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Apple’ın İlk Katlanabilir iPhone’u Tanıtıldı: İşte iPhone Duo’nun Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!

Apple’ın İlk Katlanabilir iPhone’u Tanıtıldı: İşte iPhone Duo’nun Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 21:19
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Apple, merakla beklenen lansmanında bir ilke imza atarak ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu iPhone Duo modelini resmi olarak tanıttı. Yıllardır üzerinde çalışılan ve markanın teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlatan cihazı, devrim niteliğindeki donanım özellikleri ve katlanma izini neredeyse tamamen ortadan kaldıran yapısıyla dikkat çekiyor.

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iPhone Duo, kapalı konumdayken 5,5 inç (1422x2088 piksel), açıldığında ise 7,76 inç (1920x2713 piksel) büyüklüğünde 120 Hz ProMotion OLED paneller sunuyor.

iPhone Duo, kapalı konumdayken 5,5 inç (1422x2088 piksel), açıldığında ise 7,76 inç (1920x2713 piksel) büyüklüğünde 120 Hz ProMotion OLED paneller sunuyor.

4:3 en-boy oranına sahip olan bu ekranlar, iki ayrı ekran olarak kullanılabildiği gibi tek bir büyük ekran olarak da görev yapabiliyor. Model, aynı zamanda Apple Pencil desteğine sahip ilk iPhone olma ünvanını da taşıyor.

Mavi ve beyaz renk seçenekleriyle gelen cihaz, açıldığında yaklaşık 4,5 mm kalınlığa ulaşıyor. Şirket, bükülmeleri önlemek amacıyla titanyum ve alüminyum hibrit bir gövde altyapısı tercih etmiş. Ekranın ortasındaki katlanma izi ise özel sıvı metal menteşeler ve optik berraklıktaki yapıştırıcılar sayesinde minimuma indirgenmiş durumda.

Cihazın kalbinde Apple’ın 2 nm mimarisiyle ürettiği yeni nesil A20 Pro işlemcisi yer alıyor.

Cihazın kalbinde Apple’ın 2 nm mimarisiyle ürettiği yeni nesil A20 Pro işlemcisi yer alıyor.

Bu güçlü yongaya 12 GB RAM ve 256 GB’tan 2 TB’a kadar uzanan depolama seçenekleri eşlik ediyor. Ayrıca cihazda, uydu üzerinden kesintisiz internet erişimi vaat eden ikinci nesil Apple C2 modem kullanılıyor. Kutudan iOS 27 işletim sistemiyle çıkan cihazda, incelik kısıtlamaları sebebiyle Face ID yerine yan tuşa entegre Touch ID parmak izi okuyucusu yer alıyor.

İnce kasa yapısı nedeniyle telefoto lense yer verilmeyen arka panelde; 48 MP ana kamera ve 48 MP ultra geniş açılı kamera olmak üzere ikili bir kurulum bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut. Henüz resmi kapasitesi açıklanmasa da cihazın 5.400 mAh ile 5.800 mAh aralığında çift hücreli bir batarya ve MagSafe kablosuz şarj desteğiyle geldiği belirtiliyor.

iPhone Duo Teknik Özellik Tablosu

iPhone Duo Teknik Özellik Tablosu

İç / Dış Ekran:7,76 inç (1920x2713) / 5,5 inç (1422x2088) OLED, 120 Hz ProMotion

İşlemci:Apple A20 Pro (2 nm)

RAM / Depolama: 12 GB RAM / 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB

Arka Kamera: 48 MP Ana + 48 MP Ultra Geniş

Ön Kamera: 12 MP

Biyometrik Veri: Yan Tuşta Touch ID

Gövde / Ağırlık: Titanyum-Alüminyum Hibrit Gövde, ~4.5 mm kalınlık (açık)

İşletim Sistemi: iOS 27

iPhone Duo Türkiye Fiyatları:

  • 256 GB: 229.999 TL

  • 512 GB: 246.999 TL

  • 1 TB: 280.999 TL

  • 2 TB: 335.999 TL

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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