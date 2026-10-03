Anksiyete Testi: Son 2 Haftadır Zihnin Nerede?

Sonuçların, son 2 haftada kaygının yalnızca zaman zaman ortaya çıkan bir duygu olmaktan çıkıp zihinsel ve fiziksel olarak seni daha fazla meşgul etmiş olabileceğini düşündürüyor. Gelecekte yaşanabilecek olumsuzlukları sürekli hesaplamak, en kötü ihtimalleri düşünmek, kontrol edemediğin durumlarda yoğun huzursuzluk yaşamak ve düşünceleri durdurmakta zorlanmak bu tablonun parçaları olabilir. Özellikle zihnin sürekli bir sonraki problemi bulmaya çalışıyorsa, gerçekten dinlenmek bile zorlaşabilir. Böyle dönemlerde kişi dışarıdan günlük hayatına devam ediyor gibi görünse de içeride ciddi bir zihinsel yorgunluk yaşayabilir. Bir mesajın neden gelmediğini düşünmek, yaptığı bir hatayı tekrar tekrar analiz etmek, bedensel bir belirtiyi araştırmak veya henüz gerçekleşmemiş bir olay için onlarca senaryo üretmek zaman içinde oldukça yorucu hale gelebilir. Kaygı yoğunlaştığında uyku, konsantrasyon, iştah ve sosyal ilişkiler de bundan etkilenebilir. Ancak bu belirtilerin farklı nedenleri olabileceğini ve yalnızca bu test üzerinden herhangi bir psikolojik tanı konulamayacağını özellikle belirtmek gerekir. Bu sonucu bir etiket olarak değil, kendini gözlemlemek için bir işaret olarak değerlendirebilirsin. Son 2 haftadaki yoğunluk geçici bir stres döneminden kaynaklanıyor olabilir; fakat belirtiler devam ediyor, giderek artıyor veya günlük yaşamını belirgin biçimde etkiliyorsa bir ruh sağlığı uzmanıyla görüşmek faydalı olacaktır. Profesyonel değerlendirme, yaşadığın kaygının kaynağını ve sana uygun başa çıkma yollarını anlamak açısından bu tür çevrim içi testlerden çok daha kapsamlıdır.