Nesli Yıllar Önce Tükenmişti: Çöle Bıraktıkları 25 Antilopla İmkansızı Başardılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Kuzey Afrika’nın çöl ekosisteminde yıllardır süren koruma mücadelesi, doğa koruma tarihine geçecek büyük bir başarıya ulaştı. Kontrolsüz avcılık ile yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle yeryüzünden tamamen silinen kılıç boynuzlu oriks, yürütülen kararlı projeler sayesinde çöl topraklarında yeniden hayata döndü. Çad’da en son 1980’li yıllarda kayıtlara geçen tür, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından 2000 yılında resmi olarak 'Doğada Nesli Tükenmiş' ilan edildi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece 25 Bireyle Başlayan Zorlu Yolculuk Çölde Büyük Bir Yaşam Mücadelesine Dönüştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa Sürede Çoğalan Oriks Nüfusu Hedeflenen Sayıların Çok Üstüne Çıktı
Elde Edilen Bu İlham Verici Başarı Bölgedeki Diğer Türler İçin Yeni Bir Umut Kapısı Araladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın