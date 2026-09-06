Elektrik İçin Yapılan Dev Barajların Yanına Özel Su Yolu Ekleyecekler
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ABD'nin Seattle kentindeki Skagit Nehri üzerinde yer alan üç hidroelektrik barajının işletmecisi, balık popülasyonunu korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Seattle City Light (SCL) şirketinin işlettiği Gorge, Diablo ve Ross barajlarının çevresine somon balıklarının geçişini sağlayacak özel su yolları inşa edilecek. Yaklaşık 1 milyar dolara mal olması beklenen bu proje, bölge tarihindeki en karmaşık mühendislik çalışmalarından biri olarak değerlendiriliyor.
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1900'lerin ortalarından bu yana Seattle'a ucuz elektrik sağlayan bu üç baraj, aynı zamanda nehirdeki somon, alabalık ve char balıklarının doğal yaşam alanlarını kesintiye uğratmıştı.
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Söz konusu balık geçidi projesi, barajların 50 yıllık yeniden lisanslama anlaşması kapsamında hazırlanan 3,8 milyar dolarlık devasa çevre ve habitat restorasyon paketinin en büyük kalemini oluşturuyor.
Washington Eyaleti Balık ve Yaban Hayatı Departmanı (WDFW) Direktörü Kelly Susewind ise yaklaşık sekiz yıldır süren görüşmelerin ardından varılan bu anlaşmanın, bölgedeki tüm topluluklar ve yaban hayatı için sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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