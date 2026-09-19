Denizin Yuttuğu Köyden Çan Sesi Geldiğini İddia Ediyorlardı: 700 Yıl Sonra Sırrı Çözüldü

yılında hazırlanan Domesday Book kayıtlarında Shipden; 117 sakini, limanı ve iki kilisesi bulunan canlı bir topluluk şeklinde tarif ediliyor. Ancak 14. yüzyıldan itibaren hızlanan kıyı değişimleri, kentin kademeli olarak sular altında kalmasına yol açtı. Kuzey Norfolk Bölge Konseyi tarafından yürütülen önceki çalışmalar, yerleşimdeki kiliselerden birinin MS 1400 civarında deniz sularına gömüldüğünü gösteriyor. Araştırma ekibi, gelişmiş su altı fotoğrafçılığı yöntemlerinden yararlanarak deniz tabanındaki yapıların ayrıntılı üç boyutlu modellerini çıkardı ve elde edilen verileri dönemin yazılı kaynaklarıyla karşılaştırmaya başladı.