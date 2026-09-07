Savaş Suçlusu İçin Stadyumda Anma Yapıldı: Kulübün Paylaşımı Tepki Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sırp futbol kulübü Kızılyıldız’ın stadyumunda 'Bosna Kasabı' olarak bilinen savaş suçlusu Ratko Mladić için anma yapılması ve kulübün resmi sosyal medya hesabının taraftarlara destek vererek bu görüntüleri paylaşması, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda çok büyük tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sırbistan'ın önde gelen futbol kulüplerinden Kızılyıldız’ın ev sahipliği yaptığı maçta tepki çeken bir olaya imza atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılyıldız kulübü yönetimi de resmi sosyal medya sayfasında taraftar grubuna açıkça destek vererek anma anlarına ait görüntüleri paylaştı.
Temmuz 1995'te Bosna-Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da binlerce Boşnak sivilin katledildiği soykırımdan doğrudan sorumlu tutulan ve Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı tarafından ömür boyu hapse mahkûm edilen Mladić’in bir spor arenasında yüceltilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın