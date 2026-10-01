Konyaspor-Filistin Maçında Skorbord 89:59'da Durdu: "Filistin Özgür Olana Dek Maç Ertelenmiştir"

Stadyumda yapılan anonsta da aynı mesaj tekrarlandı. Edinilen bilgiye göre duyuru, Filistin'de yalnızca maçların değil; hayatların, hayallerin ve çocukluğun da yarım kaldığını vurguluyordu.

Skorbordun üzerinde iki takımın armasının yanında 30.09.2026 tarihi de yer alıyordu. Tribünlerde ise 'Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak' yazılı dev pankart hâlâ açıktı. Saha kenarındaki reklam panolarında 'Nehirden Denize Filistin Özgür Olacak' ifadesi dönüyordu.