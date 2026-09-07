Faresine Yaptırdığı Resimleri 5 Sterline Satıyor: Dakikalar İçinde Tükeniyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Manchester'da yaşayan Alexandra Greenwood'un resim yapmayı öğrettiği 'Cheesecake' adındaki sevimli kobay (guinea pig), fırçasıyla ürettiği minik sulu boya tablolarını internette satmaya başladı. Dakikalar içinde tükenen ve internette viral olan eserler için şimdiden dev bir bekleme listesi oluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Alexandra Greenwood, "Cheesecake" adını verdiği zeki kobayının sıra dışı yeteneğiyle sosyal medyanın ve dijital pazarın ilgi odağı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kobayının "kendi harçlığını kazanması" ve insanları gülümsetmesi amacıyla tabloları bir platformda 5 sterline (yaklaşık 320 TL) satışa sunan Greenwood, gördüğü ilgi karşısında şaşkına döndü.
Cheesecake'in sağlığını ve keyfini ön planda tutan Greenwood, sevimli dostunu yormamak adına yalnızca birkaç günde bir tablo yapmasına izin veriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın