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Her Gece 8 Saat Uyuyanlar Dikkat: Uzmanlar Daha İyi Bir Uyku İçin Çoğumuzun Atladığı O Basit Adımı Açıkladı

Her Gece 8 Saat Uyuyanlar Dikkat: Uzmanlar Daha İyi Bir Uyku İçin Çoğumuzun Atladığı O Basit Adımı Açıkladı

Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 08:53
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Akıllı yatak, uyku takip cihazı, her gece sekiz saatlik uyku... Hepsi yerinde olsa bile uyku düzeninizde eksik bir parça olabilir. Harvard Medical School'dan uyku uzmanlarına göre yeterince uyumak kadar, her gün benzer saatlerde yatıp kalkmak da büyük önem taşıyor. Düzensiz saatler vücudun iç saatini şaşırtıyor ve çeşitli sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. İşte araştırmaların gösterdikleri ve uzmanların önerdiği çözüm.

Kaynak: Sleep

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Vücut, saatin kaç olduğunu bilmek istiyor

Vücut, saatin kaç olduğunu bilmek istiyor

Yatağınızı yenilediniz, uyku skorunuzu her sabah kontrol ediyorsunuz, hatta gece sekiz saati de eksik etmiyorsunuz. Yine de sabah dinlenmiş uyanamıyorsanız sorun uyku süresinde değil, saatlerde olabilir. Uzmanlara göre yedi ila dokuz saatlik ideal aralığa girseniz bile yatış ve kalkış saatlerinizi sürekli kaydırıyorsanız vücut bunun bedelini ödeyebiliyor.

Harvard Medical School'da doçent olan uyku tıbbı uzmanı Eric Zhou, her gün benzer saatlerde uyuyup uyanmanın yeterince uyumak kadar önemli olabileceğini söylüyor. Nedeni sirkadiyen saat: Kan basıncından glikoz metabolizmasına, hormon salgısından otonom sinir sistemine kadar pek çok sistem bu iç saate göre çalışıyor. Uyku saatleri sürekli değişince bu sistemler yanlış zamanda devreye girmeye zorlanıyor.

Bu duruma sosyal jet lag deniyor. Yani evinizden çıkmadan farklı bir saat dilimine uçmuş gibi hissedebiliyorsunuz. Saatlerce uyusanız bile bitkin ve afallamış uyanmanızın sebebi de bu. Uzmanlara göre iç saati sürekli bozmak, uzun vadede daha fazla inflamasyon ve daha kötü kardiyometabolik sağlıkla da bağlantılı.

60 binden fazla kişiyle yapılan araştırma, ölüm riskinde yüzde 48'e varan farkı gösterdi

60 binden fazla kişiyle yapılan araştırma, ölüm riskinde yüzde 48'e varan farkı gösterdi

2024'te Birleşik Krallık'ta 60 binden fazla yetişkinle yapılan bir araştırma, uyku düzenliliği ile ölüm riski arasındaki ilişkiye baktı. En düzenli uyuyanlar, en düzensiz uyuyanlarla karşılaştırıldığında tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde yüzde 48'e, kansere bağlı ölüm riskinde yüzde 39'a, kardiyometabolik nedenlere bağlı ölüm riskinde ise yüzde 57'ye varan azalma görüldü. Çalışma gözlemsel olduğu için kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmuyor, ama fark dikkat çekici.

59 çalışmayı bir araya getiren 2025 tarihli bir derleme ise düzensiz uyku zamanlamasını depresyon ve anksiyete riskinde artış, yüksek beden kitle indeksi, insülin direnci, hipertansiyon ve kardiyovasküler olaylarla ilişkilendirdi. Demans riskinde de yüzde 26 ile 53 arasında artış saptandı.

Başka bir Birleşik Krallık çalışmasında, gecede yedi saatten fazla uyuyanlarda bile düzensiz uykunun tip 2 diyabet riskini yükselttiği görüldü. Japonya'da 2025'te yapılan araştırma ise düzenli uykuyu daha yüksek bilişsel işlevle ve ruh sağlığını destekleyen BDNF proteininin daha yüksek düzeyleriyle ilişkilendirdi. Uzmanlar, çalışmaların çoğu gözlemsel olsa da tablonun tutarlı olduğunu ve düzenliliğin sağlıklı uykunun temel unsurlarından biri sayılması için yeterince güçlü kanıt bulunduğunu söylüyor.

Tek bir şeyi değiştirecekseniz uyanma saatinizi sabitleyin

Tek bir şeyi değiştirecekseniz uyanma saatinizi sabitleyin

Gece kuşları, uykusuzluk yaşayanlar ya da klasik mesai düzeninin dışında çalışanlar için sabit bir program tutturmak kolay değil. Uzmanlar bu noktada yatış saatine takılmak yerine uyanma saatini sabitlemeyi öneriyor. Mary Washington Healthcare uyku tıbbı medikal direktörü Dr. M. Taruj Ali, insanların kendilerini tam 22.00 ya da 23.00'te yatağa girmeye zorlamaya fazla odaklandığını, oysa sabahı sabitlemenin tüm uyku programını düzene sokmanın çoğu zaman daha iyi bir yolu olduğunu söylüyor.

Düzenli uyanma saati sirkadiyen ritmi sabitliyor ve o gece uykunun ne zaman geleceğini belirleyen zemini hazırlıyor. Sabahları gün ışığı almak da bu süreci destekliyor. Sabahlarınızı sabitlediğinizde geceler de zamanla yerine oturmaya başlıyor.

Peki ne kadar esneklik var? Vücut arada bir geç saate kadar uyanık kalmayı tolere edebiliyor, ama her gün farklı bir saat diliminde yaşıyormuş gibi davranmak ona zor geliyor. Genel kural, uyku saatleri arasındaki farkı en fazla bir saatle sınırlamak. Bu farkın düzenli olarak iki saati aşması daha yüksek kardiyovasküler riskle ilişkilendiriliyor. Tek istisna kronik uykusuzluk: Sürekli yeterince uyuyamayanlar için hafta sonu biraz telafi uykusu faydalı olabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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