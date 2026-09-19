Film Gibi Transfer Hikayesi: Beşiktaş 18 Yaşındaki Belaruslu Yıldızı Gizlice İstanbul'a Getirdi
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Avrupa Ligi'ne Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlıların, Belarus ekibi FC Minsk'te forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Zakhar Drachev'in transferini tamamlamaya hazırlandığı belirtildi.
Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç futbolcunun Beşiktaş altyapısına katılması bekleniyor. Drachev'in Türkiye'ye geldiği ve ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayacağı ifade edildi.
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Maça çıkması beklenirken İstanbul'a geldi.
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Teknik direktörü yaşananları anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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