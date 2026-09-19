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Nesli Yıllar Önce Tükenmişti: Çöle Bıraktıkları 25 Antilopla İmkansızı Başardılar

Nesli Yıllar Önce Tükenmişti: Çöle Bıraktıkları 25 Antilopla İmkansızı Başardılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 17:40
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Kuzey Afrika’nın çöl ekosisteminde yıllardır süren koruma mücadelesi, doğa koruma tarihine geçecek büyük bir başarıya ulaştı. Kontrolsüz avcılık ile yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle yeryüzünden tamamen silinen kılıç boynuzlu oriks, yürütülen kararlı projeler sayesinde çöl topraklarında yeniden hayata döndü. Çad’da en son 1980’li yıllarda kayıtlara geçen tür, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından 2000 yılında resmi olarak 'Doğada Nesli Tükenmiş' ilan edildi.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Sadece 25 Bireyle Başlayan Zorlu Yolculuk Çölde Büyük Bir Yaşam Mücadelesine Dönüştü

Sadece 25 Bireyle Başlayan Zorlu Yolculuk Çölde Büyük Bir Yaşam Mücadelesine Dönüştü

Türün kaderini değiştiren tarihi adım 2014 yılında atıldı. Abu Dabi Çevre Ajansı, Çad Hükümeti ve Sahara Conservation ortaklığında başlatılan projeye küresel çaptaki koruma kurumları destek sağladı. Genetik çeşitliliği korumak adına oluşturulan sürünün ilk kafilesi, 2016 yılında Abu Dabi’den Çad’daki Ouadi Rime-Ouadi Achim Yaban Hayatı Koruma Alanı’na nakledildi. Yalnızca 25 oriksle başlayan bu hassas süreç, uydu tasmaları ile saha ekiplerinin aralıksız takibi altında yürütüldü. Sahraya ayak basan kafilenin ilk sevindirici haberi ise birkaç ay içinde, Aralık 2016’da doğan ilk yavruyla alındı.

Kısa Sürede Çoğalan Oriks Nüfusu Hedeflenen Sayıların Çok Üstüne Çıktı

Kısa Sürede Çoğalan Oriks Nüfusu Hedeflenen Sayıların Çok Üstüne Çıktı

Takip eden yıllarda bölgeye adım adım 285 oriks daha aktarıldı. Doğadaki adaptasyon süreci beklenenin ötesinde bir başarı gösterdi ve canlıların hayatta kalma oranı yüzde 85 seviyesini aştı. Doğada dünyaya gelen yavru sayısının 500’ü geçmesiyle birlikte, yeryüzündeki toplam yabani popülasyon 600 sınırını geride bıraktı. Böylece projenin başlangıcında koyulan 500 bireylik kritik eşik kısa sürede aşıldı. Bu görkemli ivme neticesinde IUCN, 11 Aralık 2023 tarihinde kılıç boynuzlu oriksin koruma statüsünü 'Tehlikede' seviyesine çekerek tarihi bir karara imza attı.

Elde Edilen Bu İlham Verici Başarı Bölgedeki Diğer Türler İçin Yeni Bir Umut Kapısı Araladı

Elde Edilen Bu İlham Verici Başarı Bölgedeki Diğer Türler İçin Yeni Bir Umut Kapısı Araladı

Orikslerin başarısı, Sahra genelindeki tüm yaban hayatı koruma stratejilerine yön verecek bir modele dönüştü. Aynı saha içerisinde addaks, dama ceylanı ve Kuzey Afrika deve kuşu gibi tehdit altındaki diğer türler için de benzer kurtarma programları devreye alındı. Yetkililer, bu benzersiz deneyimi Kuzey Afrika’nın farklı koruma alanlarına yaymayı hedefliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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