Toprağa Verdikleri 'Baklava' ve 'Hilal' Şekilleri Türkiye'nin Kaderini Değiştirecek

Sistemin temel çalışma prensibi, eğimli alanlara düşen yağışın toprağa süzülmeden akıp gitmesini önleme esasına dayanıyor. Araziye kazandırılan baklava ve hilal biçimli toprak setleri, yağmur suyunu geçici olarak tutan küçük hazineler işlevi görüyor. Böylece su doğrudan kaybolmak yerine yavaşça derine süzülüyor ve toprağın alt katmanlarındaki nem varlığı uzun süre korunuyor. Yüzyıllardır farklı medeniyetler tarafından başvurulan bu kadim yaklaşım, modern bilimsel veriler ışığında yeniden kurgulanarak kurak bölgeler için sürdürülebilir bir modele dönüştürüldü.