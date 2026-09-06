Sirke ve Karbonat Devri Bitti: Tek Malzeme Lavabodaki Tıkanıklığı 10 Dakikada Çözüyor

Evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan tıkanmış lavabolar ve borulardan yayılan kötü kokular, genellikle mutfakta biriken yağ ve yemek artıkları, banyoda ise saç ve sabun kalıntılarından kaynaklanıyor. Çoğu kişi bu durumla karşılaştığında kimyasal temizleyicilere, sirke veya karbonat karışımlarına sarılsa da temizlik uzmanları çok daha etkili ve doğal bir formülü açıklıyor: Soda kristalleri (Sodyum karbonat).

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