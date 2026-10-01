Ankara Radyosu'ndan Alpler'e: Ünlü Türkücü Seher Dilovan Meğer İsviçre'de Bambaşka Bir Hayat Kurmuş!

1971'de Ankara'da doğan Seher Dilovan'ın müzikle bağı annesi sayesinde kuruldu. Annesinin ısrarıyla girdiği konservatuvarda önce bale bölümünü kazandı ama bir yıl sonra okulu bıraktı. Asıl kapı Ankara Radyosu'nun sınavında açıldı. İşin ilginç yanı, o sınava aslında kız kardeşi girmek istiyormuş; Dilovan sadece şansını denemiş ve kazanan o olmuş.

Ardından İstanbul'un yolunu tuttu, 1992'de ilk albümü Ayvacı ile adını duyurdu. Vur Eller Oynasın, Seher Yeli, Sabret Gönül ve Yıkılası Karlı Dağlar derken otuz yılı aşan kariyerine 15 albüm sığdırdı. Son albümü Tadım Tuzum ise 2021'de çıktı.