Kişilik Testi: Ayran mı Şalgam mı?
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Kebap masasına oturdun, önünde nefis bir kebap ve garson sana sordu: “Ayran mı, şalgam mı?” Vereceğin cevap düşündüğünden çok daha fazlasını söylüyor olabilir! Çünkü bazen insanın damak zevki, hayata nasıl baktığına dair şaşırtıcı ipuçları verebilir.
Haydi sende seçimini yap!
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Kebap geldi. Yanında hangisini görmeyi tercih edersin?
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