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Yaşam
Faydasını Duyan Çekmecelere Alüminyum Folyo Sermeye Başladı

Faydasını Duyan Çekmecelere Alüminyum Folyo Sermeye Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 19:14
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Dolap ve çekmece kaplamaları mutfağı daha temiz ve düzenli tutmanın en pratik yollarından biri, üstelik evde hazır bulunan malzemelerle de yapılabiliyor. Bu iş için özel bir ürün almaya gerek yok; çoğu mutfakta zaten bir rulo halinde duran alüminyum folyo, dolap raflarının altına sermek için ideal bir malzemeye dönüşüyor.

İşte detaylar...

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Alüminyum folyo, dolap yüzeyini suya karşı tamamen geçirimsiz hale getirirken metalik parlaklığıyla dolabın içine daha fazla ışık yansıtıyor.

Alüminyum folyo, dolap yüzeyini suya karşı tamamen geçirimsiz hale getirirken metalik parlaklığıyla dolabın içine daha fazla ışık yansıtıyor.

Yüzeyi pürüzsüz olduğu için silmek de son derece kolay oluyor; yırtılırsa da değiştirmesi ucuza geliyor. Genelde gümüş renk tercih edilse de folyo pembe, mavi ve altın gibi farklı renklerde de satılıyor, bu da dolaba istenilen tarzda bir görünüm katma imkanı sunuyor.

Yırtıldığında ya da kirlendiğinde tek yapılması gereken folyoyu çıkarıp yenisini sermek, bu yüzden malzeme tükenme endişesi de yaşanmıyor.

Yırtıldığında ya da kirlendiğinde tek yapılması gereken folyoyu çıkarıp yenisini sermek, bu yüzden malzeme tükenme endişesi de yaşanmıyor.

İşte adım adım uygulama yöntemi:

  • Kaplamadan önce dolabın içini boşaltıp yüzeyi silerek temizleyin.
  • Kaplanacak alanı ölçün ve rafın boyundan biraz uzun bir folyo parçası kesin.
  • Folyoyu rafın ortasına yerleştirin, sert bir kart yardımıyla ortadan kenarlara doğru düzleştirin.
  • Kenarlardaki fazlalığı bir maket bıçağıyla kesip rafa tam oturmasını sağlayın.
  • Raf, tek parça folyodan daha derinse iki parça kullanın; ön parçayı öne kadar, arka parçayı da onunla üst üste binecek şekilde arkaya doğru yerleştirin. Böylece kırıntılar öne süpürülürken folyonun altına kaçmaz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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