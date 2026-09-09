Psikologlar Açıkladı: Kuryeye Bahşiş Vermeyenlerin 3 Ortak Düşüncesi

Toplum genelinde bahşiş vermeyen kişiler sıklıkla cimrilikle itham edilse da bilim insanları ve psikologlar bu davranışın arkasında çok daha karmaşık sosyal ve psikolojik süreçler bulunduğunu belirtiyor.

Psikoloji ve davranışsal ekonomi uzmanlarına göre, herkes bir hizmeti ödüllendirme yükümlülüğünü aynı şekilde yorumlamıyor. Bahşiş vermeyen birinin zorunlu olarak cimri olmadığını vurgulayan araştırmacılar, konunun bireylerin hizmeti ve 'karşılıklılık' ilkesini nasıl algıladığıyla doğrudan ilgili olduğunu ifade ediyor.