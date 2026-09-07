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Faresine Yaptırdığı Resimleri 5 Sterline Satıyor: Dakikalar İçinde Tükeniyor

Faresine Yaptırdığı Resimleri 5 Sterline Satıyor: Dakikalar İçinde Tükeniyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 16:35
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Manchester'da yaşayan Alexandra Greenwood'un resim yapmayı öğrettiği 'Cheesecake' adındaki sevimli kobay (guinea pig), fırçasıyla ürettiği minik sulu boya tablolarını internette satmaya başladı. Dakikalar içinde tükenen ve internette viral olan eserler için şimdiden dev bir bekleme listesi oluştu.

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İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Alexandra Greenwood, "Cheesecake" adını verdiği zeki kobayının sıra dışı yeteneğiyle sosyal medyanın ve dijital pazarın ilgi odağı oldu.

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Alexandra Greenwood, "Cheesecake" adını verdiği zeki kobayının sıra dışı yeteneğiyle sosyal medyanın ve dijital pazarın ilgi odağı oldu.

Zeka oyunlarını çözmedeki başarısıyla dikkat çeken sevimli evcil hayvan, sahibinin kendisine öğrettiği komutlar sayesinde fırçayı eline alarak minik sulu boya tabloları yapmaya başladı.

Alexandra Greenwood'un üniversite yıllarında ders çalışırken fark ettiği bu yetenek, Cheesecake'in masadaki kalem ve fırçaları kapıp kaçmasıyla filizlendi. Greenwood, zararsız ve kokusuz olması nedeniyle sulu boyayı tercih ederek minik dostuna resim yapmayı öğretti. Cheesecake'in fırçaları kağıda vurarak kendine has teknikler geliştirmesi üzerine ona özel fırça takımları alındı.

Kobayının "kendi harçlığını kazanması" ve insanları gülümsetmesi amacıyla tabloları bir platformda 5 sterline (yaklaşık 320 TL) satışa sunan Greenwood, gördüğü ilgi karşısında şaşkına döndü.

Kobayının "kendi harçlığını kazanması" ve insanları gülümsetmesi amacıyla tabloları bir platformda 5 sterline (yaklaşık 320 TL) satışa sunan Greenwood, gördüğü ilgi karşısında şaşkına döndü.

Facebook gruplarında paylaşıldıktan sonra viral olan ilanlar nedeniyle günde 20'den fazla mesaj almaya başlayan Greenwood, platforma yüklediği her tablonun bir dakika içinde satıldığını belirtti.

Minik sanatçının eserleri sadece koleksiyoncuların değil, sevdiklerine moral vermek isteyenlerin de tercihi oldu. Bir alıcının hastanedeki yakını için sipariş ettiği tablo ve Cheesecake'in resim yaparken çekilen videosu, hem hastanın hem de hastane personelinin yüzünü güldürdü. Greenwood, bu tür küçük dokunuşların insanlara mutluluk vermesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Cheesecake'in sağlığını ve keyfini ön planda tutan Greenwood, sevimli dostunu yormamak adına yalnızca birkaç günde bir tablo yapmasına izin veriyor.

Cheesecake'in sağlığını ve keyfini ön planda tutan Greenwood, sevimli dostunu yormamak adına yalnızca birkaç günde bir tablo yapmasına izin veriyor.

Bu durum, resimlerin kapış kapış gitmesine ve alıcılar arasında uzun bir bekleme listesinin oluşmasına yol açıyor. Satışlardan elde edilen gelir ise Cheesecake'e yeni oyuncaklar ve sevdikleri ödül mamaları olarak geri dönüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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