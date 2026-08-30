Son Olarak Beşiktaş'ta Görev Yapan Sergen Yalçın, Kafa Sports'ta Yorumculuğa Geri Döndü

2025/2026 sezonunda Beşiktaş’ın başında görev alan Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a elenilmesinin ardından görevinden istifa etmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce de yorumculuk yaptığı KAFA Sports ekranlarına yeniden dönerek futbol gündemini değerlendirecek.

Bu anlaşmayı ilginç kılan bir nokta da tarihi oldu. Sergen Yalçın, 30 Ağustos 2025'te Beşiktaş'a imza atarken tam bir yıl sonra yorumculuğa döndü.