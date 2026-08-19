Uzmanlar Açıkladı: Boyuna Sıkılan Parfüm Kanser Yapar mı?
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Sosyal medyada, parfümleri daha kalıcı hale getirmenin yolları paylaşılıyor. Bu yollardan biri de parfümü boyun bölgesine uygulamak. Fakat bir yandan da parfümlerin boyuna uygulandığı takdirde kansere yol açabileceğine dair de bir iddia var. Peki uzmanlar bu iddiaya ne diyor?
Parfümü boyuna sıkmak zararlı mı?
Kaynak: Independent
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Parfümü boyuna sıkmak zararlı mı?
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Parfüm cildimize temas ettiğinde ne oluyor?
Parfümün zararlı etkisi, alerjik reaksiyon olarak ortaya çıkabilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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