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Denizin Yuttuğu Köyden Çan Sesi Geldiğini İddia Ediyorlardı: 700 Yıl Sonra Sırrı Çözüldü

Denizin Yuttuğu Köyden Çan Sesi Geldiğini İddia Ediyorlardı: 700 Yıl Sonra Sırrı Çözüldü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 19:18
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İngiltere'nin Norfolk kıyılarında gerçekleştirilen bir su altı araştırması, yaklaşık 700 yıl önce Kuzey Denizi’nin sularına gömülen Orta Çağ yerleşimi Shipden’e ait önemli yapı kalıntılarını ortaya çıkardı. Günümüz Cromer kenti yakınlarında konumlanan ve şiddetli fırtınalar ile kıyı erozyonu nedeniyle haritadan silinen kasaba, dalgıçların kaydettiği 25 farklı insan yapımı unsur sayesinde yeniden arkeoloji dünyasının gündemine taşındı. Su altındaki bu izler, kayıp kentin mimari düzenini ve yok oluş sürecini aydınlatma noktasında araştırmacılara kritik veriler sunuyor.

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Kaynak: BBC

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cwy...
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Tarihi Belgelerdeki Yerleşim Su Altı Fotoğrafçılığı ve Üç Boyutlu Modelleme Teknikleriyle Yeniden İnceleniyor

Tarihi Belgelerdeki Yerleşim Su Altı Fotoğrafçılığı ve Üç Boyutlu Modelleme Teknikleriyle Yeniden İnceleniyor

yılında hazırlanan Domesday Book kayıtlarında Shipden; 117 sakini, limanı ve iki kilisesi bulunan canlı bir topluluk şeklinde tarif ediliyor. Ancak 14. yüzyıldan itibaren hızlanan kıyı değişimleri, kentin kademeli olarak sular altında kalmasına yol açtı. Kuzey Norfolk Bölge Konseyi tarafından yürütülen önceki çalışmalar, yerleşimdeki kiliselerden birinin MS 1400 civarında deniz sularına gömüldüğünü gösteriyor. Araştırma ekibi, gelişmiş su altı fotoğrafçılığı yöntemlerinden yararlanarak deniz tabanındaki yapıların ayrıntılı üç boyutlu modellerini çıkardı ve elde edilen verileri dönemin yazılı kaynaklarıyla karşılaştırmaya başladı.

Halk Arasında Söylenceye Dönüşen Kilise Kayalığı Efsanesi Son Verilerle Birlikte Sorgulanıyor

Halk Arasında Söylenceye Dönüşen Kilise Kayalığı Efsanesi Son Verilerle Birlikte Sorgulanıyor

Kentin sulara gömülmesi, bölgede çan seslerinin hâlen dalgaların altından duyulduğuna dair efsanelerin doğmasına zemin hazırladı. Ancak son dalışlarda doğrudan bir kiliseye ait olduğu kesinleşen bir mimari unsurla karşılaşılmadı. Cromer Müzesi Dostları Derneği Başkanı Peter Stibbons, geleneksel anlatıların aksine 'Kilise Kayalığı' olarak bilinen noktanın, 1888 yılında bölgede batan 'Victoria' adlı buharlı römorkörün enkazı etrafında şekillenmiş olabileceğini belirtiyor. Tarihsel kayıtlarda geçen St. Peter Kilisesi'nin ise söz konusu alanın daha kuzeybatısında yer aldığı tahmin ediliyor.

Deniz Tabanında Tespit Edilen Taş Dolgular Orta Çağ İnsanının Erozyona Karşı Mücadelesini Gösteriyor

Deniz Tabanında Tespit Edilen Taş Dolgular Orta Çağ İnsanının Erozyona Karşı Mücadelesini Gösteriyor

Araştırmadaki en dikkat çekici bulgulardan birini, deniz tabanı boyunca uzanan çakmak taşı temeller ve taş dolu sandıklar oluşturuyor. Bu yapılar, 14. yüzyılda Shipden halkının yükselen sulara karşı koyabilmek adına inşa ettiği savunma hatlarına işaret ediyor. Taş işçiliğinde kullanılan harcın yüzyıllar boyunca su altında korunmuş olması bilim insanlarını şaşırtırken, yürütülen incelemelerin sonuçları ve dijital rekonstrüksiyon çalışmalarının önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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