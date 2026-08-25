Bu Davranışları Yapıyorsan Tükenmişlik Sendromu Yaşıyor Olabilirsin!

Bazen sadece yorulduğumuzu düşünüyoruz ama aslında zihnimiz ve bedenimiz uzun zamandır 'artık biraz dur' diye sinyal veriyor olabilir. Sabah yataktan kalkmak istememek, daha önce keyif aldığımız şeylerden uzaklaşmak, sürekli ertelemek ya da insanlarla konuşacak enerjiyi bile bulamamak... Bunların hepsi yoğun stres ve tükenmişlikle ilişkili olabilir.

Peki sen son zamanlarda kendinde hangi davranışları fark ediyorsun?