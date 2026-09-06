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Seyahat Uzmanları Açıkladı: Sonbaharda Daha Ucuza Gezilebilen ve Yazdan Daha Güzel Olan 5 Avrupa Şehri

Seyahat Uzmanları Açıkladı: Sonbaharda Daha Ucuza Gezilebilen ve Yazdan Daha Güzel Olan 5 Avrupa Şehri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 20:11
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Seyahat uzmanları, yoğun turist kalabalığının çekildiği, uçak bileti ve konaklama fiyatlarının düştüğü sonbahar aylarını Avrupa’yı keşfetmek için 'gizli altın mevsim' olarak tanımlıyor. Hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelerden serin ve yürüyüşe uygun derecelere gerilediği bu dönemde; kızıl ile altının her tonuna bürünen parklar, şenlikli sonbahar festivalleri ve kültür geceleri öne çıkıyor.

Uzmanların yaz ayları yerine sonbaharda ziyaret edilmesini şiddetle tavsiye ettiği, dünya standartlarındaki 5 Avrupa şehri 👇

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1. Göteborg, İsveç

1. Göteborg, İsveç

İsveç’in batı kıyısındaki bu samimi şehir, sonbaharda canlı kızıl ve kehribar tonlarına bürünen Slottsskogen Parkı ile büyüleyici yürüyüş rotaları sunuyor.

4 Ekim’de kutlanan Tarçınlı Çörek Günü (Kanelbullens dag) ile İsveç’in ünlü kahve molası 'fika' ritüeline katılabilirsiniz.

İskandinavya'nın en büyük edebiyat etkinliği olan Göteborg Kitap Fuarı ve Liseberg eğlence parkının Cadılar Bayramı kutlamaları sonbahara damga vuruyor. Takımadalarda başlayan kabuklu deniz ürünleri sezonu ve geleneksel kerevit partileri (kräftskiva) ise gastronomi meraklılarını bekliyor.

2. Kopenhag, Danimarka

2. Kopenhag, Danimarka

Dünyanın en yürünebilir ve bisiklet dostu şehirlerinden biri olan Kopenhag'da yaz kalabalığı Eylül ortasında dağılıyor. Ekim ayı ise şehrin en canlı dönemine dönüşüyor.

Ekim ortasından sonuna kadar sonbahar yapraklarının zirve yaptığı şehirde, 200'den fazla müzenin gece geç saatlere kadar kapılarını açtığı Kulturnatten (Kültür Gecesi) düzenleniyor.

Şehir merkezindeki tarihi Tivoli Bahçeleri binlerce balkabağı ve ışıkla sonbahar harikalar diyarına dönüşürken; Kongens Have (Kral Bahçesi) ve Rosenborg Kalesi çevresindeki kızıl ağaçlar görsel bir şölen sunuyor. Şehri yereller gibi keşfetmek için şık butik otellerin bisikletlerini kiralamak en popüler seçenek.

3. Paris, Fransa

3. Paris, Fransa

Yılda onlarca milyon ziyaretçi ağırlayan Paris’i yereller gibi deneyimlemek ve Louvre ile Eyfel Kulesi’ndeki uzun kuyruklardan kaçınmak için sonbahar ideal bir 'gizli mevsim'.Seine Nehri boyunca dizilen tarihi nehir kenarı kitapçılarının (bouquinistes) arasında yürüyüş yapabilir, ikonik kafe teraslarının tadını çıkarabilirsiniz.

Ekim başında Montmartre’deki son aktif bağlarda gerçekleşen Fête des Vendanges (Üzüm Hasadı Festivali) ve Moda Haftası şehre büyük bir enerji katıyor. Ayrıca, okul tatilleri dışındaki sonbahar döneminde Disneyland Paris ve Versay Sarayı VIP turları çok daha sakin bir seyahat imkanı veriyor.

4. Münih, Almanya

4. Münih, Almanya

Bavyera kültürünün kalbi Münih, sonbaharda hem eğlenceli festival atmosferi hem de sakinleşen sokaklarıyla iki farklı yüzünü birden sergiliyor.

Eylül ortasından Ekim ilk haftasına kadar süren dünyaca ünlü Oktoberfest; canlı bira çadırları ve geleneksel geçit törenleriyle milyonları ağırlıyor. Festival sonrası serinleyen havalarla birlikte şehir oldukça huzurlu bir atmosfere kavuşuyor.

Central Park'tan daha büyük olan Englischer Garten ve 500 dönümlük Nymphenburg Sarayı'nın kanallarına yansıyan sonbahar renkleri doğaseverleri büyülüyor. Viktualienmarkt'ta kavrulmuş kestane tadabilir veya Kasım sonuna doğru Marienplatz'da kurulan tarihi Noel pazarlarını ziyaret edebilirsiniz.

5. Floransa, İtalya

5. Floransa, İtalya

Rönesans'ın doğduğu şehir Floransa, yazın kavurucu sıcaklarının ardından sonbaharda çok daha rahat ve keyifli bir seyahat deneyimi sunuyor.

Toskana bölgesinde başlayan üzüm hasadı (vendemmia) sayesinde taze Chianti şaraplarını deneme şansı doğuyor. Restoran menüleri taze porçini mantarı, kestane, yeni sıkım zeytinyağı ve beyaz trüf mantarı ile zenginleşiyor.

Şehrin en büyük parkı olan Parco delle Cascine'deki kestane ağaçları altında yürüyüş yapabilir ya da Toskana tepelerinde özel eğitimli köpeklerle düzenlenen trüf mantarı avı turlarına katılabilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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