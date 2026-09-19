Geçen Sene Fiyatı 250 liraydı, Bu Yıl 100 Liraya Kadar Düştü: "Satamıyoruz, Köylü Perişan"
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Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Bayındır ve Bağcılar mahallelerinde geçimini incir üretimiyle sağlayan çiftçiler, artan girdi maliyetlerine karşın ürün fiyatlarının gerilemesi nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Gübre, ilaç, mazot ve işçilik kalemlerindeki yüksek artışlar üreticileri zor durumda bırakırken, geçen yıl kilogramı 230 ile 250 lira arasında alıcı bulan incirin bu sezon 100 ile 130 lira bandına kadar düşmesi tepkilere yol açıyor.
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Artan Üretim Giderleri İle Düşen Satış Fiyatları Çiftçiyi Zarara Uğratıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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