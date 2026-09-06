Hiçbir Şeyi Yarım Yamalak Yapmayan 3 Doğum Ayı
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Astroloji dünyasında bazı burçlar ve doğum ayları, sergiledikleri yüksek adanmışlık ve mükemmeliyetçi yaklaşımlarıyla öne çıkıyor. Günlük hayatta pek çok insan bir işi 'aradan çıkarmak' için yarım yamalak bir çabayla yetinebilirken; bu 3 aydan birinde doğanlar için bu durum söz konusu bile olamıyor.
İşte girdikleri her işte, üstlendikleri her sorumlulukta sonuna kadar giden ve ikinci en iyiyle asla yetinmeyen o 3 doğum ayı 👇
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1. Ocak
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2. Mayıs
3. Ekim
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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