Faydasını Duyan Çekmecelere Alüminyum Folyo Sermeye Başladı

Dolap ve çekmece kaplamaları mutfağı daha temiz ve düzenli tutmanın en pratik yollarından biri, üstelik evde hazır bulunan malzemelerle de yapılabiliyor. Bu iş için özel bir ürün almaya gerek yok; çoğu mutfakta zaten bir rulo halinde duran alüminyum folyo, dolap raflarının altına sermek için ideal bir malzemeye dönüşüyor.

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