Uzmanlar Açıkladı: Boyuna Sıkılan Parfüm Kanser Yapar mı?

Independent'ın aktardığına göre, kendisini 'kanser uzmanı' olarak tanıtan bir kişi, Instagram paylaşımında boyuna parfüm sıkmanın, boynun tiroid bezine yakınlığı nedeniyle 'düşünmeye değer' bir uygulama olduğunu belirtiyor. Paylaşımın altındaki açıklamada, parfümün boyuna sıkılmasının tiroid bezine zarar verdiğine dair hiçbir kanıt olmadığı belirtiliyor.

Ancak hormon bozukluğu ve ince deri yoluyla ömür boyu kimyasal maruziyete yapılan atıflar, tiroid hastalığı veya kanseriyle olası bir bağlantıyı düşündürüyor.

Peki işin uzmanları bu konuda ne diyor?

Mevcut kanıtlar, parfümü tiroid bezi üzerine sıkmanın koku kimyasallarını seçici olarak beze ilettiğini veya başka yerlere sıkmaya kıyasla daha yüksek bir doza maruz bıraktığını göstermiyor. Cilt emilimi ve boyun anatomisi üzerine yapılan araştırmalar, tiroid bezine doğrudan ve seçici bir yol olduğu fikrini desteklemiyor.