Bilim Açıkladı: Çay Soğuk Suyla mı Demlenmeli, Sıcak Suyla mı?
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Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42225...
Türk mutfağının vazgeçilmez simgesi olan siyah çayın lezzeti, yalnızca yaprak kalitesiyle değil, demleme parametreleriyle de şekilleniyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan bilimsel araştırmaya göre, çay demleme esnasındaki su sıcaklığı, demlik türü ve demleme süresi gibi faktörler çayın kimyasal bileşimini doğrudan etkiliyor. Çalışma kapsamında analiz edilen 2.688 bardak çay örneği, su sıcaklığının ve demleme tekniklerinin çayın kalitesi üzerindeki kritik rolünü ortaya koyuyor.
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Su Sıcaklığı Çayın Biyoaktif Bileşen Düzeyini Doğrudan Etkiliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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