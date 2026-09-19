Film Gibi Transfer Hikayesi: Beşiktaş 18 Yaşındaki Belaruslu Yıldızı Gizlice İstanbul'a Getirdi

FC Minsk Teknik Direktörü Artem Çelyadinsky, karşılaşmanın ardından Drachev'in takımdan ayrılışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çelyadinsky, genç futbolcunun maç öncesi ısınmada ve toplantıda bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

'Zakhar Drachev ilk 11'de oynuyordu, sonra ortadan kayboldu. Yedek kulübesinde bile yoktu. Şaşırmadınız mı? Bu benim kariyerimde ilk kez oluyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim; bir oyuncu izinsiz kulüpten ayrıldı, bir yerlere uçtu. Dün maç öncesi ısınmada olması gerekiyordu. Toplantıya gittik, orada yoktu. Arkadaşlarına sorduk, uçağa bindiğini söylediler. Bu tamamen menajerin etkisi. Drachev o kadar etkilendi ki, kimseye haber vermeden kulüpten ayrılmayı başardı.'