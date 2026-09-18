article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
İlişki Testi: İlişkinizin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Söylüyoruz!

İlişki Testi: İlişkinizin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
18.09.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir ilişkinin sağlıklı olup olmadığını sadece birbirinizi ne kadar sevdiğiniz belirlemez. Güven, saygı, iletişim, kişisel alan ve zor zamanlarda birbirinize nasıl davrandığınız da ilişkinizin geleceğinde büyük rol oynar. Peki sizin ilişkinizde bunlar ne durumda? Soruları cevaplarken en çok sizi yansıtan seçeneği işaretleyin ve ilişkinizin ne kadar sağlıklı olduğunu birlikte öğrenelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Partnerinizle bir konuda anlaşamadığınızda genellikle ne yaparsınız?

2. Partnerinizle bir konuda anlaşamadığınızda genellikle ne yaparsınız?

3. Partneriniz size bir konuda rahatsız olduğunu söylediğinde nasıl tepki verirsiniz?

3. Partneriniz size bir konuda rahatsız olduğunu söylediğinde nasıl tepki verirsiniz?

4. İlişkinizde kişisel alan konusunda ne düşünüyorsunuz?

5. Partneriniz arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğinde ne hissedersiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partneriniz bir hata yaptığında nasıl davranırsınız?

7. İlişkinizde duygularınızı ne kadar rahat ifade edebiliyorsunuz?

8. Partnerinizin başarılı olduğu bir konuda nasıl hissedersiniz?

9. Partnerinizin telefonuna bakma isteğiniz ne kadar güçlü?

10. Birbirinizden özür dilediğinizde genellikle ne olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkiniz Oldukça Sağlıklı

İlişkinizde güven, saygı, iletişim ve bireysel alan konusunda güçlü bir denge var gibi görünüyor. Birbirinizi sadece iyi günlerde değil, fikir ayrılıkları yaşadığınız anlarda da anlamaya çalışıyorsunuz. Bu, sağlıklı bir ilişkinin en önemli göstergelerinden biri. Çünkü kusursuz ilişki diye bir şey yok. Asıl önemli olan sorunların hiç ortaya çıkmaması değil, ortaya çıktığında iki tarafın da birbirini ezmeden ve susturmadan çözüm arayabilmesi. Partnerinizin kendi hayatının olmasına izin vermeniz, onun başarılarını tehdit olarak görmemeniz ve kişisel sınırlara saygı duymanız da ilişkinizin sağlam temellere sahip olduğunu gösteriyor. Birbirinize alan bırakırken aranızdaki bağı koruyabiliyorsunuz.

İlişkiniz Sağlıklı Ama Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar Var

İlişkinizin temelinde sevgi ve bağlılık var ancak zaman zaman iletişim konusunda ufak çatlaklar ortaya çıkıyor. Birbirinizi önemsiyor olmanıza rağmen bazı konuları konuşmakta zorlanabiliyor veya sorunları tamamen çözmeden geride bırakabiliyorsunuz. Bu durum uzun vadede birikmiş kırgınlıklara dönüşebilir. Özellikle duygularınızı içinize atmak, partnerinizin davranışlarını fazla sorgulamak veya tartışma sırasında hemen savunmaya geçmek ilişkinizde gereksiz bir gerilim yaratabilir. Bazen küçük bir sorun, zamanında konuşulmadığı için daha büyük bir probleme dönüşebilir.

İlişkinizde Duygusal Yorgunluk Başlamış Olabilir

İlişkinizde sevgi olsa bile bazı davranışlar sizi zaman zaman yoruyor olabilir. Özellikle güven, kıskançlık, iletişim veya kişisel alan konusunda yaşadığınız problemler, ilişkinin keyifli taraflarının önüne geçmeye başlamış olabilir. Birini sevmek, onunla kurulan ilişkinin her zaman sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Partnerinizin davranışlarını fazla kontrol etmek istemeniz veya onun sizi ne kadar önemsediğini sürekli sorgulamanız, ilişkide güven problemlerinin habercisi olabilir. Aynı şekilde sorun çıkmasın diye kendi duygularınızı sürekli bastırıyorsanız bir noktadan sonra kendinizi ilişkinin içinde yalnız hissedebilirsiniz.

İlişkiniz Sağlıklı Bir Dengeden Uzaklaşıyor

Verdiğiniz cevaplar, ilişkinizde sizi yoran ve sorgulamaya iten bazı ciddi dinamikler olabileceğini düşündürüyor. Güven eksikliği, kontrol etme isteği, duyguları bastırma, sürekli tartışma veya partnerin davranışlarını kısıtlama gibi durumlar ilişkinin sağlıklı dengesini bozabilir. Bir ilişkide sevgi olması tek başına yeterli değildir. Kendinizi rahat, güvende ve değerli hissetmeniz de gerekir. Partnerinizin yanında sürekli ne söylemeniz gerektiğini düşünüyor, kendi isteklerinizi geri plana atıyor veya tartışma çıkmasın diye kendinizi ifade etmekten kaçınıyorsanız burada durup ilişkinizin size ne hissettirdiğini değerlendirmeniz faydalı olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın