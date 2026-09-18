Bilim Açıkladı: Çay Soğuk Suyla mı Demlenmeli, Sıcak Suyla mı?

Suyu demliğe aniden boşaltmak yerine yavaşça ve kontrollü şekilde eklemek, yaprakların homojen biçimde ıslanmasına imkan tanıyor. Yapılan duyusal ve kimyasal analizler, çayın rengi ve parlaklığı ile içerisindeki antioksidan fenolik bileşikler arasında güçlü bir korelasyon bulunduğunu doğruluyor. Demleme esnasında demlik kapağının kapalı tutulması ise uçucu aromaların bünyede kalmasını sağlayarak lezzet dengesini yükseltiyor.