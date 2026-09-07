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Savaş Suçlusu İçin Stadyumda Anma Yapıldı: Kulübün Paylaşımı Tepki Çekti

Savaş Suçlusu İçin Stadyumda Anma Yapıldı: Kulübün Paylaşımı Tepki Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 15:23
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Sırp futbol kulübü Kızılyıldız’ın stadyumunda 'Bosna Kasabı' olarak bilinen savaş suçlusu Ratko Mladić için anma yapılması ve kulübün resmi sosyal medya hesabının taraftarlara destek vererek bu görüntüleri paylaşması, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda çok büyük tepki çekti.

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Sırbistan'ın önde gelen futbol kulüplerinden Kızılyıldız’ın ev sahipliği yaptığı maçta tepki çeken bir olaya imza atıldı.

Sırbistan'ın önde gelen futbol kulüplerinden Kızılyıldız’ın ev sahipliği yaptığı maçta tepki çeken bir olaya imza atıldı.

Sırp kulübünün taraftar grubu, 'Bosna Kasabı' lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladić'i stadyumda açtıkları dev görseller, pankartlar ve tezahüratlarla andı.

Kızılyıldız kulübü yönetimi de resmi sosyal medya sayfasında taraftar grubuna açıkça destek vererek anma anlarına ait görüntüleri paylaştı.

Temmuz 1995'te Bosna-Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da binlerce Boşnak sivilin katledildiği soykırımdan doğrudan sorumlu tutulan ve Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı tarafından ömür boyu hapse mahkûm edilen Mladić’in bir spor arenasında yüceltilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı 👇

Temmuz 1995'te Bosna-Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da binlerce Boşnak sivilin katledildiği soykırımdan doğrudan sorumlu tutulan ve Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı tarafından ömür boyu hapse mahkûm edilen Mladić’in bir spor arenasında yüceltilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı 👇
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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