Ankara Radyosu'ndan Alpler'e: Ünlü Türkücü Seher Dilovan Meğer İsviçre'de Bambaşka Bir Hayat Kurmuş!
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90'larda Ayvacı ve Seher Yeli albümleriyle türkü listelerinin aranan sesi olan Seher Dilovan, uzun süredir sahnelerden uzak. Ünlü türkücü bu süreyi boş geçirmemiş: ailesiyle birlikte İsviçre'ye yerleşmiş, şehrin gürültüsünü horoz sesiyle değiştirmiş. Sosyal medyada paylaştığı kareler de 'Seher Dilovan şimdi nerede, ne yapıyor?' diye merak edenlere cevap veriyor.
Kaynak: Sabah
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Seher Dilovan, daha 15 yaşındayken Ankara Radyosu'na girip türkü dünyasının sevilen seslerinden biri oldu.
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Seher Dilovan, ailesiyle yerleştiği Cenevre'de bahçe içindeki bir villada köy hayatı yaşıyor.
Sahneyi oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan, Cenevre'de bu kez mangalın başına geçti.
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