Dağın 1000 Metre Altında 50 Milyon Litre Saf Su Saklıyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yerin 1000 metre altında saklanan Süper-Kamiokande tesisi, içerisindeki 50 milyon litre ultra saf su ve binlerce devasa sensörle neredeyse 'görünmez' olan nötrino parçacıklarını avlayarak evrenin kökenine ışık tutuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya'nın Gifu Eyaletine bağlı Hida şehrinde, bir dağın 1000 metre derinliğinde yer alan eski Kamioka madeni, dünyanın en etkili ve olağanüstü bilimsel tesislerinden birine ev sahipliği yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tesisin kalbinde yer alan 50 milyon litrelik su, ışığı dağıtabilecek en ufak bir toz, bakteri veya mikroskobik iyondan arındırılmak üzere sürekli filtreleniyor.
Süper-Kamiokande, 1998 yılında Takaaki Kajita liderliğindeki ekibin yaptığı "nötrino salınımı" keşfiyle bilim tarihine damga vurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın