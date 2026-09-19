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Toprağa Verdikleri 'Baklava' ve 'Hilal' Şekilleri Türkiye'nin Kaderini Değiştirecek

Toprağa Verdikleri 'Baklava' ve 'Hilal' Şekilleri Türkiye'nin Kaderini Değiştirecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 16:58
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen üç yıllık bilimsel çalışma, kuraklıkla mücadelede ve ağaçlandırma süreçlerinde çığır açacak sonuçlar ortaya koydu. İKÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen liderliğinde gerçekleştirilen araştırmada, eğimli arazilerde uygulanan geleneksel fidan dikim yöntemleri yerine baklava ve hilal şeklindeki su hasadı teknikleri test edildi. İklim krizinin etkilerini azaltmayı hedefleyen proje, özellikle düzensiz yağışlar ile şiddetli kuraklık dönemlerinde fidanların hayatta kalma şansını belirgin biçimde artırmayı başardı.

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Kaynak: DHA

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Toprak yüzeyinde oluşturulan geometrik setler yağmur suyunun akıp gitmesini engelleyerek mikro havuzlar meydana getiriyor

Toprak yüzeyinde oluşturulan geometrik setler yağmur suyunun akıp gitmesini engelleyerek mikro havuzlar meydana getiriyor

Sistemin temel çalışma prensibi, eğimli alanlara düşen yağışın toprağa süzülmeden akıp gitmesini önleme esasına dayanıyor. Araziye kazandırılan baklava ve hilal biçimli toprak setleri, yağmur suyunu geçici olarak tutan küçük hazineler işlevi görüyor. Böylece su doğrudan kaybolmak yerine yavaşça derine süzülüyor ve toprağın alt katmanlarındaki nem varlığı uzun süre korunuyor. Yüzyıllardır farklı medeniyetler tarafından başvurulan bu kadim yaklaşım, modern bilimsel veriler ışığında yeniden kurgulanarak kurak bölgeler için sürdürülebilir bir modele dönüştürüldü.

Nisan ve ekim ayları arasında yapılan ölçümler topraktaki nem miktarının iki kattan fazla arttığını gösteriyor

Nisan ve ekim ayları arasında yapılan ölçümler topraktaki nem miktarının iki kattan fazla arttığını gösteriyor

Araştırma ekibinin doktora tezi kapsamında yürüttüğü periyodik saha ölçümlerinde, fidanların boy, çap, yaşama oranı ve gürbüzlük indeksleri düzenli aralıklarla takip edildi. Her ayın ortasında alınan toprak örnekleri incelendiğinde, su hasadı uygulanan parsellerdeki nem oranının geleneksel çukur dikim yöntemine kıyasla iki katın üzerine çıktığı saptandı. Sonbahar yağmurlarıyla adeta yeniden şarj olan bu mikro havuzlar, fidanların en çok ihtiyaç duyduğu kritik kurak dönemlerde hayati su desteği sunuyor.

Geliştirilen su tutma tekniği sayesinde fidanların büyüme hızı ve iklim krizine karşı direnci yükseliyor

Geliştirilen su tutma tekniği sayesinde fidanların büyüme hızı ve iklim krizine karşı direnci yükseliyor

Küresel ısınmayla beraber artan orman yangınları, ani sel baskınları ve aşırı sıcak dalgaları ağaçlandırma sahalarındaki fidan kayıplarını her geçen gün artırıyor. Baklava ve hilal şeklindeki mikroklima alanları ise fidan köklerinin ihtiyaç duyduğu nemi sürekli hazır tutarak kuraklığın yıkıcı etkisini erteliyor. Ağaç yetiştirmenin son derece güç olduğu zorlu coğrafyalarda bile fidan tutma başarısını katlayan bu Ar-Ge projesi, Türkiye'nin gelecekteki ağaçlandırma ve erozyonla mücadele stratejilerine doğrudan yön verecek nitelikte bir potansiyel barındırıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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