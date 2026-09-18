Otomobil Devi 208 Bin Aracını Geri Çağırdı
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Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD pazarında ciddi bir adım attı. Şirket, direksiyon sisteminde tespit edilen bir cıvata hatası nedeniyle 208 bin 724 aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sorunun kontrol kaybına yol açabileceğini açıkladı. Geri çağırmadan 2018-2021 model yılları arasında üretilen Tiguan, Atlas ve Audi Q3 modelleri etkileniyor.
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NHTSA, direksiyon kutusundaki cıvata hatasını doğruladı.
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Volkswagen, arızalı cıvatayı ücretsiz değiştirecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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