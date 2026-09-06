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Sirke ve Karbonat Devri Bitti: Tek Malzeme Lavabodaki Tıkanıklığı 10 Dakikada Çözüyor

Sirke ve Karbonat Devri Bitti: Tek Malzeme Lavabodaki Tıkanıklığı 10 Dakikada Çözüyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 17:01
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Evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan tıkanmış lavabolar ve borulardan yayılan kötü kokular, genellikle mutfakta biriken yağ ve yemek artıkları, banyoda ise saç ve sabun kalıntılarından kaynaklanıyor. Çoğu kişi bu durumla karşılaştığında kimyasal temizleyicilere, sirke veya karbonat karışımlarına sarılsa da temizlik uzmanları çok daha etkili ve doğal bir formülü açıklıyor: Soda kristalleri (Sodyum karbonat).

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Yıllardır temizlik ikilisi olarak bilinen beyaz sirke ve karbonat, asit ile zayıf alkali reaksiyonu nedeniyle boruların içinde biriken yağlı kiri çözmekte yetersiz kalıyor.

Yıllardır temizlik ikilisi olarak bilinen beyaz sirke ve karbonat, asit ile zayıf alkali reaksiyonu nedeniyle boruların içinde biriken yağlı kiri çözmekte yetersiz kalıyor.

İkisi birleştiğinde oluşan kimyasal tepkime sadece köpüklü ve tuzlu bir su bırakıyor, ancak organik birikintileri tam anlamıyla parçalayamıyor.

Buna karşın yüksek alkali yapısına sahip soda kristalleri; asidik yağları, gresi ve organik atıkları anında çözerek suda erimesini sağlıyor. Bu özelliği sayesinde sadece mutfak lavabolarında değil, saç biriken banyo giderlerinde de mucizeler yaratıyor.

Bright & Beautiful temizlik uzmanlarının paylaştığı bu pratik ve ucuz yöntem için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

Bright & Beautiful temizlik uzmanlarının paylaştığı bu pratik ve ucuz yöntem için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

Sıcak Su İle Yumuşatın: Bir su ısıtıcısı dolusu kaynar suyu giderden aşağı dökün.

Soda Kristalini Ekleyin: Su tamamen aktıktan sonra, bir kupa dolusu soda kristalini doğrudan gider deliğine boşaltın.

Bekleyin: Kristallerin yağlı ve organik tıkanıklığı parçalaması için yaklaşık 5 ile 10 dakika bekleyin.

Son Durulama: Tekrar kaynattığınız tam bir su ısıtıcısı dolusu sıcak suyu yavaşça gidere dökerek çözülen gresi ve artıkları tamamen temizleyin.

Bu basit işlem sayesinde tesisatçı çağırmaya veya pahalı kimyasallar satın almaya gerek kalmadan lavabolar ilk günkü akışkanlığına kavuşuyor. İşlemin ardından tıkanıklık devam ediyorsa, borularda fiziki bir engel olabileceği için bir uzmandan destek alınması öneriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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