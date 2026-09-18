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Survivor'da Sercan Yıldırım'ı Görmeye Gittiği Sanılmıştı! Beyza Gemici'den Yeni Açıklama Geldi

Survivor'da Sercan Yıldırım'ı Görmeye Gittiği Sanılmıştı! Beyza Gemici'den Yeni Açıklama Geldi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 18:47
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Survivor 2026'da izinsiz şekilde karşı adaya yüzmesiyle konuşulan Beyza Gemici, olayın nedenine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sercan Yıldırım'ı görmeye gittiği yönündeki iddialara TikTok hesabından yanıt veren Gemici, karşı adaya sigara almak için gittiğini söyledi.

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Survivor'ın en çok konuşulan olaylarından biri olan Beyza'nın Sercan'ın adasına yüzmesi olmuştu. Söz konusu olay sonunda açıklığa kavuştu.

Survivor'ın en çok konuşulan olaylarından biri olan Beyza'nın Sercan'ın adasına yüzmesi olmuştu. Söz konusu olay sonunda açıklığa kavuştu.

Survivor 2026 yarışmacılarından Beyza Gemici, yarışma sırasında izinsiz şekilde karşı adaya yüzmesiyle gündeme gelmişti. Olayın ardından Gemici'nin diğer kamptaki Sercan Yıldırım'ı görmek için adaya gittiği iddia edilmişti. Beyza Gemici'nin yarışma sırasında erkek arkadaşı Kerimhan Duman'la ayrılması da konunun konuşulmasına neden olmuştu. Ancak karşı adaya gitme sebebine ilişkin iddialar doğrulanmamıştı. Gemici, TikTok hesabından yaptığı yeni paylaşımla olaya ilişkin kendi açıklamasını yaptı. Karşı adaya gitme amacının Sercan Yıldırım'ı görmek olmadığını belirten Gemici, sigara almak için yüzdüğünü söyledi.

Beyza Gemici'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Abi ben yarışmada diğer kampa sigara almaya gittim. İnsanlar da bir erkeği görmeye gittim sandı ben de sigara yasak olduğu için söyleyemedim. Şimdi de aklımı yitiriyorum artık kaldıramıyorum”

İşte Beyza Gemici'nin Survivor açıklaması:

İşte Beyza Gemici'nin Survivor açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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