Banker Kastelli'den Fon Krizine: Türkiye'de Yatırımcıları Sarsan Finans Skandalları
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Türkiye'de yıllar içinde yüksek kazanç vaadi, yatırım ve ortaklık modelleri ya da finansal sistemdeki açıklar nedeniyle çok sayıda kişi büyük maddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Banker Kastelli ile başlayan ve farklı biçimlerde devam eden bu krizler, dönem dönem finansal denetim tartışmalarını da beraberinde getirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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