Hiçbir Şeyi Yarım Yamalak Yapmayan 3 Doğum Ayı

Terazi ve Akrep burçlarının yoğun enerjisini barındıran Ekim doğumlular, adlarının bağlı olduğu her şeyi kişisel algılar. Onlar için bir işi eksik yapmak, kendi değerleri ve nitelikleri hakkında yalan söylemek gibidir.

Detaycılık: Bir e-postayı defalarca yazabilir, planları tekrar tekrar kontrol edebilirler.

Değerler ve Standartlar: Dışarıdan aşırı düşünme veya kaygı gibi görünse de, bu durum tamamen onların yüksek standartlarıyla ilgilidir. Bir şeyi gözden kaçırdıkları hissiyle yaşamaktansa, işi kusursuz yapmak için fazladan zaman harcamayı tercih ederler.

Kısayollara başvurmanın zaman kazandırmadığı, aksine yarım kalan işlerin bu kişilerde daha fazla enerji kaybına yol açtığı bir gerçek. Ocak, Mayıs ve Ekim ayında doğanlar için bir iş ya tam yapılır ya da hiç yapılmaz.