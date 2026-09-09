Astrologlar Net Tarih Verdi: Sonbaharda Kaderi Değişecek 3 Şanslı Doğum Ayı Belli Oldu

Nisan ayında doğan Koç ve Boğa burçları için kırılma noktası 26 Eylül’deki Hasat Ayı ile yaşanacak. Bu dönem, bireylerin kendi sınırları ve gerçek arzularıyla yüzleşmelerini sağlayacak. Dış dünyadan gelen beklentiler ile kendi özgün istekleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak olan Nisan doğumlular, içe dönerek kendilerini ön plana alacakları hayat değiştirici bir döneme adım atıyor.