Psikologlar Açıkladı: Telefonundaki Bildirimleri Sürekli Silenlerin 3 Ortak Özelliği
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Ekranı bekleyen bildirimlerden arındırmak sadece dijital bir temizlik ya da düzenlilik göstergesi değil. Psikoloji uzmanları, telefonlarındaki tüm bildirimleri anında silen veya kapatan kişilerin aslında içsel bir öz düzenleme mekanizması çalıştırdığını ve zihinsel yükü hafifletmeye çalıştığını öne sürüyor.
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Akıllı telefon ekranında biriken her bir bildirim, insan zihninde henüz tamamlanmamış bir görevi veya yükümlülüğü temsil ediyor.
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Yapılan bilimsel araştırmalar da bildirimlerin zihin üzerindeki olumsuz etkilerini doğrular nitelikte:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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