Türkiye’deki Açığı Fark Etti, Hobi Olarak Başladığı İşte Üretim Üssü Kurdu
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Türkiye’deki badem tüketiminin %80’inin ithal edildiğini fark eden Kayserili girişimci Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce hobi olarak başladığı tarım serüveninde dev bir başarıya imza attı. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 400 dönümlük arazide 20 bin ağaçlık üretim üssü kuran Habanoğlu, dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.
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Türkiye'deki yüksek badem ithalatına dikkat çekerek "Türkiye'de büyük açık var" diyerek yola çıkan 4 çocuk babası Ünal Habanoğlu, hobi amaçlı diktiği birkaç ağaçla başlayan yolculuğunu bölgesel bir üretim modeline dönüştürdü.
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Yeşilhisar'ın sert iklim şartlarına uyum sağlamak amacıyla bahar dondurucu soğuklarından etkilenmeyen özel bir türe yönelen Habanoğlu, "Makako" cinsi badem ağaçlarını tercih etti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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