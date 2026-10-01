Her Gece 8 Saat Uyuyanlar Dikkat: Uzmanlar Daha İyi Bir Uyku İçin Çoğumuzun Atladığı O Basit Adımı Açıkladı

Yatağınızı yenilediniz, uyku skorunuzu her sabah kontrol ediyorsunuz, hatta gece sekiz saati de eksik etmiyorsunuz. Yine de sabah dinlenmiş uyanamıyorsanız sorun uyku süresinde değil, saatlerde olabilir. Uzmanlara göre yedi ila dokuz saatlik ideal aralığa girseniz bile yatış ve kalkış saatlerinizi sürekli kaydırıyorsanız vücut bunun bedelini ödeyebiliyor.

Harvard Medical School'da doçent olan uyku tıbbı uzmanı Eric Zhou, her gün benzer saatlerde uyuyup uyanmanın yeterince uyumak kadar önemli olabileceğini söylüyor. Nedeni sirkadiyen saat: Kan basıncından glikoz metabolizmasına, hormon salgısından otonom sinir sistemine kadar pek çok sistem bu iç saate göre çalışıyor. Uyku saatleri sürekli değişince bu sistemler yanlış zamanda devreye girmeye zorlanıyor.

Bu duruma sosyal jet lag deniyor. Yani evinizden çıkmadan farklı bir saat dilimine uçmuş gibi hissedebiliyorsunuz. Saatlerce uyusanız bile bitkin ve afallamış uyanmanızın sebebi de bu. Uzmanlara göre iç saati sürekli bozmak, uzun vadede daha fazla inflamasyon ve daha kötü kardiyometabolik sağlıkla da bağlantılı.