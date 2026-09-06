Psikologlar Açıkladı: Telefonundaki Bildirimleri Sürekli Silenlerin 3 Ortak Özelliği

Bilişsel Yük: PLOS ONE dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, telefona bakılmasa bile gelen bildirim sesleri tepki süresini yavaşlatıyor ve beynin daha fazla bilişsel efor sarf etmesine neden oluyor.

Dikkat Eksikliği ve Stres: Bildirimleri bir hafta boyunca açık tutan kişilerin, kapalı tutanlara kıyasla daha yüksek düzeyde dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri gösterdiği saptandı.

Yüksek Stres Seviyesi: Amerikan Psikoloji Derneği (APA) verileri, cihazlarını sürekli kontrol eden ve bildirim bombardımanına tutulan bireylerde stres seviyesinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Bildirimleri kapatmak veya düzenli olarak temizlemek, günlük hayattaki dikkat dağıtıcı unsurları azaltarak konsantrasyonu artırıyor ve kişiye daha büyük bir sakinlik hissi sağlıyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın tek başına bir kişilik tanımı veya psikolojik teşhis olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor.