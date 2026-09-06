Sirke ve Karbonat Devri Bitti: Tek Malzeme Lavabodaki Tıkanıklığı 10 Dakikada Çözüyor
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Evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan tıkanmış lavabolar ve borulardan yayılan kötü kokular, genellikle mutfakta biriken yağ ve yemek artıkları, banyoda ise saç ve sabun kalıntılarından kaynaklanıyor. Çoğu kişi bu durumla karşılaştığında kimyasal temizleyicilere, sirke veya karbonat karışımlarına sarılsa da temizlik uzmanları çok daha etkili ve doğal bir formülü açıklıyor: Soda kristalleri (Sodyum karbonat).
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Yıllardır temizlik ikilisi olarak bilinen beyaz sirke ve karbonat, asit ile zayıf alkali reaksiyonu nedeniyle boruların içinde biriken yağlı kiri çözmekte yetersiz kalıyor.
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Bright & Beautiful temizlik uzmanlarının paylaştığı bu pratik ve ucuz yöntem için izlenmesi gereken adımlar şöyle:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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