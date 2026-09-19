Nesli Yıllar Önce Tükenmişti: Çöle Bıraktıkları 25 Antilopla İmkansızı Başardılar

Orikslerin başarısı, Sahra genelindeki tüm yaban hayatı koruma stratejilerine yön verecek bir modele dönüştü. Aynı saha içerisinde addaks, dama ceylanı ve Kuzey Afrika deve kuşu gibi tehdit altındaki diğer türler için de benzer kurtarma programları devreye alındı. Yetkililer, bu benzersiz deneyimi Kuzey Afrika’nın farklı koruma alanlarına yaymayı hedefliyor.