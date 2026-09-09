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Astrologlar Net Tarih Verdi: Sonbaharda Kaderi Değişecek 3 Şanslı Doğum Ayı Belli Oldu

Astrologlar Net Tarih Verdi: Sonbaharda Kaderi Değişecek 3 Şanslı Doğum Ayı Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 19:04
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2026 sonbaharı, kozmik enerjilerin ve gezegen hareketlerinin etkisiyle büyük bir dönüşüm dalgasını beraberinde getiriyor. Astrologlara göre, özellikle Nisan, Mayıs ve Kasım aylarında doğan bireyler için bu sonbahar, hayatlarını yeniden şekillendirecek radikal fırsatlar ve derin farkındalıklar sunacak.

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Nisan Doğumlular: Radikal Özgürleşme

Nisan Doğumlular: Radikal Özgürleşme

Nisan ayında doğan Koç ve Boğa burçları için kırılma noktası 26 Eylül’deki Hasat Ayı ile yaşanacak. Bu dönem, bireylerin kendi sınırları ve gerçek arzularıyla yüzleşmelerini sağlayacak. Dış dünyadan gelen beklentiler ile kendi özgün istekleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak olan Nisan doğumlular, içe dönerek kendilerini ön plana alacakları hayat değiştirici bir döneme adım atıyor.

Mayıs Doğumlular: Avcı Ayı İllüzyonları Yıkıyor

Mayıs Doğumlular: Avcı Ayı İllüzyonları Yıkıyor

Mayıs ayında doğan Boğa ve İkizler burçları, 26 Ekim’de gerçekleşecek Avcı Ayı’nın etkisiyle duygusal netliğe kavuşuyor. Kağıt üzerinde mükemmel görünen ancak ruhu beslemeyen iş veya ilişkilerle yüzleşme zamanı geldi. Bu dolunay, bastırılmış memnuniyetsizlikleri su yüzüne çıkararak bireylerin 'başkalarını etkilemek' yerine kendilerini derinden tatmin eden seçimlere yönelmesine zemin hazırlayacak.

Kasım Doğumlular: Geçici Rahatsızlıktan Gelen Kalıcı Büyüme

Kasım Doğumlular: Geçici Rahatsızlıktan Gelen Kalıcı Büyüme

Kasım ayında doğan Akrep ve Yay burçlarını ise Merkür ve Venüs’ün geri hareketleri (rötre) nedeniyle biraz daha karmaşık ama ödüllendirici bir süreç bekliyor. Sonbaharın sonlarına doğru yaşanacak bu gerilemeler; iletişimde, projelerde ve ilişkilerde geçici sürtüşmelere yol açabilir. Ancak Kasım ortasında gezegenlerin düzelmesiyle birlikte, yaşanan uyumsuzluklar yerini netliğe bırakacak. Kasım doğumlular, temel değerleriyle yeniden hizalanarak uzun vadeli bir büyüme dönemi başlatacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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