Evinde Ölü Bulunan Serhat Mustafa Kılıç’ın Cenaze Programı Belli Oldu

2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ekran macerasına başlayan Serhat Mustafa Kılıç; Hatırla Sevgili, Yol Arkadaşım, Benim Annem Bir Melek, Ezel, Seksenler, Söz, Öğretmen, Şeref Bey, Maraşlı, Kuruluş Osman, Tetikçinin Oğlu, Kirli Sepeti, Son Gün, Aktris, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kardelenler gibi birçok iddialı dizide rol almıştı.

Sinemada da Nokta, Veda, Kış Uykusu, Robinson Crusoe & Cuma, Baskın: Karabasan, Topal Şükran'ın Maceraları, Mavzer ve Cenazemize Hoş Geldiniz gibi başarılı yapımlarla adından söz ettiren oyuncu, son olarak TRT 1’in Teşkilat dizisinin kadrosunda yer alıyordu. Kılıç’ın evinde ölü bulunmasından sadece bir gün önce diziden ayrıldığı açıklanmıştı.