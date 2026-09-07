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Serhat Kılıç’a Sahnede Gözyaşlarıyla Veda: Sevgilisi Özlem Esmergül'ün Sözleri Yürekleri Dağladı

Serhat Kılıç’a Sahnede Gözyaşlarıyla Veda: Sevgilisi Özlem Esmergül'ün Sözleri Yürekleri Dağladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 13:43
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Geçtiğimiz cumartesi günü Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Sanat dünyasını yasa boğan veda töreninde gözyaşları sel olurken, ünlü oyuncunun cenazesinin yarın Ankara’da defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: 2. Sayfa

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Türk tiyatro, dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç, saat 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk tiyatro, dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç, saat 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kılıç’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda sanatçı dostunun katıldığı anma töreninde hüzünlü anlar yaşandı. Kağıthane Nurtepe Mahallesi’ndeki evinde kendisinden haber alamayan 8 yıllık kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından ölü bulunan Kılıç’ın törenine sanat dünyasından yoğun katılım sağlandı. Anma törenine katılan isimler arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Hazar Ergüçlü, Serkan Çayoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen çifti, Emre Karayel, Ertan Saban, Şevket Çoruh, Barış Falay, Selim Bayraktar, Necmi Yapıcı, Melisa Döngel, Ayça Bingöl, Songül Öden ve yapımcı Fatih Aksoy da yer aldı.

Cenaze aracının sahneye yanaşmasıyla birlikte Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Esmergül'ün cenaze aracından inerken ağlayarak söylediği 'Geldik annem, aşkım, sahnedeyiz' sözleri törene katılanların yüreğini dağladı.

Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken acılı baba ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki törenin ardından Kılıç'ın naaşı, defnedilmek üzere Ankara’ya uğurlandı. Ünlü oyuncu, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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