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Psikologlar Açıkladı: Kuryeye Bahşiş Vermeyenlerin 3 Ortak Düşüncesi

Psikologlar Açıkladı: Kuryeye Bahşiş Vermeyenlerin 3 Ortak Düşüncesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 18:09
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Eve teslim edilen siparişlerin ardından bahşiş bırakmama tercihi ilk bakışta 'cimrilik' gibi algılansa da uzmanlar farklı düşünüyor. Davranışsal ekonomi ve psikoloji araştırmaları, bu durumun arkasında minnettarlık eksikliği değil, hizmet algısı ve sosyal normların yattığını ortaya koydu.

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Yemek ve kargo teslimatlarının günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte, "kuryeye bahşiş verilip verilmemesi gerektiği" tartışması yeniden gündemde.

Yemek ve kargo teslimatlarının günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte, "kuryeye bahşiş verilip verilmemesi gerektiği" tartışması yeniden gündemde.

Toplum genelinde bahşiş vermeyen kişiler sıklıkla cimrilikle itham edilse da bilim insanları ve psikologlar bu davranışın arkasında çok daha karmaşık sosyal ve psikolojik süreçler bulunduğunu belirtiyor.

Psikoloji ve davranışsal ekonomi uzmanlarına göre, herkes bir hizmeti ödüllendirme yükümlülüğünü aynı şekilde yorumlamıyor. Bahşiş vermeyen birinin zorunlu olarak cimri olmadığını vurgulayan araştırmacılar, konunun bireylerin hizmeti ve 'karşılıklılık' ilkesini nasıl algıladığıyla doğrudan ilgili olduğunu ifade ediyor.

İnsan ilişkilerini bir tür al-ver dengesiyle açıklayan Sosyal Değişim Teorisi, bireylerin bir fayda elde ettiğinde karşılık verme beklentisi içine girdiğini savunuyor.

İnsan ilişkilerini bir tür al-ver dengesiyle açıklayan Sosyal Değişim Teorisi, bireylerin bir fayda elde ettiğinde karşılık verme beklentisi içine girdiğini savunuyor.

Ancak teslimat hizmetlerinde bu süreç her zaman aynı şekilde işlemiyor.

Uzmanlar, bazı kişilerin zaten ödedikleri sipariş bedeli ve kargo ücretini hizmetin tam karşılığı olarak gördüğünü, bu nedenle bahşişi ek bir sorumluluk olarak değerlendirmediğini belirtiyor. Aynı teslimatı alan iki farklı kişiden birinin minnettarlık göstermek için bahşiş bırakırken, diğerinin bunu gerekli görmemesi bu algı farkından kaynaklanıyor.

Bahşiş verme davranışını en derinlemesine inceleyen araştırmacılardan Ofer H. Azar, kararın yalnızca ekonomik hesaplara dayanmadığını vurguluyor.

Bahşiş verme davranışını en derinlemesine inceleyen araştırmacılardan Ofer H. Azar, kararın yalnızca ekonomik hesaplara dayanmadığını vurguluyor.

Azar’a göre insanlar; minnettarlığı ifade etmek, sosyal normlara uymak, çalışanla empati kurmak ya da kuryelerin gelir modelini bildikleri için bahşiş bırakıyor. Bu motivasyonlar kişiden kişiye değişkenlik gösterdiği için bahşiş vermemek doğrudan olumsuz bir karakter özelliği olarak sınıflandırılamıyor.

2025 yılında yayımlanan 'Yemek Dağıtım Görevlilerine Bahşiş Verme: Bir Saha Çalışması' başlıklı araştırma da ilginç sonuçlar ortaya koydu. Teslimat sırasında yapılan ek jestlerin ve karşılıklılık ilkesinin bahşiş oranlarında belirgin bir artış sağlamadığı görüldü.

Araştırma sonuçları, bahşiş bırakmayan kişilerin 'karşılıklılık hissinin zayıf olduğu' yönündeki genellemenin doğru olmadığını ve kararın arkasında çok sayıda kişisel, mantıksal ve sosyal dinamik yer aldığını bilimsel olarak kanıtladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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