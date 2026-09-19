Geçen Sene Fiyatı 250 liraydı, Bu Yıl 100 Liraya Kadar Düştü: "Satamıyoruz, Köylü Perişan"

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Bayındır ve Bağcılar mahallelerinde geçimini incir üretimiyle sağlayan çiftçiler, artan girdi maliyetlerine karşın ürün fiyatlarının gerilemesi nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Gübre, ilaç, mazot ve işçilik kalemlerindeki yüksek artışlar üreticileri zor durumda bırakırken, geçen yıl kilogramı 230 ile 250 lira arasında alıcı bulan incirin bu sezon 100 ile 130 lira bandına kadar düşmesi tepkilere yol açıyor.

Detaylar 👇