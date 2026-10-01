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Garajda 10 Yıl Asılı Kalan Rulo Kağıt 121 Liraya Satıldı: Yeni Sahibine Servet Kazandırdı

Garajda 10 Yıl Asılı Kalan Rulo Kağıt 121 Liraya Satıldı: Yeni Sahibine Servet Kazandırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 14:14
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ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir ikinci el mağazasında, şamdan ve tuzluk takımının yanında duran sararmış bir kağıt rulosu, onu satın alan kişiye hayatının sürprizini yaşattı. Müzik ekipmanı teknisyeni Michael Sparks, rulo için kasada yalnızca 2,48 dolar (yaklaşık 121 TL) ödedi. Aylar süren araştırmanın sonunda elindekinin sıradan bir poster olmadığı anlaşıldı. Belge, açık artırmada yaklaşık 23 milyon liraya alıcı buldu.

Kaynak: NBC News

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Rulonun içinden 1823 tarihli resmi bir Bağımsızlık Bildirgesi kopyası çıktı

Rulonun içinden 1823 tarihli resmi bir Bağımsızlık Bildirgesi kopyası çıktı

Hikâye Mart 2006'da, Nashville'deki Music City Thrift Shop'ta başladı. Mağazadaki eski eşyaları inceleyen Michael Sparks, sararmış, üzeri cilalanmış ve rulo yapılmış bir belgeye takıldı. Fiyatını sorduğunda kasadaki görevli belgeye vergi hariç 2,48 dolarlık bir etiket yapıştırdı. Sparks da onu bir şamdan ve tuzluk takımıyla birlikte alıp evine götürdü.

Rulonun üzerindeki metin, ABD Bağımsızlık Bildirgesi'ydi. Baskının ayrıntılarından şüphelenen Sparks, aylarca internette araştırma yaptı ve ardından belgeyi açık artırma evinin uzmanlarına inceletti.

Sonuç herkesi şaşırttı. Elindeki kağıt, 1823'te gravür ustası William J. Stone tarafından basılan resmi kopyalardan biriydi. Belgenin alt kısmında John Hancock'un o meşhur imzası da açıkça okunuyordu.

200 kopyadan yalnızca 35'inin yeri biliniyordu

200 kopyadan yalnızca 35'inin yeri biliniyordu

Bu kopyaların hikâyesi 1820'lere uzanıyor. 1776'da imzalanan orijinal parşömen yıllar içinde yıpranmaya başlayınca, dönemin Dışişleri Bakanı John Quincy Adams belgenin aslına uygun şekilde çoğaltılmasını istedi. William J. Stone da metni ve imzaları bakır bir levhaya aktardı.

ABD Kongresi'nin kararıyla bu levhadan parşömen üzerine 200 resmi kopya basıldı. Kopyalar hayatta kalan imzacılara, devlet yöneticilerine ve resmi kurumlara dağıtıldı. Koleksiyoncuların 'Stone baskısı' dediği bu belgeler, bugün kitaplarda ve posterlerde gördüğümüz bildirge görüntüsünün de temelini oluşturuyor.

Sparks'ın keşfine kadar bu 200 kopyadan yalnızca 35'inin sağlam halde günümüze ulaştığı biliniyordu. Nashville'deki rulo böylece kayıtlara 36. kopya olarak geçti. Uzmanlar ilk aşamada belgeye yaklaşık 248 bin dolar değer biçti; bu, Sparks'ın ödediği paranın 100 bin katı demekti.

Belge, satılmadan sadece iki gün önce bir garajdan mağazaya bağışlanmıştı

Belge, satılmadan sadece iki gün önce bir garajdan mağazaya bağışlanmıştı

Belgenin mağazaya nasıl geldiği de en az keşfi kadar ilginçti. Nashville'de yaşayan Stan Caffy, kağıdı yaklaşık 10 yıl önce bir bahçe satışından 10 dolara (yaklaşık 490 TL) almış ve garajının duvarına asmıştı.

Eşi garajın temizlenip içindeki eşyaların elden çıkarılmasını isteyince Caffy belgeyi diğer eşyalarla birlikte ikinci el mağazasına bağışladı. Sparks'ın rulo kağıdı satın alması bundan yalnızca iki gün sonraydı. Sparks bu tesadüfü 'Evi temiz tutmak pek kazandırmıyor' diyerek yorumladı.

Belge, Mart 2007'de Kuzey Karolina'nın Burlington kentindeki Raynors' Historical Collectible Auctions'ta açık artırmaya çıkarıldı. Çoğu telefon ve internet üzerinden katılan altı kişinin yarıştığı satışta açılış fiyatı 125 bin dolardı (yaklaşık 6,1 milyon TL). Belge sonunda kimliği açıklanmayan bir alıcıya 477 bin 650 dolara (yaklaşık 23,4 milyon TL) satıldı.

Sparks, parayla ikinci el bir araba almayı, evine cam bir oda eklemeyi, ailesine destek olmayı ve bir kısmını bağışlamayı planladığını söyledi. Vergiler düşüldükten sonra elinde kalacak miktar için de 'dev bir servet değil, küçük bir servet' ifadesini kullandı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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