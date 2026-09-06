Seyahat Uzmanları Açıkladı: Sonbaharda Daha Ucuza Gezilebilen ve Yazdan Daha Güzel Olan 5 Avrupa Şehri

Dünyanın en yürünebilir ve bisiklet dostu şehirlerinden biri olan Kopenhag'da yaz kalabalığı Eylül ortasında dağılıyor. Ekim ayı ise şehrin en canlı dönemine dönüşüyor.

Ekim ortasından sonuna kadar sonbahar yapraklarının zirve yaptığı şehirde, 200'den fazla müzenin gece geç saatlere kadar kapılarını açtığı Kulturnatten (Kültür Gecesi) düzenleniyor.

Şehir merkezindeki tarihi Tivoli Bahçeleri binlerce balkabağı ve ışıkla sonbahar harikalar diyarına dönüşürken; Kongens Have (Kral Bahçesi) ve Rosenborg Kalesi çevresindeki kızıl ağaçlar görsel bir şölen sunuyor. Şehri yereller gibi keşfetmek için şık butik otellerin bisikletlerini kiralamak en popüler seçenek.