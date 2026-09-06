Umut Altaş’tan FBI’a Gülistan Doku İtirafı: "Cinayete Tanık Oldum!"

Görüntülerde bir kişinin ceset parçası tuttuğunu belirten Altaş, videodaki kişinin Gülistan Doku olup olmadığını net olarak teşhis edemediğini savundu.

Ancak FBI ajanlarının, daha önce eski işverenine 'Videodaki kişi Gülistan' dediğini hatırlatması üzerine Altaş, bu ifadeleri kullandığını kabul etti fakat görüntünün net olmaması sebebiyle kesinlik taşıyamadığını iddia etti.

Adli kaynaklardan elde edilen 34 sayfalık bu ifadelerin ardından, Türkiye'ye iadesi istenen Altaş ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.