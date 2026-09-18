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Bilim Açıkladı: Çay Soğuk Suyla mı Demlenmeli, Sıcak Suyla mı?

Bilim Açıkladı: Çay Soğuk Suyla mı Demlenmeli, Sıcak Suyla mı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 17:54
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Türk mutfağının vazgeçilmez simgesi olan siyah çayın lezzeti, yalnızca yaprak kalitesiyle değil, demleme parametreleriyle de şekilleniyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan bilimsel araştırmaya göre, çay demleme esnasındaki su sıcaklığı, demlik türü ve demleme süresi gibi faktörler çayın kimyasal bileşimini doğrudan etkiliyor. Çalışma kapsamında analiz edilen 2.688 bardak çay örneği, su sıcaklığının ve demleme tekniklerinin çayın kalitesi üzerindeki kritik rolünü ortaya koyuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42225...
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Su Sıcaklığı Çayın Biyoaktif Bileşen Düzeyini Doğrudan Etkiliyor

Su Sıcaklığı Çayın Biyoaktif Bileşen Düzeyini Doğrudan Etkiliyor

Soğuk suyla demleme yöntemi geleneksel çay hazırlama ilkelerine aykırı düşerken, ekstraksiyon sürecini aksatarak yaprakların aromatik maddeleri salmasını zorlaştırıyor. Araştırma sonuçları, demleme suyu sıcaklığının çaydaki kafein, toplam fenolik madde, teaflavin ve tearubijin oranlarını belirleyen en temel değişken olduğunu gösteriyor. Doğrudan kaynar su kullanmak hassas bileşenleri olumsuz etkilediği için, suyu kaynattıktan sonra kısa bir süre dinlendirerek ideal dereceye getirmek gerekiyor.

Dengeli Bir Demleme Süreci Görsel Kaliteyi ve Parlaklığı Artırıyor

Dengeli Bir Demleme Süreci Görsel Kaliteyi ve Parlaklığı Artırıyor

Suyu demliğe aniden boşaltmak yerine yavaşça ve kontrollü şekilde eklemek, yaprakların homojen biçimde ıslanmasına imkan tanıyor. Yapılan duyusal ve kimyasal analizler, çayın rengi ve parlaklığı ile içerisindeki antioksidan fenolik bileşikler arasında güçlü bir korelasyon bulunduğunu doğruluyor. Demleme esnasında demlik kapağının kapalı tutulması ise uçucu aromaların bünyede kalmasını sağlayarak lezzet dengesini yükseltiyor.

Aşırı Isıya ve Uzun Süreye Maruz Kalan Çay Acılaşıyor

Aşırı Isıya ve Uzun Süreye Maruz Kalan Çay Acılaşıyor

Çay demlerken sıklıkla tekrarlanan en büyük yanlış, demliği ocak üzerinde gereğinden uzun süre yüksek ısıda tutmak oluyor. Bu durum çayın tazeliğini kaybetmesine, renginin koyulaşmasına ve damakta buruk, acımsı bir tat oluşmasına yol açıyor. Süreç tamamlandıktan sonra çayın ocaktan alınması veya ısısının düşürülmesi aromatik dengenin korunmasına destek veriyor.

Düşük Mineralli Ve Temiz Su Kullanımı Doğal Aromayı Öne Çıkarıyor

Düşük Mineralli Ve Temiz Su Kullanımı Doğal Aromayı Öne Çıkarıyor

Çay yapraklarının sunduğu lezzet potansiyelini ortaya çıkaran en önemli bileşenlerden biri de suyun kalitesidir. Yüksek kireç veya yoğun mineral içeren sert sular, demin berraklığını bozarak doğal kokuyu baskılıyor. Arıtılmış ya da kaliteli içme suyu kullanmak, çayın yapısındaki zengin aroma profillerinin bardağa eksiksiz yansımasını sağlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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