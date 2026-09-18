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Otomobil Devi 208 Bin Aracını Geri Çağırdı

Otomobil Devi 208 Bin Aracını Geri Çağırdı

Volkswagen otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 18:15
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Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD pazarında ciddi bir adım attı. Şirket, direksiyon sisteminde tespit edilen bir cıvata hatası nedeniyle 208 bin 724 aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sorunun kontrol kaybına yol açabileceğini açıkladı. Geri çağırmadan 2018-2021 model yılları arasında üretilen Tiguan, Atlas ve Audi Q3 modelleri etkileniyor.

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NHTSA, direksiyon kutusundaki cıvata hatasını doğruladı.

NHTSA, direksiyon kutusundaki cıvata hatasını doğruladı.

ABD'li düzenleyici kurumun açıklamasına göre sorun, direksiyon kutusunu şase gövdesine bağlayan sağ taraftaki montaj cıvatasından kaynaklanıyor. Üretim sürecinde bu cıvatanın gerektiği torkta sıkılmaması, zamanla gevşemesine ve direksiyon kutusunun yerinden oynamasına yol açabiliyor. NHTSA'nın raporunda, bu durumun sürücünün direksiyon hakimiyetini tamamen kaybetmesine neden olabileceği, özellikle yüksek hızda ya da ani manevra anlarında kaza riskini artırdığı vurgulandı.

Geri çağırma kapsamına 2018 model yılı Tiguan, 2018-2019 model yılları arasındaki Atlas ve 2019-2021 model yılları arasında üretilen bazı Audi Q3 üniteleri giriyor. Volkswagen'in Audi markası aynı platformu paylaştığı için geri çağırmadan payına düşeni alıyor. Şirketin kalite kontrol süreçlerinde ortaya çıkan bu hata, üretim hattındaki dönemsel bir aksaklığa işaret ediyor.

Volkswagen, arızalı cıvatayı ücretsiz değiştirecek.

Volkswagen, arızalı cıvatayı ücretsiz değiştirecek.

Volkswagen, sorunun tespit edilmesinin ardından yetkili bayilerine talimat gönderdi. Etkilenen araç sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden sağ taraftaki direksiyon kutusu montaj cıvatasını değiştirebilecek. Şirket, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerine posta yoluyla bilgilendirme yapacağını, servis randevularının önümüzdeki haftalarda başlayacağını duyurdu.

Volkswagen, son dönemde hem elektrikli araca geçiş sürecindeki zorluklarla hem de fabrika kapanışlarıyla gündemdeydi. Bu geri çağırma, markanın ABD pazarındaki itibarını koruması için de kritik bir aşamada geldi. NHTSA, geri çağırma sürecinin tamamlanma oranını önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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