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Ekonomi Konusunda Nasılsın? Bu 10 Soru Senin Ekonomi Bilgini Ölçüyor!

Ekonomi Konusunda Nasılsın? Bu 10 Soru Senin Ekonomi Bilgini Ölçüyor!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
13.09.2026 - 09:01
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Enflasyon, faiz, döviz kuru, arz-talep, işsizlik, milli gelir... Bu kavramları sık sık duyuyor ama gerçekten ne anlama geldiklerinden ne kadar eminsin? Ekonomi yalnızca ekonomistlerin veya finans uzmanlarının ilgilendiği bir alan değil. Markette yaptığın alışverişten birikim kararlarına, konut fiyatlarından maaşlara kadar günlük hayatımızın neredeyse her alanında ekonominin etkisini görüyoruz. Peki sen ekonomik gelişmeleri ne kadar doğru yorumlayabiliyorsun?

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Ekonomi Konusunda Nasılsın? Bu 10 Soru Senin Ekonomi Bilgini Ölçüyor!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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