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Altyapı Çalışmasında İşçilerin Küreğine Hazine Takıldı

Altyapı Çalışmasında İşçilerin Küreğine Hazine Takıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 23:01
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Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Belagavi bölgesinde kanalizasyon ve altyapı çalışması yürüten işçiler, kazı sırasında tarihi bir keşfe imza attı. Saundatti ilçesindeki Inchal köyünde CPT (Hayvan Geçirmez Hendek) çalışması yapan dört işçi, toprağa gömülü halde 14 adet antik altın sikke buldu. Toplam ağırlığı 54,88 gram olan tarihi sikkeler yetkililere teslim edildi.

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29 Ağustos'ta gerçekleşen olayda 4 işçi, BCM Yurdu yakınlarındaki kazı sırasında paraları fark etti.

29 Ağustos'ta gerçekleşen olayda 4 işçi, BCM Yurdu yakınlarındaki kazı sırasında paraları fark etti.

Paraları kime teslim edecekleri konusunda kararsız kalan işçiler, 4 Eylül'de Proje Direktörü Ravi Bangarappanavar'a başvurdu. Ardından bölge yetkilileri ve köy muhtarlığı bilgilendirilerek resmi süreç başlatıldı.

İlçe yetkilileri ve yerel kuyumcular huzurunda yapılan incelemede paraların gerçek altın olduğu doğrulandı.

İlçe yetkilileri ve yerel kuyumcular huzurunda yapılan incelemede paraların gerçek altın olduğu doğrulandı.

Standart boyuttaki sikkelerin her birinin yaklaşık 3,91 gram ağırlığında olduğu belirlendi. Hazırlanan resmi envanter tutanağının ardından altınlar devlet hazinesine aktarıldı.

Saundatti Tauk Panchayat Yürütme Kurulu Başkanı Basavaraj Ayyanagoudra, sikkelerin teslim alındığını doğrularken; tarihi eserlerin hangi döneme ve krallığa ait olduğunun belirlenmesi için arkeologlar ve uzmanlar tarafından ayrıntılı bir inceleme başlatılacağını açıkladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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