Son Olarak Beşiktaş'ta Görev Yapan Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta Yorumculuğa Geri Döndü
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Son olarak Beşiktaş’ı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın’ın yeni adresi belli oldu. 53 yaşındaki teknik adam, KAFA Sports YouTube kanalında futbol yorumculuğu yapacak.
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Geçtiğimiz yılı Beşiktaş'ta geçirmişti.
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Son sezonunda hayal kırıklığı yaratmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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