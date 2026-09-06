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Evinde Ölü Bulunan Serhat Mustafa Kılıç’ın Cenaze Programı Belli Oldu

Evinde Ölü Bulunan Serhat Mustafa Kılıç’ın Cenaze Programı Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 14:45
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Ekranların sevilen ismi, 51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane’deki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümünün ardından sanat dünyasını yasa boğan Kılıç'ın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze programının detayları belli oldu.

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Acı olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Acı olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, perşembe gününden bu yana ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’tan (51) haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), hayatından endişe ederek oyuncunun yaşadığı eve gitti.

Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., kendisinde bulunan anahtarla eve girdi. Salona geçtiğinde Kılıç’ı tekli koltukta oturur halde hareketsiz bir şekilde bulan Özlem E., oyuncunun vücudunun soğuk olduğunu ve nefes almadığını fark edince vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemelerde, Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerine sevk edilen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemelerde, Kılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ekran macerasına başlayan Serhat Mustafa Kılıç; Hatırla Sevgili, Yol Arkadaşım, Benim Annem Bir Melek, Ezel, Seksenler, Söz, Öğretmen, Şeref Bey, Maraşlı, Kuruluş Osman, Tetikçinin Oğlu, Kirli Sepeti, Son Gün, Aktris, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kardelenler gibi birçok iddialı dizide rol almıştı.

Sinemada da Nokta, Veda, Kış Uykusu, Robinson Crusoe & Cuma, Baskın: Karabasan, Topal Şükran'ın Maceraları, Mavzer ve Cenazemize Hoş Geldiniz gibi başarılı yapımlarla adından söz ettiren oyuncu, son olarak TRT 1’in Teşkilat dizisinin kadrosunda yer alıyordu. Kılıç’ın evinde ölü bulunmasından sadece bir gün önce diziden ayrıldığı açıklanmıştı.

Kılıç’ın ölüm nedenine ilişkin sosyal medyada iddialar ortaya atılırken, Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulundu.

Kılıç’ın ölüm nedenine ilişkin sosyal medyada iddialar ortaya atılırken, Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulundu.

Varsayımlar üzerinden konuşmanın etik olmadığını ve resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğini belirten Uzun, şu ifadeleri kullandı:

'Artık kafadaki soru işaretlerinin de kimseye bir faydası yok. Bilgi kirliliği var, pek çok paylaşım var. Resmi makamlar net bir açıklama yapmadan bazı bilgileri paylaşmak çok doğru değil. Bu Serhat'ın hatırasına da ailesine de haksızlık olur. Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Otopsinin ön bilgisini yetkililer paylaşacaktır. Seksenler ailesi olarak önce Atilla abimizi, sonra Rasim abimizi, Vural'ı, Kemal Kuruçay'ı kaybettik, şimdi de Serhat... İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Çok yetenekli, çok yönlü, çok iyi bir aktörü kaybettik.'

51 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun cenaze ve anma programının ayrıntılarını menajeri Tolga Çinkitaş duyurdu.

51 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun cenaze ve anma programının ayrıntılarını menajeri Tolga Çinkitaş duyurdu.

Çinkitaş'ın paylaştığı bilgilere göre Serhat Mustafa Kılıç için ilk olarak İstanbul'da bir anma töreni düzenlenecek. Ünlü oyuncu için yarın (7 Eylül 2026) saat 12.00'de Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni gerçekleştirilecek. İstanbullu sevenleri ve sanatçı dostlarının katılım sağlayacağı törenin ardından Kılıç'ın naaşı Ankara'ya nakledilecek. Oyuncu, salı günü Ankara'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verilecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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