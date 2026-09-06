KPSS Lisans Sorularına X'te Verdikleri Tepkilerle Streslerini Atan Sınavzedeler
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Binlerce adayın ter döktüğü 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün tamamlandı. Sınıflardan çıkan adaylar, sınavın stresini ve zorlu soruların yarattığı şoku atlatmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da soluğu sosyal medyada aldı. X (Twitter) platformunda kısa sürede gündem olan sınavzedeler, paylaştıkları esprili ve ince mizah içeren gönderilerle güldürmeyi başardı.
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Özellikle Genel Kültür testinde karşılarına çıkan detay sorular ve Genel Yetenek bölümündeki zaman alan mantık soruları adayları bir hayli zorladı.
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Sınav salonunu terk eder etmez telefonlarına sarılan memur adayları, kafa karıştıran şıkları ve soru tiplerini tiye alan paylaşımlarla içlerini döktü 👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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