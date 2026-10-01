Psikologlar Planları İptal Edip Evde Kalmanın Zihne Ne Yaptığını Açıkladı

Evde vakit geçirmek yalnızca bedeni dinlendirmiyor, zihne de nefes alacak alan açıyor. Travma terapisti ve aile hekimi Dr. Christine Gibson, yalnız kalıp şarj olma ihtiyacının sadece içe dönük insanlara özgü olduğu düşüncesine katılmıyor. Gibson'a göre dışarıda, özellikle başkalarıyla etkileşim halinde olmak çok daha fazla enerji tüketiyor ve herkesin yalnız geçireceği zamanla bir denge kurmaya ihtiyacı var.

Klinik psikolog Dr. Katie Carhart da gündelik yalnızlığı inceleyen bir araştırmaya dikkat çekiyor. Çalışmada katılımcıların yalnız daha fazla vakit geçirdikleri günlerde daha az stres yaşadıkları ve kendi kararlarını verme konusunda daha tatmin olduklarını bildirdikleri görüldü. Yalnızlığın olumsuz etkileri ise iki koşulda belirgin biçimde azalıyordu: Kişi bu zamanı kendi isteğiyle seçtiğinde ve yalnız günler art arda birikmediğinde.

Carhart'a göre evde kalmanın en büyük faydası, gün içinde yönetilmesi gereken şeylerin azalması. Sosyal beklentiler, gürültü, kalabalık ve 'Ne giysem, hangi yoldan gitsem?' gibi küçük kararlar ortadan kalkıyor. Karar yorgunluğu hafifledikçe sinir sistemi de dinlenme moduna geçmeyi kolaylaştırıyor. İdeal olarak huzurlu ve güvenli bir alan olan ev, öngörülebilirliği artırarak kontrol ve güven hissini de güçlendiriyor.

Gibson ise beynin 'varsayılan mod ağı' adı verilen bölgesine işaret ediyor. Bu ağ yalnızca dinlenirken, düşünceye dalarken ve geçmişi tartarken devreye giriyor ve benlik algısının şekillendiği yer olarak biliniyor. Günlük tutmak, meditasyon yapmak, kitap okumak, şiir ya da şarkı dinlemek, hatta bir çalma listesi hazırlamak bu süreci destekliyor.

Evde kalmanın illa 'verimli' geçmesi de gerekmiyor. Gibson, yataktan çıkmadan dizi izlemenin, sosyal medyada gezinmenin, yemek yapmanın ya da köpekle oynamanın da sinir sisteminin neye ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini, bundan utanılmaması gerektiğini söylüyor. Örgü örmek, yapboz yapmak ya da saksılardaki bitkilerle ilgilenmek gibi sakin uğraşlar da aşırı uyarılmayı azaltıyor. Ellere krem sürmek, tırnakları törpülemek ya da hafta için bir tencere çorba hazırlamak gibi bedene yönelik küçük bakımlar ise uzmana göre kişinin kendine 'bunu hak ediyorum' mesajı vermesinin bir yolu.