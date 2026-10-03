Anksiyete Testi: Son 2 Haftadır Zihnin Nerede?
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Bazen ortada belirgin bir neden yokken zihnin sürekli bir şeyleri düşünür, en küçük ihtimaller bile kafanda büyüyebilir ya da bedenin sanki sürekli tetikteymiş gibi hissedebilir. Özellikle son birkaç haftadaki düşünce ve davranışların, günlük stres düzeyin hakkında önemli ipuçları verebilir.
Hazırsan başla!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Güne başladığın ilk dakikalarda zihninden en çok hangisi geçiyor?
4. Beklemediğin bir mesaj aldığında ilk tepkin ne oluyor?
5. Son 2 haftada uykuya dalmak konusunda kendini nasıl hissediyorsun?
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6. Bir plan yaptığında planın bozulması seni ne kadar etkiliyor?
7. Son günlerde bedenindeki küçük bir değişikliği fark ettiğinde ne yapıyorsun?
8. Bir hata yaptığında zihnindeki süreç nasıl ilerliyor?
9. Gelecekle ilgili düşüncelerin nasıl?
10. Şu an son 2 haftanı düşündüğünde kendini en çok hangi cümle anlatıyor?
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Zihnin oldukça sakin: Kaygın düşük seviyede görünüyor
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