Apple’ın İlk Katlanabilir iPhone’u Tanıtıldı: İşte iPhone Duo’nun Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!

4:3 en-boy oranına sahip olan bu ekranlar, iki ayrı ekran olarak kullanılabildiği gibi tek bir büyük ekran olarak da görev yapabiliyor. Model, aynı zamanda Apple Pencil desteğine sahip ilk iPhone olma ünvanını da taşıyor.

Mavi ve beyaz renk seçenekleriyle gelen cihaz, açıldığında yaklaşık 4,5 mm kalınlığa ulaşıyor. Şirket, bükülmeleri önlemek amacıyla titanyum ve alüminyum hibrit bir gövde altyapısı tercih etmiş. Ekranın ortasındaki katlanma izi ise özel sıvı metal menteşeler ve optik berraklıktaki yapıştırıcılar sayesinde minimuma indirgenmiş durumda.