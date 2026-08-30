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2026 Akdeniz Oyunlarında Kadın Milli Takımımız Voleybolda Şampiyon Oldu

2026 Akdeniz Oyunlarında Kadın Milli Takımımız Voleybolda Şampiyon Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 19:59
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Kadın Milli Takımımız, İtalya’nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 2026 Akdeniz Oyunları’nda final maçında İtalya'yla karşı karşıya geldi. Yarı finalde. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan’ı 3-1 yenerek turnuvadaki yenilmezliğini sürdürerek final öncesi güçlü bir görüntü çizmişti. 

Ev sahibi İtalya'ya karşı da set vermeden kazanan millilerimiz şampiyon oldu.

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Namağlup finale geldik.

Namağlup finale geldik.

Grubumuzda Yunanistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Cezayir'i yenen millilerimiz yarı finalde de Sırbistan'ı 3-1 yendi ve finalde ev sahibi İtalya'ya rakip oldu.

Finalde set vermedik.

Finalde set vermedik.

İlk seti 25-22 kazanan millilerimiz ikinci sette de yine büyük bir mücadele örneği sergiledi. Milli takımımız 26-24 kazandığı setle maçı 2-0'a getirdi. Son sette ise oyunundan ödün vermeyen milliler bu seti de 25-18 kazandı ve 3-0'la şampiyon oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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