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Ankara Radyosu'ndan Alpler'e: Ünlü Türkücü Seher Dilovan Meğer İsviçre'de Bambaşka Bir Hayat Kurmuş!

Ankara Radyosu'ndan Alpler'e: Ünlü Türkücü Seher Dilovan Meğer İsviçre'de Bambaşka Bir Hayat Kurmuş!

Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
01.10.2026 - 08:32
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90'larda Ayvacı ve Seher Yeli albümleriyle türkü listelerinin aranan sesi olan Seher Dilovan, uzun süredir sahnelerden uzak. Ünlü türkücü bu süreyi boş geçirmemiş: ailesiyle birlikte İsviçre'ye yerleşmiş, şehrin gürültüsünü horoz sesiyle değiştirmiş. Sosyal medyada paylaştığı kareler de 'Seher Dilovan şimdi nerede, ne yapıyor?' diye merak edenlere cevap veriyor.

Kaynak: Sabah

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Seher Dilovan, daha 15 yaşındayken Ankara Radyosu'na girip türkü dünyasının sevilen seslerinden biri oldu.

Seher Dilovan, daha 15 yaşındayken Ankara Radyosu'na girip türkü dünyasının sevilen seslerinden biri oldu.

1971'de Ankara'da doğan Seher Dilovan'ın müzikle bağı annesi sayesinde kuruldu. Annesinin ısrarıyla girdiği konservatuvarda önce bale bölümünü kazandı ama bir yıl sonra okulu bıraktı. Asıl kapı Ankara Radyosu'nun sınavında açıldı. İşin ilginç yanı, o sınava aslında kız kardeşi girmek istiyormuş; Dilovan sadece şansını denemiş ve kazanan o olmuş.

Ardından İstanbul'un yolunu tuttu, 1992'de ilk albümü Ayvacı ile adını duyurdu. Vur Eller Oynasın, Seher Yeli, Sabret Gönül ve Yıkılası Karlı Dağlar derken otuz yılı aşan kariyerine 15 albüm sığdırdı. Son albümü Tadım Tuzum ise 2021'de çıktı.

Seher Dilovan, ailesiyle yerleştiği Cenevre'de bahçe içindeki bir villada köy hayatı yaşıyor.

Seher Dilovan, ailesiyle yerleştiği Cenevre'de bahçe içindeki bir villada köy hayatı yaşıyor.

Peki Seher Dilovan nerede yaşıyor? Sanatçı yıllar önce İsviçre'ye taşındı, burada bir restoran açıp işletmeciliğe adım attı. 2021'de verdiği bir röportajda da Cenevre'de yaşadığını anlatıyordu.

Asıl dikkat çeken ise günlük düzeni. Cenevre'nin kırsalında, yeşillikler arasındaki evinde ev işlerinden bağ bahçeye kadar her şeyle bizzat kendisi ilgileniyor. Bir paylaşımında 'Köyde yaşıyorum' diyen ünlü türkücüye göre insana orada yaşadığını sabah horoz sesi, ineklerin boynundaki çanlar ve kuşların konseri hatırlatıyor.

Sahneyi oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan, Cenevre'de bu kez mangalın başına geçti.

Sahneyi oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan, Cenevre'de bu kez mangalın başına geçti.

Müzik tarafında bayrak artık oğlunda. 2002 doğumlu Alan Dere, annesinin izinden gidip müziğe yöneldi; anne oğul daha önce 'Dur' adlı bir çalışmada da yan yana gelmişti. Haziranda bir televizyon programında seslendirdiği 'Lose Control' performansıyla da sosyal medyada çok konuşuldu.

Seher Dilovan'ın günleri ise bahçede, mutfakta ve mangal başında geçiyor. Kebap yaptığı anları 'Kebap ustaları şapka çıkardı' notuyla paylaşan sanatçı, esprili tavrını İsviçre'ye de taşımış görünüyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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