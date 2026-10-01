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Konyaspor-Filistin Maçında Skorbord 89:59'da Durdu: "Filistin Özgür Olana Dek Maç Ertelenmiştir"

Konyaspor-Filistin Maçında Skorbord 89:59'da Durdu: "Filistin Özgür Olana Dek Maç Ertelenmiştir"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 08:14
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Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Konya'da oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Filistin Milli Takımı dostluk maçı 2-2 berabere bitti, ancak geceye damga vuran skor değil saat oldu. 30 Eylül akşamı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki skorbord 89:59'da durdu ve ekrana 'Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir' yazıldı. Karşılaşma, hakem son düdüğü çalmadan, tek saniye kala sembolik olarak bitirildi.

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Maçın ertelendiği anlar...

Maç 90. dakikaya bir saniye kala durduruldu, skorbordda "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" yazısı belirdi.

Maç 90. dakikaya bir saniye kala durduruldu, skorbordda "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" yazısı belirdi.

Stadyumda yapılan anonsta da aynı mesaj tekrarlandı. Edinilen bilgiye göre duyuru, Filistin'de yalnızca maçların değil; hayatların, hayallerin ve çocukluğun da yarım kaldığını vurguluyordu.

Skorbordun üzerinde iki takımın armasının yanında 30.09.2026 tarihi de yer alıyordu. Tribünlerde ise 'Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak' yazılı dev pankart hâlâ açıktı. Saha kenarındaki reklam panolarında 'Nehirden Denize Filistin Özgür Olacak' ifadesi dönüyordu.

Sahada Muhammed Sandouqa iki, Konyaspor ise Melih İbrahimoğlu ile Mostafa Mohamed'in golleriyle cevap verdi.

Sahada Muhammed Sandouqa iki, Konyaspor ise Melih İbrahimoğlu ile Mostafa Mohamed'in golleriyle cevap verdi.

Konyaspor, Melih İbrahimoğlu'nun 2. dakikadaki golüyle öne geçti. Filistin Milli Takımı'nda forma giyen Muhammed Sandouqa 12. ve 25. dakikalarda ağları havalandırarak konuk ekibi öne taşıdı. Mostafa Mohamed 28. dakikada attığı golle skoru eşitledi ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sürdü.

Skor tabelası bu kez ikinci planda kaldı. Maçın ortasında oyun kısa süreliğine durdu, stadın ışıkları söndürüldü ve ekranda 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların isimleri yansıtıldı. 10:14'te ise 1.014 Filistinli sporcu anıldı.

Tribünler iki ülkenin bayraklarıyla doldu, taraftarlar Filistinli çocuklar için sahaya oyuncak attı.

Tribünler iki ülkenin bayraklarıyla doldu, taraftarlar Filistinli çocuklar için sahaya oyuncak attı.

Maç, Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti seçilmesi kapsamındaki Filistin Günü programının parçasıydı. Etkinliğin sloganı 'Aynı Taraftayız, Aynı Taraftarız' olarak belirlenmişti. Seyirciler hem Konyasporlu hem Filistinli futbolcuları ayakta alkışladı.

Maç sonrasındaki törende bazı Filistinli oyuncuların duygulandığı görüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmanın ardından Filistinli futbolcularla bir araya geldi. Bak, maç öncesinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: 'Filistin'in yanındayız, Filistin özgür kalana kadar hep beraber burada mücadele etmeye devam edeceğiz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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