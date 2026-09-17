Faydasını Duyan Çekmecelere Alüminyum Folyo Sermeye Başladı
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Dolap ve çekmece kaplamaları mutfağı daha temiz ve düzenli tutmanın en pratik yollarından biri, üstelik evde hazır bulunan malzemelerle de yapılabiliyor. Bu iş için özel bir ürün almaya gerek yok; çoğu mutfakta zaten bir rulo halinde duran alüminyum folyo, dolap raflarının altına sermek için ideal bir malzemeye dönüşüyor.
İşte detaylar...
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Alüminyum folyo, dolap yüzeyini suya karşı tamamen geçirimsiz hale getirirken metalik parlaklığıyla dolabın içine daha fazla ışık yansıtıyor.
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Yırtıldığında ya da kirlendiğinde tek yapılması gereken folyoyu çıkarıp yenisini sermek, bu yüzden malzeme tükenme endişesi de yaşanmıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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