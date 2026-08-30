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Son Olarak Beşiktaş'ta Görev Yapan Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta Yorumculuğa Geri Döndü

Son Olarak Beşiktaş'ta Görev Yapan Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta Yorumculuğa Geri Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 21:32
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Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın’ın yeni adresi belli oldu. 53 yaşındaki teknik adam, KAFA Sports YouTube kanalında futbol yorumculuğu yapacak.

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Geçtiğimiz yılı Beşiktaş'ta geçirmişti.

Geçtiğimiz yılı Beşiktaş'ta geçirmişti.

2025/2026 sezonunda Beşiktaş’ın başında görev alan Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a elenilmesinin ardından görevinden istifa etmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce de yorumculuk yaptığı KAFA Sports ekranlarına yeniden dönerek futbol gündemini değerlendirecek.

Bu anlaşmayı ilginç kılan bir nokta da tarihi oldu. Sergen Yalçın, 30 Ağustos 2025'te Beşiktaş'a imza atarken tam bir yıl sonra yorumculuğa döndü.

Son sezonunda hayal kırıklığı yaratmıştı.

Son sezonunda hayal kırıklığı yaratmıştı.

2020/2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başındaki ikinci döneminde 39 resmi maçta görev yaptı.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Beşiktaş bu karşılaşmaların 20’sini kazanırken, 10 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın dönemindeki 9 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçlarla Yalçın’ın ikinci Beşiktaş dönemindeki puan ortalaması 1,79 olarak kayıtlara geçti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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