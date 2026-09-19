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Geçen Sene Fiyatı 250 liraydı, Bu Yıl 100 Liraya Kadar Düştü: "Satamıyoruz, Köylü Perişan"

Geçen Sene Fiyatı 250 liraydı, Bu Yıl 100 Liraya Kadar Düştü: "Satamıyoruz, Köylü Perişan"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 20:10
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Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Bayındır ve Bağcılar mahallelerinde geçimini incir üretimiyle sağlayan çiftçiler, artan girdi maliyetlerine karşın ürün fiyatlarının gerilemesi nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Gübre, ilaç, mazot ve işçilik kalemlerindeki yüksek artışlar üreticileri zor durumda bırakırken, geçen yıl kilogramı 230 ile 250 lira arasında alıcı bulan incirin bu sezon 100 ile 130 lira bandına kadar düşmesi tepkilere yol açıyor.

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Artan Üretim Giderleri İle Düşen Satış Fiyatları Çiftçiyi Zarara Uğratıyor

Artan Üretim Giderleri İle Düşen Satış Fiyatları Çiftçiyi Zarara Uğratıyor

Bölge üreticilerinden Gürhan Gerçek, dağlık arazilerde yürütülen incir yetiştiriciliğinin yıl boyunca yoğun bir emek gerektirdiğini vurguluyor. Kırmızı örümcekle mücadele ilaçlarının pahalılığı ve günlük işçi masraflarının 10 bin liraya kadar ulaşması, üretim sürecini her geçen gün zorlaştırıyor. Ağır çalışma koşullarına dikkat çeken Gerçek, ürünün maliyetini karşılamadığını belirterek, yetersiz gelir nedeniyle alternatif arayışlara girdiğini ve gelecek nesillerin bu mesleği sürdürme imkanının kalmadığını ifade ediyor.

Aracıların Yüksek Pay Alması Sebebiyle Üreticiler Kendi Kooperatiflerini Kurmak İstiyor

Aracıların Yüksek Pay Alması Sebebiyle Üreticiler Kendi Kooperatiflerini Kurmak İstiyor

Piyasa koşullarında aracı ve işletmecilerin yüksek kâr marjlarıyla çalıştığına dikkat çeken üreticiler, çözümü doğrudan ihracatta görüyor. Kendilerine ait kooperatifler aracılığıyla Avrupa pazarına açılmayı hedefleyen çiftçiler, aradaki komisyoncuların devreden çıkarılmasını talep ediyor. Zira mevcut sistemde yüksek risk ve emek üstlenen köylünün emeği karşılıksız kalırken, ticareti yürüten kesimlerin kazancı katlanarak artış gösteriyor.

Akaryakıt ve Yevmiye Zamlara Rağmen Ürün Gelirinin Düşmesi Geçim Sıkıntısını Büyütüyor

Akaryakıt ve Yevmiye Zamlara Rağmen Ürün Gelirinin Düşmesi Geçim Sıkıntısını Büyütüyor

Üreticilerden Mehmet Ay, mazot fiyatlarının katlanması ve işçilik yevmiyelerinin yükselmesi nedeniyle bir kilogram incirin dağdan eve geliş maliyetinin 120 lirayı bulduğunu belirtiyor. Buna karşın satış fiyatlarının geçen yıla kıyasla yarı yarıya düşmesi çiftçinin belini büküyor. Benzer şekilde Ümmü Çimen ve Cafer Gün de zeytin ve incirden beklenen gelirin elde edilemediğini, tarımsal çöküşün şehirdeki esnafı da olumsuz etkileyeceğini dile getirerek yetkililerden acil destek bekliyorlar.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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