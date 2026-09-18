Survivor'da Sercan Yıldırım'ı Görmeye Gittiği Sanılmıştı! Beyza Gemici'den Yeni Açıklama Geldi
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Survivor'ın en çok konuşulan olaylarından biri olan Beyza'nın Sercan'ın adasına yüzmesi olmuştu. Söz konusu olay sonunda açıklığa kavuştu.
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İşte Beyza Gemici'nin Survivor açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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