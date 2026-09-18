İlişki Testi: İlişkinizin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Söylüyoruz!
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Bir ilişkinin sağlıklı olup olmadığını sadece birbirinizi ne kadar sevdiğiniz belirlemez. Güven, saygı, iletişim, kişisel alan ve zor zamanlarda birbirinize nasıl davrandığınız da ilişkinizin geleceğinde büyük rol oynar. Peki sizin ilişkinizde bunlar ne durumda? Soruları cevaplarken en çok sizi yansıtan seçeneği işaretleyin ve ilişkinizin ne kadar sağlıklı olduğunu birlikte öğrenelim.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Partnerinizle bir konuda anlaşamadığınızda genellikle ne yaparsınız?
3. Partneriniz size bir konuda rahatsız olduğunu söylediğinde nasıl tepki verirsiniz?
4. İlişkinizde kişisel alan konusunda ne düşünüyorsunuz?
5. Partneriniz arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğinde ne hissedersiniz?
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6. Partneriniz bir hata yaptığında nasıl davranırsınız?
7. İlişkinizde duygularınızı ne kadar rahat ifade edebiliyorsunuz?
8. Partnerinizin başarılı olduğu bir konuda nasıl hissedersiniz?
9. Partnerinizin telefonuna bakma isteğiniz ne kadar güçlü?
10. Birbirinizden özür dilediğinizde genellikle ne olur?
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İlişkiniz Oldukça Sağlıklı
İlişkiniz Sağlıklı Ama Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar Var
İlişkinizde Duygusal Yorgunluk Başlamış Olabilir
İlişkiniz Sağlıklı Bir Dengeden Uzaklaşıyor
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