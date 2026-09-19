Denizin Yuttuğu Köyden Çan Sesi Geldiğini İddia Ediyorlardı: 700 Yıl Sonra Sırrı Çözüldü
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Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cwy...
İngiltere'nin Norfolk kıyılarında gerçekleştirilen bir su altı araştırması, yaklaşık 700 yıl önce Kuzey Denizi’nin sularına gömülen Orta Çağ yerleşimi Shipden’e ait önemli yapı kalıntılarını ortaya çıkardı. Günümüz Cromer kenti yakınlarında konumlanan ve şiddetli fırtınalar ile kıyı erozyonu nedeniyle haritadan silinen kasaba, dalgıçların kaydettiği 25 farklı insan yapımı unsur sayesinde yeniden arkeoloji dünyasının gündemine taşındı. Su altındaki bu izler, kayıp kentin mimari düzenini ve yok oluş sürecini aydınlatma noktasında araştırmacılara kritik veriler sunuyor.
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Kaynak: BBC
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Tarihi Belgelerdeki Yerleşim Su Altı Fotoğrafçılığı ve Üç Boyutlu Modelleme Teknikleriyle Yeniden İnceleniyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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