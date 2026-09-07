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Türkiye’deki Açığı Fark Etti, Hobi Olarak Başladığı İşte Üretim Üssü Kurdu

Türkiye’deki Açığı Fark Etti, Hobi Olarak Başladığı İşte Üretim Üssü Kurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 11:06
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Türkiye’deki badem tüketiminin %80’inin ithal edildiğini fark eden Kayserili girişimci Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce hobi olarak başladığı tarım serüveninde dev bir başarıya imza attı. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 400 dönümlük arazide 20 bin ağaçlık üretim üssü kuran Habanoğlu, dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

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Türkiye'deki yüksek badem ithalatına dikkat çekerek "Türkiye'de büyük açık var" diyerek yola çıkan 4 çocuk babası Ünal Habanoğlu, hobi amaçlı diktiği birkaç ağaçla başlayan yolculuğunu bölgesel bir üretim modeline dönüştürdü.

Türkiye'deki yüksek badem ithalatına dikkat çekerek "Türkiye'de büyük açık var" diyerek yola çıkan 4 çocuk babası Ünal Habanoğlu, hobi amaçlı diktiği birkaç ağaçla başlayan yolculuğunu bölgesel bir üretim modeline dönüştürdü.

Bölgede yaygın olan elma üretimine güçlü bir alternatif sunan girişimci, kurduğu iç kırma ve işleme tesisiyle ürettiği bademleri doğrudan kuruyemiş olarak piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Yeşilhisar'ın sert iklim şartlarına uyum sağlamak amacıyla bahar dondurucu soğuklarından etkilenmeyen özel bir türe yönelen Habanoğlu, "Makako" cinsi badem ağaçlarını tercih etti:

Yeşilhisar'ın sert iklim şartlarına uyum sağlamak amacıyla bahar dondurucu soğuklarından etkilenmeyen özel bir türe yönelen Habanoğlu, "Makako" cinsi badem ağaçlarını tercih etti:

  • Çiçeklenme dönemi nisan sonunu bulan bu tür, don riskini sıfıra indirirken ağaç başına ortalama 10 kilogram verim potansiyeline sahip.

  • Mevcut sezonda ilk etapta 10 ton rekolte beklenirken, genç fidanların da verime geçmesiyle rekor üretim hedefleniyor.

Bademin ilaçlama, bakım ve işçilik maliyetlerinin diğer meyve türlerine kıyasla çok daha düşük olduğunu belirten Habanoğlu, makineli hasada uygun yapı ve uzun raf ömrünün büyük avantaj sağladığını vurguladı. Depoda kalma riski olmayan ürünün 36 dönümlük yetişkin alanındaki yıllık girdi maliyeti ise sadece 250 bin lira seviyesinde kalıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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