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Film Gibi Transfer Hikayesi: Beşiktaş 18 Yaşındaki Belaruslu Yıldızı Gizlice İstanbul'a Getirdi

Film Gibi Transfer Hikayesi: Beşiktaş 18 Yaşındaki Belaruslu Yıldızı Gizlice İstanbul'a Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 19:52
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Avrupa Ligi'ne Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlıların, Belarus ekibi FC Minsk'te forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Zakhar Drachev'in transferini tamamlamaya hazırlandığı belirtildi.

Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcunun Beşiktaş altyapısına katılması bekleniyor. Drachev'in Türkiye'ye geldiği ve ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayacağı ifade edildi.

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Maça çıkması beklenirken İstanbul'a geldi.

Maça çıkması beklenirken İstanbul'a geldi.

Transferin detayları ise dikkat çekti. Beşiktaş'ın, 18 yaşındaki futbolcuyu FC Minsk'in Dinamo Minsk ile oynayacağı karşılaşmadan bir gün önce gizlice İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı.

Drachev'in kulübü, genç futbolcunun bu şekilde ayrılmasının ardından oyuncuya ve menajerine tepki gösterdi.

Teknik direktörü yaşananları anlattı.

Teknik direktörü yaşananları anlattı.

FC Minsk Teknik Direktörü Artem Çelyadinsky, karşılaşmanın ardından Drachev'in takımdan ayrılışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çelyadinsky, genç futbolcunun maç öncesi ısınmada ve toplantıda bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

'Zakhar Drachev ilk 11'de oynuyordu, sonra ortadan kayboldu. Yedek kulübesinde bile yoktu. Şaşırmadınız mı? Bu benim kariyerimde ilk kez oluyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim; bir oyuncu izinsiz kulüpten ayrıldı, bir yerlere uçtu. Dün maç öncesi ısınmada olması gerekiyordu. Toplantıya gittik, orada yoktu. Arkadaşlarına sorduk, uçağa bindiğini söylediler. Bu tamamen menajerin etkisi. Drachev o kadar etkilendi ki, kimseye haber vermeden kulüpten ayrılmayı başardı.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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