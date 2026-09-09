Apple’ın İlk Katlanabilir iPhone’u Tanıtıldı: İşte iPhone Duo’nun Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Apple, merakla beklenen lansmanında bir ilke imza atarak ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu iPhone Duo modelini resmi olarak tanıttı. Yıllardır üzerinde çalışılan ve markanın teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlatan cihazı, devrim niteliğindeki donanım özellikleri ve katlanma izini neredeyse tamamen ortadan kaldıran yapısıyla dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
iPhone Duo, kapalı konumdayken 5,5 inç (1422x2088 piksel), açıldığında ise 7,76 inç (1920x2713 piksel) büyüklüğünde 120 Hz ProMotion OLED paneller sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cihazın kalbinde Apple’ın 2 nm mimarisiyle ürettiği yeni nesil A20 Pro işlemcisi yer alıyor.
iPhone Duo Teknik Özellik Tablosu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın