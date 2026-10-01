Garajda 10 Yıl Asılı Kalan Rulo Kağıt 121 Liraya Satıldı: Yeni Sahibine Servet Kazandırdı

Belgenin mağazaya nasıl geldiği de en az keşfi kadar ilginçti. Nashville'de yaşayan Stan Caffy, kağıdı yaklaşık 10 yıl önce bir bahçe satışından 10 dolara (yaklaşık 490 TL) almış ve garajının duvarına asmıştı.

Eşi garajın temizlenip içindeki eşyaların elden çıkarılmasını isteyince Caffy belgeyi diğer eşyalarla birlikte ikinci el mağazasına bağışladı. Sparks'ın rulo kağıdı satın alması bundan yalnızca iki gün sonraydı. Sparks bu tesadüfü 'Evi temiz tutmak pek kazandırmıyor' diyerek yorumladı.

Belge, Mart 2007'de Kuzey Karolina'nın Burlington kentindeki Raynors' Historical Collectible Auctions'ta açık artırmaya çıkarıldı. Çoğu telefon ve internet üzerinden katılan altı kişinin yarıştığı satışta açılış fiyatı 125 bin dolardı (yaklaşık 6,1 milyon TL). Belge sonunda kimliği açıklanmayan bir alıcıya 477 bin 650 dolara (yaklaşık 23,4 milyon TL) satıldı.

Sparks, parayla ikinci el bir araba almayı, evine cam bir oda eklemeyi, ailesine destek olmayı ve bir kısmını bağışlamayı planladığını söyledi. Vergiler düşüldükten sonra elinde kalacak miktar için de 'dev bir servet değil, küçük bir servet' ifadesini kullandı.