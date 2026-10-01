Garajda 10 Yıl Asılı Kalan Rulo Kağıt 121 Liraya Satıldı: Yeni Sahibine Servet Kazandırdı
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ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir ikinci el mağazasında, şamdan ve tuzluk takımının yanında duran sararmış bir kağıt rulosu, onu satın alan kişiye hayatının sürprizini yaşattı. Müzik ekipmanı teknisyeni Michael Sparks, rulo için kasada yalnızca 2,48 dolar (yaklaşık 121 TL) ödedi. Aylar süren araştırmanın sonunda elindekinin sıradan bir poster olmadığı anlaşıldı. Belge, açık artırmada yaklaşık 23 milyon liraya alıcı buldu.
Kaynak: NBC News
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Rulonun içinden 1823 tarihli resmi bir Bağımsızlık Bildirgesi kopyası çıktı
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200 kopyadan yalnızca 35'inin yeri biliniyordu
Belge, satılmadan sadece iki gün önce bir garajdan mağazaya bağışlanmıştı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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