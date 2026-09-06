Evinde Ölü Bulunan Serhat Mustafa Kılıç’ın Cenaze Programı Belli Oldu
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Ekranların sevilen ismi, 51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane’deki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümünün ardından sanat dünyasını yasa boğan Kılıç'ın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze programının detayları belli oldu.
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Acı olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi.
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Olay yerine sevk edilen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemelerde, Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kılıç’ın ölüm nedenine ilişkin sosyal medyada iddialar ortaya atılırken, Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulundu.
51 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun cenaze ve anma programının ayrıntılarını menajeri Tolga Çinkitaş duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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