Seyahat Uzmanları Açıkladı: Sonbaharda Daha Ucuza Gezilebilen ve Yazdan Daha Güzel Olan 5 Avrupa Şehri
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Seyahat uzmanları, yoğun turist kalabalığının çekildiği, uçak bileti ve konaklama fiyatlarının düştüğü sonbahar aylarını Avrupa’yı keşfetmek için 'gizli altın mevsim' olarak tanımlıyor. Hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelerden serin ve yürüyüşe uygun derecelere gerilediği bu dönemde; kızıl ile altının her tonuna bürünen parklar, şenlikli sonbahar festivalleri ve kültür geceleri öne çıkıyor.
Uzmanların yaz ayları yerine sonbaharda ziyaret edilmesini şiddetle tavsiye ettiği, dünya standartlarındaki 5 Avrupa şehri 👇
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1. Göteborg, İsveç
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2. Kopenhag, Danimarka
3. Paris, Fransa
4. Münih, Almanya
5. Floransa, İtalya
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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