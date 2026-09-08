İlişki Testi: Aşkta Ne Kadar Tehlikelisin?

Aşkta herkes masum olduğunu düşünür ama iş duygular gerçekten devreye girdiğinde işler biraz değişebilir. Kimi sevdiğinde kendini tamamen kaptırır, kimi kıskançlığını saklayamaz, kimi ise karşısındakinin hayatını sessizce analiz etmeye başlar. Peki sen aşk yaşarken ne kadar tehlikelisin?