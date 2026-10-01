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Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın'a Gece Yarısı Mesajı: "Hocalığın İle Pırtsın, Yorumculuk İle Tırtsın"

Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın'a Gece Yarısı Mesajı: "Hocalığın İle Pırtsın, Yorumculuk İle Tırtsın"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 09:13
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Beşiktaş'ın iki eski ismi Nihat Kahveci ile Sergen Yalçın arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Kahveci, dün gece saat 01.20'de X hesabından yaptığı paylaşımda Sergen Yalçın'ı hem teknik direktörlük hem de yorumculuk üzerinden hedef aldı. Kısa sürede 1,7 milyondan fazla görüntülenen paylaşım, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Nihat Kahveci'nin gece yarısı yazdığı tek cümlelik mesaj, hedefindeki isme açık açık seslendi.

Nihat Kahveci'nin gece yarısı yazdığı tek cümlelik mesaj, hedefindeki isme açık açık seslendi.

Kahveci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen.'

Mesaj, yayınlandığı andan itibaren hızla yayıldı. Paylaşım binlerce etkileşim aldı. Kahveci'nin bu çıkışı, Yalçın'ın eski Beşiktaşlı futbolcuları hedef alan sözlerine verdiği yanıt olarak yorumlandı.

Yalçın ise Kafa Sports yayınında kendisini eleştiren eski Beşiktaşlı futbolculara "Kalleşler bunlar" demişti.

Yalçın ise Kafa Sports yayınında kendisini eleştiren eski Beşiktaşlı futbolculara "Kalleşler bunlar" demişti.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yeniden yorumculuğa dönen Yalçın, Kafa Sports'taki konuşmasında eleştirilere sert karşılık vermişti. 'Ayıp, utanın... Kalleşler bunlar' diyen Yalçın, hedef aldığı isimler için 'Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar' ifadesini kullandı.

Aynı yayında Beşiktaş'tan ayrılışını da anlatan Yalçın, 'Taraftar isterse giderim demiştim. Taraftar istedi, gittim' dedi. Kahveci'nin paylaşımındaki 'hocalık' ve 'yorumculuk' vurgusu, doğrudan bu sözlerle ilişkilendirildi.

İkilinin arası yeni bozulmadı: Kahveci, Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci döneminde de sürekli eleştiri yağdırmıştı.

İkilinin arası yeni bozulmadı: Kahveci, Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci döneminde de sürekli eleştiri yağdırmıştı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci görev süresini 262 gün sonra, 18 Mayıs 2026'da karşılıklı sözleşme feshiyle tamamladı. Siyah-beyazlılar ligi dördüncü sırada bitirdi, Türkiye Kupası'nda yarı finalde Konyaspor'a elendi.

Kahveci, Konyaspor yenilgisinin ardından Yalçın'a şu sözlerle yüklenmişti: 'Sergen hoca yorumcuyken Van Bronckhorst ve Ole'nin içinden geçti. 'Beşiktaş 3. mü olur?' dedi. Beşiktaş 4. sırada ve kupadan elendi. Sergen hoca başarısız.' İki ismin birbirine yönelik sözlü atışmalarının 2012'ye kadar uzandığı belirtiliyor.

Yalçın cephesinden Kahveci'nin son paylaşımına henüz bir yanıt gelmedi. Gözler, eski takım arkadaşlarının bu atışmayı nasıl sürdüreceğine çevrilmiş durumda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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