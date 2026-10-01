Konyaspor-Filistin Maçında Skorbord 89:59'da Durdu: "Filistin Özgür Olana Dek Maç Ertelenmiştir"
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Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Konya'da oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Filistin Milli Takımı dostluk maçı 2-2 berabere bitti, ancak geceye damga vuran skor değil saat oldu. 30 Eylül akşamı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki skorbord 89:59'da durdu ve ekrana 'Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir' yazıldı. Karşılaşma, hakem son düdüğü çalmadan, tek saniye kala sembolik olarak bitirildi.
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Maçın ertelendiği anlar...
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Maç 90. dakikaya bir saniye kala durduruldu, skorbordda "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" yazısı belirdi.
Sahada Muhammed Sandouqa iki, Konyaspor ise Melih İbrahimoğlu ile Mostafa Mohamed'in golleriyle cevap verdi.
Tribünler iki ülkenin bayraklarıyla doldu, taraftarlar Filistinli çocuklar için sahaya oyuncak attı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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