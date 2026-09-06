Elektrik İçin Yapılan Dev Barajların Yanına Özel Su Yolu Ekleyecekler

SCL yıllarca balıkların bu bölgeyi kullanmadığını iddia etse de, 2019 yılında bölgede yumurtlayan bir somonun görüntülenmesi sürecin dönüm noktası oldu. Skagit Vadisi'ndeki kabileler ile eyalet ve federal bilim insanlarının uzun süren mücadelesi sonucunda uzlaşmaya varıldı.

Yukarı Skagit kabilesi temsilcisi Scott Schuyler, kararı tarihi bir haksızlığın düzeltilmesi ve nehrin özgürleştirilmesi adına büyük bir zafer olarak niteledi.