article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Açıkladı: Boyuna Sıkılan Parfüm Kanser Yapar mı?

Uzmanlar Açıkladı: Boyuna Sıkılan Parfüm Kanser Yapar mı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 12:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada, parfümleri daha kalıcı hale getirmenin yolları paylaşılıyor. Bu yollardan biri de parfümü boyun bölgesine uygulamak. Fakat bir yandan da parfümlerin boyuna uygulandığı takdirde kansere yol açabileceğine dair de bir iddia var. Peki uzmanlar bu iddiaya ne diyor?

Parfümü boyuna sıkmak zararlı mı?

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Parfümü boyuna sıkmak zararlı mı?

Parfümü boyuna sıkmak zararlı mı?

Independent'ın aktardığına göre, kendisini 'kanser uzmanı' olarak tanıtan bir kişi, Instagram paylaşımında boyuna parfüm sıkmanın, boynun tiroid bezine yakınlığı nedeniyle 'düşünmeye değer' bir uygulama olduğunu belirtiyor. Paylaşımın altındaki açıklamada, parfümün boyuna sıkılmasının tiroid bezine zarar verdiğine dair hiçbir kanıt olmadığı belirtiliyor.

Ancak hormon bozukluğu ve ince deri yoluyla ömür boyu kimyasal maruziyete yapılan atıflar, tiroid hastalığı veya kanseriyle olası bir bağlantıyı düşündürüyor. 

Peki işin uzmanları bu konuda ne diyor?

Mevcut kanıtlar, parfümü tiroid bezi üzerine sıkmanın koku kimyasallarını seçici olarak beze ilettiğini veya başka yerlere sıkmaya kıyasla daha yüksek bir doza maruz bıraktığını göstermiyor. Cilt emilimi ve boyun anatomisi üzerine yapılan araştırmalar, tiroid bezine doğrudan ve seçici bir yol olduğu fikrini desteklemiyor.

Parfüm cildimize temas ettiğinde ne oluyor?

Parfüm cildimize temas ettiğinde ne oluyor?

Cildimiz, vücudumuz üzerinde bir bariyer görevi görüyor. Cildimiz üzerine gelen bir bileşen, buharlaşabilir, yüzeyde kalabilir, cildin katmanlarına nüfuz edebilir veya kan dolaşımına ulaşabilir. Emilim, kimyasal maddeye, karışımına, cilt durumuna ve konumuna, dozuna ve temas süresine bağlıdır. Bu nedenle, bir maddeyi bir organın yakınına uygulamak, o organı otomatik olarak hedeflediği anlamına gelmez.

Parfüm gibi sprey şeklindeki kozmetik ürünler değerlendirilirken solunum yoluyla maruz kalma da dikkate alınır. Bu uygulama yöntemi, boyuna uygulama yöntemine kıyasla tiroid bezine özel bir maruz kalma olduğunu göstermez.

Parfümün zararlı etkisi, alerjik reaksiyon olarak ortaya çıkabilir.

Parfümün zararlı etkisi, alerjik reaksiyon olarak ortaya çıkabilir.

Doğrudan cilde uygulanan parfümler için, bir bileşenle temas sonucu oluşan kaşıntılı, iltihaplı bir döküntü olan 'alerjik kontakt dermatit' endişesi duyulabilir. Alerjik reaksiyon, kişinin bağışıklık sisteminin bir bileşene tepki vermeyi öğrenmesi, yani duyarlı hale gelmesi sonucu gelişebilir. Daha sonraki temaslarda kaşıntı ve egzama benzeri kırmızı bir döküntü oluşabilir. Parfüm ayrıca alerjiye neden olmadan da cildi tahriş edebilir. 

Tüm bunların yanında, parfüm kokusu migren hastalıklarını etkileyebilir. 

Sonuç olarak boynunuza parfüm sıkmaktan kaçınmanıza dair bir öneri bulunmuyor. Cancer Research UK, parfüm kullanımının kansere neden olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildiriyor. Fakat kullandığınız parfüm yanma veya kaşıntılı döküntüye neden oluyorsa, cildinize uygulamayı bırakın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın