İlişki Testi: İlişkinizin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Söylüyoruz!

İlişkinizde güven, saygı, iletişim ve bireysel alan konusunda güçlü bir denge var gibi görünüyor. Birbirinizi sadece iyi günlerde değil, fikir ayrılıkları yaşadığınız anlarda da anlamaya çalışıyorsunuz. Bu, sağlıklı bir ilişkinin en önemli göstergelerinden biri. Çünkü kusursuz ilişki diye bir şey yok. Asıl önemli olan sorunların hiç ortaya çıkmaması değil, ortaya çıktığında iki tarafın da birbirini ezmeden ve susturmadan çözüm arayabilmesi. Partnerinizin kendi hayatının olmasına izin vermeniz, onun başarılarını tehdit olarak görmemeniz ve kişisel sınırlara saygı duymanız da ilişkinizin sağlam temellere sahip olduğunu gösteriyor. Birbirinize alan bırakırken aranızdaki bağı koruyabiliyorsunuz.