Ne Karbonat Ne Bulaşık Deterjanı: Davlumbaz Filtrelerindeki Yağları Çözmek İçin Bu 2 Malzeme Yetiyor
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Mutfak temizliğinin en zorlu adımlarından biri olan yağlı davlumbaz filtreleri, artık karbonatla saatlerce ovulmak zorunda değil. Temizlik dünyasında 'Temizlik Kraliçesi' olarak bilinen sosyal medya içerik üreticisi Lynsey, biriken yağı ve kötü kokuları zahmetsizce eriten iki malzemeli pratik bir yöntem paylaştı.
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Birçok kişinin aksine filtreleri ovalamak ya da bulaşık makinesine atmak yerine daha güvenli bir yol öneren Lynsey, çözümün ılık sabunlu su ve beyaz sirkede saklı olduğunu belirtti.
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Yöntemin sırrı, beyaz sirkenin içeriğindeki hafif asetik asitte yatıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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