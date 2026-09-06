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Psikologlar Açıkladı: Telefonundaki Bildirimleri Sürekli Silenlerin 3 Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Telefonundaki Bildirimleri Sürekli Silenlerin 3 Ortak Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.09.2026 - 15:38
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Ekranı bekleyen bildirimlerden arındırmak sadece dijital bir temizlik ya da düzenlilik göstergesi değil. Psikoloji uzmanları, telefonlarındaki tüm bildirimleri anında silen veya kapatan kişilerin aslında içsel bir öz düzenleme mekanizması çalıştırdığını ve zihinsel yükü hafifletmeye çalıştığını öne sürüyor.

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Akıllı telefon ekranında biriken her bir bildirim, insan zihninde henüz tamamlanmamış bir görevi veya yükümlülüğü temsil ediyor.

Akıllı telefon ekranında biriken her bir bildirim, insan zihninde henüz tamamlanmamış bir görevi veya yükümlülüğü temsil ediyor.

Bir bildirimi okumadan ya da müdahale etmeden ekranda bırakmak kişide gerginlik yaratırken, onu silmek anında bir rahatlama ve işi tamamlama hissi sunuyor.

Uzmanlar, bildirimleri temizleme davranışının kişilerin hayatın genelinde aşırı kontrolcü olduğu anlamına gelmediğini, ancak dijital ortamda öngörülebilirlik, düzen ve sonuca ulaşma ihtiyacını yansıttığını belirtiyor. Ekranı temiz tutmak, zihinsel iş yükünü azaltarak kişiye kontrolün kendisinde olduğu hissini kazandırıyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar da bildirimlerin zihin üzerindeki olumsuz etkilerini doğrular nitelikte:

Yapılan bilimsel araştırmalar da bildirimlerin zihin üzerindeki olumsuz etkilerini doğrular nitelikte:

Bilişsel Yük: PLOS ONE dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, telefona bakılmasa bile gelen bildirim sesleri tepki süresini yavaşlatıyor ve beynin daha fazla bilişsel efor sarf etmesine neden oluyor.

Dikkat Eksikliği ve Stres: Bildirimleri bir hafta boyunca açık tutan kişilerin, kapalı tutanlara kıyasla daha yüksek düzeyde dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri gösterdiği saptandı.

Yüksek Stres Seviyesi: Amerikan Psikoloji Derneği (APA) verileri, cihazlarını sürekli kontrol eden ve bildirim bombardımanına tutulan bireylerde stres seviyesinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Bildirimleri kapatmak veya düzenli olarak temizlemek, günlük hayattaki dikkat dağıtıcı unsurları azaltarak konsantrasyonu artırıyor ve kişiye daha büyük bir sakinlik hissi sağlıyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın tek başına bir kişilik tanımı veya psikolojik teşhis olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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