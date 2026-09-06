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Elektrik İçin Yapılan Dev Barajların Yanına Özel Su Yolu Ekleyecekler

Elektrik İçin Yapılan Dev Barajların Yanına Özel Su Yolu Ekleyecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 16:21
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ABD'nin Seattle kentindeki Skagit Nehri üzerinde yer alan üç hidroelektrik barajının işletmecisi, balık popülasyonunu korumak amacıyla tarihi bir karara imza attı. Seattle City Light (SCL) şirketinin işlettiği Gorge, Diablo ve Ross barajlarının çevresine somon balıklarının geçişini sağlayacak özel su yolları inşa edilecek. Yaklaşık 1 milyar dolara mal olması beklenen bu proje, bölge tarihindeki en karmaşık mühendislik çalışmalarından biri olarak değerlendiriliyor.

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1900'lerin ortalarından bu yana Seattle'a ucuz elektrik sağlayan bu üç baraj, aynı zamanda nehirdeki somon, alabalık ve char balıklarının doğal yaşam alanlarını kesintiye uğratmıştı.

1900'lerin ortalarından bu yana Seattle'a ucuz elektrik sağlayan bu üç baraj, aynı zamanda nehirdeki somon, alabalık ve char balıklarının doğal yaşam alanlarını kesintiye uğratmıştı.

SCL yıllarca balıkların bu bölgeyi kullanmadığını iddia etse de, 2019 yılında bölgede yumurtlayan bir somonun görüntülenmesi sürecin dönüm noktası oldu. Skagit Vadisi'ndeki kabileler ile eyalet ve federal bilim insanlarının uzun süren mücadelesi sonucunda uzlaşmaya varıldı.

Yukarı Skagit kabilesi temsilcisi Scott Schuyler, kararı tarihi bir haksızlığın düzeltilmesi ve nehrin özgürleştirilmesi adına büyük bir zafer olarak niteledi.

Söz konusu balık geçidi projesi, barajların 50 yıllık yeniden lisanslama anlaşması kapsamında hazırlanan 3,8 milyar dolarlık devasa çevre ve habitat restorasyon paketinin en büyük kalemini oluşturuyor.

Söz konusu balık geçidi projesi, barajların 50 yıllık yeniden lisanslama anlaşması kapsamında hazırlanan 3,8 milyar dolarlık devasa çevre ve habitat restorasyon paketinin en büyük kalemini oluşturuyor.

Seattle Belediye Başkanı Katie B. Wilson yaptığı açıklamada, anlaşmanın hem kabile egemenliğine saygı gösteren hem de güvenli ve yenilenebilir enerjiye bağlılığı kanıtlayan önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Washington Eyaleti Balık ve Yaban Hayatı Departmanı (WDFW) Direktörü Kelly Susewind ise yaklaşık sekiz yıldır süren görüşmelerin ardından varılan bu anlaşmanın, bölgedeki tüm topluluklar ve yaban hayatı için sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Washington Eyaleti Balık ve Yaban Hayatı Departmanı (WDFW) Direktörü Kelly Susewind ise yaklaşık sekiz yıldır süren görüşmelerin ardından varılan bu anlaşmanın, bölgedeki tüm topluluklar ve yaban hayatı için sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Sadece tasarım ve izin süreçlerinin bile yıllar alacağı belirtilen dev projenin inşasının ardından, somonların nesiller sonra ilk kez Skagit havzasının üst kısımlarına serbestçe ulaşması hedefleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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