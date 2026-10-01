Her Gece 8 Saat Uyuyanlar Dikkat: Uzmanlar Daha İyi Bir Uyku İçin Çoğumuzun Atladığı O Basit Adımı Açıkladı
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Akıllı yatak, uyku takip cihazı, her gece sekiz saatlik uyku... Hepsi yerinde olsa bile uyku düzeninizde eksik bir parça olabilir. Harvard Medical School'dan uyku uzmanlarına göre yeterince uyumak kadar, her gün benzer saatlerde yatıp kalkmak da büyük önem taşıyor. Düzensiz saatler vücudun iç saatini şaşırtıyor ve çeşitli sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. İşte araştırmaların gösterdikleri ve uzmanların önerdiği çözüm.
Kaynak: Sleep
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Vücut, saatin kaç olduğunu bilmek istiyor
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60 binden fazla kişiyle yapılan araştırma, ölüm riskinde yüzde 48'e varan farkı gösterdi
Tek bir şeyi değiştirecekseniz uyanma saatinizi sabitleyin
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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