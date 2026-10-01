Psikologlar Planları İptal Edip Evde Kalmanın Zihne Ne Yaptığını Açıkladı
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Hafta sonu planlarını iptal edip evde kalmak çoğu zaman suçluluk duygusuyla birlikte geliyor. Davetlere hayır demek, bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissettirebiliyor. Oysa psikologlar, bilinçli olarak seçilen sakin bir akşamın zihin ve beden için sanılandan çok daha değerli olduğunu söylüyor. Yine de evde kalmanın iyi gelmek yerine insanı daha da aşağı çektiği bir eşik var.
Kaynak: Real Simple
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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