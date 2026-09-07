Faresine Yaptırdığı Resimleri 5 Sterline Satıyor: Dakikalar İçinde Tükeniyor

Facebook gruplarında paylaşıldıktan sonra viral olan ilanlar nedeniyle günde 20'den fazla mesaj almaya başlayan Greenwood, platforma yüklediği her tablonun bir dakika içinde satıldığını belirtti.

Minik sanatçının eserleri sadece koleksiyoncuların değil, sevdiklerine moral vermek isteyenlerin de tercihi oldu. Bir alıcının hastanedeki yakını için sipariş ettiği tablo ve Cheesecake'in resim yaparken çekilen videosu, hem hastanın hem de hastane personelinin yüzünü güldürdü. Greenwood, bu tür küçük dokunuşların insanlara mutluluk vermesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti.