Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın'a Gece Yarısı Mesajı: "Hocalığın İle Pırtsın, Yorumculuk İle Tırtsın"

Kahveci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen.'

Mesaj, yayınlandığı andan itibaren hızla yayıldı. Paylaşım binlerce etkileşim aldı. Kahveci'nin bu çıkışı, Yalçın'ın eski Beşiktaşlı futbolcuları hedef alan sözlerine verdiği yanıt olarak yorumlandı.