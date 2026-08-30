2026 Akdeniz Oyunlarında Kadın Milli Takımımız Voleybolda Şampiyon Oldu

İlk seti 25-22 kazanan millilerimiz ikinci sette de yine büyük bir mücadele örneği sergiledi. Milli takımımız 26-24 kazandığı setle maçı 2-0'a getirdi. Son sette ise oyunundan ödün vermeyen milliler bu seti de 25-18 kazandı ve 3-0'la şampiyon oldu.