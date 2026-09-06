Umut Altaş’tan FBI’a Gülistan Doku İtirafı: "Cinayete Tanık Oldum!"
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Kaynak: https://x.com/haskologlu/status/20965...
Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü adli süreçte çok kritik bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD’den iadesi talep edilen Umut Altaş’ın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından iki gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Adli yardımlaşma kapsamında Türkiye’ye gönderilen 34 sayfalık FBI sorgu tutanağında, olayın seyrini değiştirecek sarsıcı iddialar yer aldı.
Kaynak: İbrahim Haskoloğlu
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FBI görevlilerine verdiği ifadede olay günü orada bulunduğunu doğrulayan Altaş, Gülistan Doku’nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü öne sürdü.
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Sorguda, olayla ilgili video iddialarına da değinen Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel’in kendisine birkaç saniyelik bir video gönderdiğini kabul etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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