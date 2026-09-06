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Umut Altaş’tan FBI’a Gülistan Doku İtirafı: "Cinayete Tanık Oldum!"

Umut Altaş’tan FBI’a Gülistan Doku İtirafı: "Cinayete Tanık Oldum!"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 14:16
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Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü adli süreçte çok kritik bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD’den iadesi talep edilen Umut Altaş’ın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından iki gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Adli yardımlaşma kapsamında Türkiye’ye gönderilen 34 sayfalık FBI sorgu tutanağında, olayın seyrini değiştirecek sarsıcı iddialar yer aldı.

Kaynak: İbrahim Haskoloğlu

Kaynak: https://x.com/haskologlu/status/20965...
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FBI görevlilerine verdiği ifadede olay günü orada bulunduğunu doğrulayan Altaş, Gülistan Doku’nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü öne sürdü.

FBI görevlilerine verdiği ifadede olay günü orada bulunduğunu doğrulayan Altaş, Gülistan Doku’nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü öne sürdü.

Cinayetin ardından cesedin aracın bagajına taşındığını savunan Altaş; olaya dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu’nun dahil olduğunu ve kendisine 'Babam bu işi halledecek' denildiğini iddia etti.

Altaş ayrıca, Doku’nun cesedinin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini, cinayetin ardından aynı araçla olay yerine dönülerek etraftaki kameraların kontrol edildiğini ileri sürdü.

Sorguda, olayla ilgili video iddialarına da değinen Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel’in kendisine birkaç saniyelik bir video gönderdiğini kabul etti.

Sorguda, olayla ilgili video iddialarına da değinen Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel’in kendisine birkaç saniyelik bir video gönderdiğini kabul etti.

Görüntülerde bir kişinin ceset parçası tuttuğunu belirten Altaş, videodaki kişinin Gülistan Doku olup olmadığını net olarak teşhis edemediğini savundu.

Ancak FBI ajanlarının, daha önce eski işverenine 'Videodaki kişi Gülistan' dediğini hatırlatması üzerine Altaş, bu ifadeleri kullandığını kabul etti fakat görüntünün net olmaması sebebiyle kesinlik taşıyamadığını iddia etti.

Adli kaynaklardan elde edilen 34 sayfalık bu ifadelerin ardından, Türkiye'ye iadesi istenen Altaş ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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