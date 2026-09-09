Dağın 1000 Metre Altında 50 Milyon Litre Saf Su Saklıyorlar

Düşük iyon konsantrasyonu nedeniyle temas ettiği yüzeylerdeki bileşenleri çözme eğilimi gösteren bu ultra saf su, agresif ve aşındırıcı bir yapı kazanıyor. 2020 yılından itibaren 'SK-Gd' projesi kapsamında suya gadolinyum sülfat eklenerek, süpernova patlamalarından kalan nötrinoları ve nötronları tanımlama kapasitesi bir üst seviyeye çıkarıldı.

Trilyonlarca nötrino parçacığı her saniye insan vücudundan ve Dünya'dan hiç iz bırakmadan geçip gidiyor. Ancak çok nadir de olsa bir nötrino, tanktaki su atomlarının çekirdeğiyle etkileşime girdiğinde, su içinde ışık hızından daha hızlı hareket eden yüklü bir parçacık üretiyor.

Bu esnada ortaya çıkan ve 'Çerenkov radyasyonu' olarak bilinen mavi ışık konisi, duvarlara dizili hassas sensörler tarafından kaydediliyor. Bilim insanları bu ışığın geometrisi ve zamanlaması sayesinde nötrinonun enerjisini, yönünü ve türünü tespit edebiliyor. Tesisin 1000 metre derinde olmasının sebebi ise kaya kütlesini doğal bir kalkan olarak kullanıp yüzeydeki kozmik gürültüleri engellemek.