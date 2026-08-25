article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Bu Davranışları Yapıyorsan Tükenmişlik Sendromu Yaşıyor Olabilirsin!

Bu Davranışları Yapıyorsan Tükenmişlik Sendromu Yaşıyor Olabilirsin!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 13:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazen sadece yorulduğumuzu düşünüyoruz ama aslında zihnimiz ve bedenimiz uzun zamandır 'artık biraz dur' diye sinyal veriyor olabilir. Sabah yataktan kalkmak istememek, daha önce keyif aldığımız şeylerden uzaklaşmak, sürekli ertelemek ya da insanlarla konuşacak enerjiyi bile bulamamak... Bunların hepsi yoğun stres ve tükenmişlikle ilişkili olabilir.

Peki sen son zamanlarda kendinde hangi davranışları fark ediyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu Davranışları Yapıyorsan Tükenmişlik Sendromu Yaşıyor Olabilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın