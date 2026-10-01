Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın'a Gece Yarısı Mesajı: "Hocalığın İle Pırtsın, Yorumculuk İle Tırtsın"
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Beşiktaş'ın iki eski ismi Nihat Kahveci ile Sergen Yalçın arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Kahveci, dün gece saat 01.20'de X hesabından yaptığı paylaşımda Sergen Yalçın'ı hem teknik direktörlük hem de yorumculuk üzerinden hedef aldı. Kısa sürede 1,7 milyondan fazla görüntülenen paylaşım, sosyal medyada büyük tepki topladı.
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Nihat Kahveci'nin gece yarısı yazdığı tek cümlelik mesaj, hedefindeki isme açık açık seslendi.
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Yalçın ise Kafa Sports yayınında kendisini eleştiren eski Beşiktaşlı futbolculara "Kalleşler bunlar" demişti.
İkilinin arası yeni bozulmadı: Kahveci, Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci döneminde de sürekli eleştiri yağdırmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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