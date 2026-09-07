Serhat Kılıç’a Sahnede Gözyaşlarıyla Veda: Sevgilisi Özlem Esmergül'ün Sözleri Yürekleri Dağladı
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Geçtiğimiz cumartesi günü Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Sanat dünyasını yasa boğan veda töreninde gözyaşları sel olurken, ünlü oyuncunun cenazesinin yarın Ankara’da defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: 2. Sayfa
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Türk tiyatro, dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç, saat 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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Cenaze aracının sahneye yanaşmasıyla birlikte Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.
Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken acılı baba ise ayakta durmakta güçlük çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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