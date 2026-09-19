Toprağa Verdikleri 'Baklava' ve 'Hilal' Şekilleri Türkiye'nin Kaderini Değiştirecek
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen üç yıllık bilimsel çalışma, kuraklıkla mücadelede ve ağaçlandırma süreçlerinde çığır açacak sonuçlar ortaya koydu. İKÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen liderliğinde gerçekleştirilen araştırmada, eğimli arazilerde uygulanan geleneksel fidan dikim yöntemleri yerine baklava ve hilal şeklindeki su hasadı teknikleri test edildi. İklim krizinin etkilerini azaltmayı hedefleyen proje, özellikle düzensiz yağışlar ile şiddetli kuraklık dönemlerinde fidanların hayatta kalma şansını belirgin biçimde artırmayı başardı.
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Kaynak: DHA
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Toprak yüzeyinde oluşturulan geometrik setler yağmur suyunun akıp gitmesini engelleyerek mikro havuzlar meydana getiriyor
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Nisan ve ekim ayları arasında yapılan ölçümler topraktaki nem miktarının iki kattan fazla arttığını gösteriyor
Geliştirilen su tutma tekniği sayesinde fidanların büyüme hızı ve iklim krizine karşı direnci yükseliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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