Astrologlar Net Tarih Verdi: Sonbaharda Kaderi Değişecek 3 Şanslı Doğum Ayı Belli Oldu
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2026 sonbaharı, kozmik enerjilerin ve gezegen hareketlerinin etkisiyle büyük bir dönüşüm dalgasını beraberinde getiriyor. Astrologlara göre, özellikle Nisan, Mayıs ve Kasım aylarında doğan bireyler için bu sonbahar, hayatlarını yeniden şekillendirecek radikal fırsatlar ve derin farkındalıklar sunacak.
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Nisan Doğumlular: Radikal Özgürleşme
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Mayıs Doğumlular: Avcı Ayı İllüzyonları Yıkıyor
Kasım Doğumlular: Geçici Rahatsızlıktan Gelen Kalıcı Büyüme
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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