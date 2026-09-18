Otomobil Devi 208 Bin Aracını Geri Çağırdı

ABD'li düzenleyici kurumun açıklamasına göre sorun, direksiyon kutusunu şase gövdesine bağlayan sağ taraftaki montaj cıvatasından kaynaklanıyor. Üretim sürecinde bu cıvatanın gerektiği torkta sıkılmaması, zamanla gevşemesine ve direksiyon kutusunun yerinden oynamasına yol açabiliyor. NHTSA'nın raporunda, bu durumun sürücünün direksiyon hakimiyetini tamamen kaybetmesine neden olabileceği, özellikle yüksek hızda ya da ani manevra anlarında kaza riskini artırdığı vurgulandı.

Geri çağırma kapsamına 2018 model yılı Tiguan, 2018-2019 model yılları arasındaki Atlas ve 2019-2021 model yılları arasında üretilen bazı Audi Q3 üniteleri giriyor. Volkswagen'in Audi markası aynı platformu paylaştığı için geri çağırmadan payına düşeni alıyor. Şirketin kalite kontrol süreçlerinde ortaya çıkan bu hata, üretim hattındaki dönemsel bir aksaklığa işaret ediyor.