden ve fanların yorumlarından rahatsız olduğu iddia edilmişti. Yeni bir kadın oyuncunun dahil olup olmayacağı merak edilen diziye sürpriz bir isim katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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NOW TV'nin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Halef: Köklerin Çağrısı geçtiğimiz sezon büyük ses getirmişti.

NOW TV'nin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Halef: Köklerin Çağrısı geçtiğimiz sezon büyük ses getirmişti.

Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı dizi daha yayına başlamadan önce bile büyük etki yaratmış, Uzak Şehir'in aşiret temalı dizilerin açtığı yolda büyük başarı göstermişti. Çekimleri Şanlıurfa'da yapılan dizide hikaye her ne kadar Aybüke Pusat üzerine kurulu gibi görülse de izleyicinin Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen uyumunu daha çok benimsemesi üzerine senaryoda değişiklikler yaşandığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından da Aybüke Pusat'ın fan yorumları ve senaryo değişikliklerinden rahatsız olduğu öne sürülmüş, ünlü oyuncunun ayrılık kararı açıklanmıştı.

Halef: Köklerin Çağrısı'na yeni bir kadın oyuncunun dahil olup olmayacağı konuşulurken Ezgi Tombul kadroya katıldı.

Halef: Köklerin Çağrısı'na yeni bir kadın oyuncunun dahil olup olmayacağı konuşulurken Ezgi Tombul kadroya katıldı.

Kırmızı Oda”, “Annemizi Saklarken”, “Kasaba Doktoru”, “Hayat Şarkısı” ve 'Hayatımın Neşesi' gibi yapımlarda rol alan Ezgi Tombul'un Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Perihan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Ezgi Tombul, sürpriz bir hikayeyle seyirciyi şaşırtacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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