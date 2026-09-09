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Ne Karbonat Ne Bulaşık Deterjanı: Davlumbaz Filtrelerindeki Yağları Çözmek İçin Bu 2 Malzeme Yetiyor

Ne Karbonat Ne Bulaşık Deterjanı: Davlumbaz Filtrelerindeki Yağları Çözmek İçin Bu 2 Malzeme Yetiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 23:29
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Mutfak temizliğinin en zorlu adımlarından biri olan yağlı davlumbaz filtreleri, artık karbonatla saatlerce ovulmak zorunda değil. Temizlik dünyasında 'Temizlik Kraliçesi' olarak bilinen sosyal medya içerik üreticisi Lynsey, biriken yağı ve kötü kokuları zahmetsizce eriten iki malzemeli pratik bir yöntem paylaştı.

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Birçok kişinin aksine filtreleri ovalamak ya da bulaşık makinesine atmak yerine daha güvenli bir yol öneren Lynsey, çözümün ılık sabunlu su ve beyaz sirkede saklı olduğunu belirtti.

Birçok kişinin aksine filtreleri ovalamak ya da bulaşık makinesine atmak yerine daha güvenli bir yol öneren Lynsey, çözümün ılık sabunlu su ve beyaz sirkede saklı olduğunu belirtti.

Filtrelerin bulaşık makinesinde yıkanmasının yüzey parlaklığını bozabileceğine dikkat çeken uzman, uygulanacak basit adımları şöyle özetledi:

  • Metal yağ filtrelerinizi içi sıcak, sabunlu su dolu bir kaba yerleştirin.

  • Karışıma bol miktarda beyaz sirke ekleyin.

  • Filtreleri bu suda 20 ila 30 dakika kadar bekletin.

Yöntemin sırrı, beyaz sirkenin içeriğindeki hafif asetik asitte yatıyor.

Yöntemin sırrı, beyaz sirkenin içeriğindeki hafif asetik asitte yatıyor.

Asetik asit, filtreye yapışan yapışkan yağ tabakasını güvenli bir şekilde çözerek gücünü kaybettiriyor. Ovalama gerektirmeyen bu işlem, aynı zamanda mutfakta biriken ağır yemek kokularını maskelemek yerine tamamen nötralize ediyor ve hijyen sağlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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