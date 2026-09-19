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Banker Kastelli'den Fon Krizine: Türkiye'de Yatırımcıları Sarsan Finans Skandalları

Banker Kastelli'den Fon Krizine: Türkiye'de Yatırımcıları Sarsan Finans Skandalları

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 19:24
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Türkiye'de yıllar içinde yüksek kazanç vaadi, yatırım ve ortaklık modelleri ya da finansal sistemdeki açıklar nedeniyle çok sayıda kişi büyük maddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Banker Kastelli ile başlayan ve farklı biçimlerde devam eden bu krizler, dönem dönem finansal denetim tartışmalarını da beraberinde getirdi.

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Bankerler krizi ve simgeleşen bir isim Banker Kastelli

Bankerler krizi ve simgeleşen bir isim Banker Kastelli

1980'lerin başında yüksek faiz getirisi vaadiyle faaliyet gösteren bankerler, Türkiye'de büyük bir finansal krizin ortaya çıkmasına neden oldu. Banker Kastelli adıyla tanınan Cevher Özden de dönemin en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Bankerlerin sunduğu yüksek faizli yatırım araçlarına yönelen çok sayıda kişi, bankerlerin peş peşe iflas etmesiyle tasarruflarını kaybetti. Kriz, finans sektöründe düzenleme ve denetim tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Titan Saadet Zinciri

Titan Saadet Zinciri

1990'lı yıllarda Türkiye'de gündeme gelen Titan sistemi, kısa sürede yüksek kazanç elde etme vaadiyle katılımcılardan para toplayan yapılardan biri oldu. Sistemde kazanç elde edebilmek için yeni katılımcıların dahil edilmesi gerekiyordu. Yapının çökmesiyle çok sayıda kişi yatırdığı parayı geri alamadı ve Titan, Türkiye'deki saadet zinciri örneklerinin en bilinenlerinden biri haline geldi.

Yimpaş ve gurbetçileri hedef alan holdingler

Yimpaş ve gurbetçileri hedef alan holdingler

1990'lı yılların sonları ve 2000'lerin başlarında bazı holdingler, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına ortaklık ve yatırım fırsatları sundu. YİMPAŞ bu dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri oldu. Binlerce kişiden toplanan paraların akıbeti ve şirketlerin mali yapıları konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Süreç, yurt dışında yaşayan vatandaşların yatırım adı altında toplu şekilde para yatırdığı şirketlerin denetimi konusunu gündeme taşıdı.

Jet Fadıl: Bu alanda başlı başına bir kategoriydi.

Jet Fadıl: Bu alanda başlı başına bir kategoriydi.

Fadıl Akgündüz'ün yürüttüğü çeşitli projeler de yatırım ve yüksek kazanç vaatleri nedeniyle yıllarca gündemde kaldı. Özellikle Jetpa ve sonrasında farklı projeler üzerinden çok sayıda kişiden para toplandı. Projelerin vaat edildiği şekilde hayata geçirilememesi ve yatırımcıların mağdur olduklarını belirtmesi üzerine Akgündüz hakkında çeşitli davalar açıldı. Jet Fadıl dosyası, Türkiye'de proje ve yatırım vaadi üzerinden ortaya çıkan en bilinen mağduriyetlerden biri olarak hafızalara kazındı.

İmar Bankası skandalı

İmar Bankası skandalı

2003 yılında İmar Bankası'na el konulması Türkiye'nin en büyük bankacılık skandallarından birini ortaya çıkardı. Bankada resmi kayıtlara yansımayan mevduatlar bulunduğu ve çeşitli usulsüz işlemler yapıldığı tespit edildi. Bankanın tasfiyesi sonrasında binlerce mudinin mağduriyeti gündeme gelirken, devlet tarafından ödenen tutarlar ve bankanın eski yöneticileriyle ilgili davalar uzun süre tartışıldı.

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Çiftlik Bank

Çiftlik Bank

2010'lu yılların sonunda Türkiye'nin en çok konuşulan finansal dolandırıcılık dosyalarından biri Çiftlik Bank oldu. Mehmet Aydın tarafından kurulan sistem, yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiden para topladı. Sistemin yeni katılımcılardan gelen parayla büyüdüğü ve yatırımcılara vaat edilen kazançların sürdürülemediği ortaya çıkınca yapı çöktü. Binlerce kişinin mağdur olduğu olayın ardından Mehmet Aydın ve diğer sanıklar hakkında yargı süreçleri başladı.

Kripto ve yüksek getiri dolandırıcılıkları

Kripto ve yüksek getiri dolandırıcılıkları

Son yıllarda kripto varlıkların yaygınlaşmasıyla birlikte yüksek ve hızlı kazanç vaat eden çok sayıda yatırım sistemi de ortaya çıktı. Bazı platformlar yatırımcılara yüksek getiri sözü verirken, sistemlerin kapanması veya yöneticilerin ortadan kaybolması sonucunda ciddi mağduriyetler yaşandı. Bu vakalar, dijital varlık piyasalarında yatırımcıların korunması ve platformların denetlenmesi konularını yeniden gündeme getirdi.

2026 fon krizi

2026 fon krizi

2026'da ise sermaye piyasalarında büyük bir fon tasfiye süreci başladı. 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon için tasfiye kararı alınırken, süreç yüz binlerce yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren bir krize dönüştü. Fonların varlıklarının satılarak elde edilen paranın yatırımcılara payları oranında dağıtılması planlanırken, bazı fonlarda yatırımcıların ne kadarını geri alabileceği tartışma konusu oldu. Yaşanan gelişmeler, Türkiye'de yatırım fonlarının denetimi, likiditesi ve yatırımcıların korunması konularını yeniden gündeme taşıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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