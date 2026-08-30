2026 Akdeniz Oyunlarında Kadın Milli Takımımız Voleybolda Şampiyon Oldu
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Kadın Milli Takımımız, İtalya’nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 2026 Akdeniz Oyunları’nda final maçında İtalya'yla karşı karşıya geldi. Yarı finalde. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan’ı 3-1 yenerek turnuvadaki yenilmezliğini sürdürerek final öncesi güçlü bir görüntü çizmişti.
Ev sahibi İtalya'ya karşı da set vermeden kazanan millilerimiz şampiyon oldu.
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Namağlup finale geldik.
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Finalde set vermedik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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